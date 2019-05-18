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 Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги. ФОТОрепортаж

Дві дорогі операції Євгенії Запічній проведуть в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. А.А. Шалімова.

Перша з них має  відбутися вже наступного тижня (ендоваскулярна емболізація гонадних вен), повідомляє Цензор.НЕТ. На її проведення не вистачає 20 тисяч гривень.

Діагноз: Синдром тазового венозного повнокров'я. Коагулопатія.

Реквізити: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).

Євгенія Запічная - дружина Максима Запічного, позивний Шерлок, сапера, який служив у 91-му окремому полку оперативного забезпечення Збройних сил України, був поранений в боях за Донецький аеропорт. Євгенія допомагала у військових госпіталях Полтави і Харкова, бувала на передовій. Пара виховує двох дітей.

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Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 01
Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 02
Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 03

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Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 04
Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 05
Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 06
Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги 07

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127615
 
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажДружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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