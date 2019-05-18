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Все про:ветерани (322) Луганщина (1715) зброя (1344) Аброськін (400) Айдар (83)

 Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі "Айдару". Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Чоловік, що 17 травня підірвався на гранаті у відділенні банку в Старобільську, виявився учасником АТО в складі батальйону "Айдар".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 01

"Вчора невідомий чоловік у в виділенні Приватбанку в у Старобельську надав працівникам банку паспорт з явними ознаками підробки, але коли працівники банку викликали поліцію, він підірвав гранату. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці, також мають нетяжкі поранення й травми поліцейський, три працівники банку та три відвідувачі.

Під час проведених заходів особа загиблого встановлена - це мешканець Луганщини, 1966 р.н. У 2014-2015 р.р. він брав участь в АТО у складі Батальону "Айдар", раніше затримувався за підозрою у викраденні людини", - написав Аброськін.

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивця байкера Слепченко змовився з лікарями лікарні в Глевасі та міг виходити, його затримали в кінотеатрі, - Аброськін. ФОТО

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 03
Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 04

За адресою його помешкання поліцейські ГУНП Луганської області вилучили зброю та гранати, й вже сьогодні у його близького знайомого був вилучений цілий склад зброї.

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманого на Київщині російського злодія в законі Батира Бухарського буде екстрадовано до Іспанії, - Аброськін

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 06
Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 07

Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі Айдару. Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін 08

Нагадуємо, 17 травня на Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127608
 
   
 Топ коментарі
 
странный поступок,хотел взорвать девочек которые там за зарплату работают или посетителей банка ,в чем они виноваты
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Для убедительности лучше бы он к тебе в гости заглянул, кретин.
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Для пущей убедительности нужно было вам БМП пригнать и к нему в гараж поставить Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9391
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Для пущей убедительности нужно было вам БМП пригнать и к нему в гараж поставить Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9391
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Для убедительности лучше бы он к тебе в гости заглянул, кретин.
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Там возьми его за руки и приходите ко мне вдвоем, в гости, два дебила - это сила! Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 963
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Тебе дебилу что самому скучно, компанию ищешь?
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странный поступок,хотел взорвать девочек которые там за зарплату работают или посетителей банка ,в чем они виноваты
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по ходу у пацана крыша поехала.Других объяснений нет.А оружие(если оно действительно его) серьезное.Такое готовят не для коллекции или самообороны.Ммм-да.Теперь он унес этот секрет в могилу.
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А чего самолет не нашли сухой суперджет?
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Що за п"єндосккия назьваньєя-"суперджет"?тРЕБА СКР"ЄППНА:СРАНИЙ лапать.
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Не всех дебилов война забрала. Но возникает другой вопрос: если он задерживался за похищение человека, то какого он до сих пор был на свободе?
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Ну наверно не смогли доказать подозрение.
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Или какой-нибудь "Батя" с депутатом Юрием Тимошенко примчались на выручку.
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Торнадовців ледве посадили. І то скоро вийдуть.
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мог бы неделю круговую оборону держать с такими запасами!
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Сумно , що так сталося.. Міни МОН - дуже небезпечні.. Викошують все живе в напрямку своєї дії..
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отлично что так случилось и "патриот" самовыпилился.
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Мда... І не зміг нормально кинути гранату.
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СТРАННО, ЧТО ДО СИХ ПОР НЕ ВИЖУ НИЧЕГО НА ТЕМУ "ВО ВСЁМ ВИНОВАТ ЗЕЛЕНСКИЙ!"
Мужчина, подорвавшийся на гранате в отделении банка на Луганщине, участвовал в АТО в составе "Айдара", при обыске обнаружен арсенал оружия, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3835
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А, АК-103 (первое фото в самом низу), нельзя приобщить к доказательствам участия парашки в войне на Донбасе?
Такие автоматы, в шахтах не добыть т.к. на вооружении в парашке, он только с 2003 года состоит!
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Гранаты, что на первом фото тоже скорей всего с "параши".. очень опасные игрушки.
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Не знаю на счет гранат, но автомат из парашки на 100%
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Думаю оружие с захваченной позиции врага.
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Це не АК-103. Звичайний АК-74. Але, в любому випадку, арсенал серйозний...
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жаль что в банке выпилился, лучше бы на природе чтоб ремонт делать не пришлось потом.
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Зімбабвійський мексиканцю,ти "віпілісься" на природі,щоб смороду менше.
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Матиос как то говорил что еженедельно 2-3 атошника кончает жизнь самоубийством.===20.02.18 23:33 Статистика самоубийств военнослужащих - в среднем 2-3 случая в неделю, - Матиос. Цензор.НЕТ.
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монки - минки...

