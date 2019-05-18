 Дружина кіборга Шерлока, волонтер Євгенія Запічна, потребує допомоги. ФОТОрепортаж

Перша з них має відбутися вже наступного тижня (ендоваскулярна емболізація гонадних вен), повідомляє Цензор.НЕТ. На її проведення не вистачає 20 тисяч гривень.

Діагноз: Синдром тазового венозного повнокров'я. Коагулопатія.

Реквізити: 5168 7427 0403 8516 (Запічна Євгенія Петрівна).

Євгенія Запічная - дружина Максима Запічного, позивний Шерлок, сапера, який служив у 91-му окремому полку оперативного забезпечення Збройних сил України, був поранений в боях за Донецький аеропорт. Євгенія допомагала у військових госпіталях Полтави і Харкова, бувала на передовій. Пара виховує двох дітей.

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