а чувак, судя по арсеналу, далеко не любитель.
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ну а в гараже стоял заряженый град. ага.
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Добробати фінансувались Коломойським та знаходяться під командуванням Авакова...
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Таких людей с повернутой психикой и арсеналами вооружений из АТО-ООС приходит все больше и больше, на завод работать многие из них навряд ли пойдут, самое страшное если горе-политики дойдут до очередного Майдана и будут использовать этих людей за деньги в своих целях, тогда они перенесут войну на всю Украину.
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Сча я тобі, ***, войну в твою хату принесу, кацапський ви***дку. Куди цензор дивиться ? На таких новинах паразитують кацапські боти. Якщо вже видаєте новину, то хоч ганяйте їх, хай не зловтішаються. І да, 5 хлопців з мого села, що пройшли АТО, на завод не пошли работать. Той шоферує, той тракторист, той менеджер, той фермер, а один в поліції - і всі кацапів при потребі можуть повторить мочить.
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Что тогда говорить если даже некоторые АТОвци разворовывают армию.
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якась "мутна" історія ...
Боец батальона "Айдар", луганский журналист Валерий Гаврилов, который погиб в результате взрыва в отделении "ПриватБанка" 17 мая, ранее уже инсценировал свою смерть.

Как сообщил журналист Владимир Бойко в Facebook, Гаврилов пытался получить в банке кредит по поддельным документам, однако сотрудники разоблачили его и вызвали полицию.

Затем злоумышленник пытался бросить в правоохранителей гранату, однако сам получил смертельные ранения. Никто из клиентов не пострадал, за исключением полицейского, который получил контузию.

Интересно, что Гаврилов считался мертвым с февраля 2015 года. Тогда спикер "Айдара" Альберт Чувашов заявил, что боец погиб во время боя с оккупантами на Донбассе.

По словам Бойко, Чувашов заявил о смерти Гаврилова по его же просьбе. Военный пытался таким образом закрыть уголовное производство: 4 октября 2014 года его и еще одного бойца "Айдара" задержали в Киеве за "похищение заместителя министра здравоохранения ЛНР Павла Малыша".

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"По версии "похитителей", они только доставляли Малыша в Киев, чтобы передать его в СБУ во исполнение приказа командира "Айдара", нынешнего народного депутата Украины Сергея Мельничука. Вскоре "похитители" вышли под залог, а затем уголовное производство, зарегистрированное по заявлению жены Малыша, было закрыто", - написал Бойко.

"Чувашов сообщил ложь по просьбе самого Гаврилова, таким образом подозреваемый надеялся закрыть уголовное производство за похищение Малыша. Но ему никто не сказал, что для прекращения производства в связи со смертью подозреваемого следователю надо предъявить свидетельство о смерти. Поэтому уголовное производство было закрыто значительно позже, копию постановления о прекращении производства Гаврилов получил осенью 2016", - рассказал Бойко.



Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304459-pogibshij_boets_ajdara_vzorval_granatu_v_privatbanke_vsplyli_skandaljnye_detali

...
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При обыске обнаружены арсенал оружия, библиотека книг и спичечный коробок из-под спичек.
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Если это действительно Валерий Гаврилов, то его уже давно похоронили. Может, он использовал документы Валерия Гаврилова? Погиб бывший журналист «Реальной газеты», боец «Айдара» Валерий Гаврилов
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Да, это он. Смерть инсценировали, чтобы закрыть уголовное дело.
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"задержали в Киеве за "похищение заместителя министра здравоохранения ЛНР Павла Малыша""

Интересно, какой статус имеют колаборанты Л/ДНР в Украине?
Во Франции они после войны три года подвергались репрессиям,
и только потом де Голль амнистировал их.
Это люди, которые работают на врага - сепаратистов и террористов.

Но у нас выходит их даже нельзя арестовать.

Это при том, что в АТО почти каждый день погибают бойцы ВСУ.
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... и уже сегодня у его близкого знакомого был изъят целый арсенал оружия...

А близкого знакомАго не Гадей кличутЬ?
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А зрадофіли вили що патріотів ******** по темницях. Патріоти не ходять з ганатами і не наймаються кілєрами.
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Зато дятлы вроде тебя, готовы аплодировать любому подобному случаю.
Ведь для таких как ты, наличие незаконного арсенала у бывшего бойца добровольческого батальона, автоматически означает, что все добровольцы, это преступники.
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Патріоти ходять з гранатами і наймаються кілєрами для утилізації кацапів на Донбасі і гинуть, захищаючи нас майже кожен день
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А что,арсенал распродать в падлу было?По чем нынче автоматик?
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Думал безопаснее по поддельным документам получить кредит, а на случай шухера взял одну гранату при наличии такого арсенала, неувязка какая-то.
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в стране миллионы левого оружия. сотни тысяч психов. завтра могут любого из нас стрельнуть, никто концов не найдёт. А короткоствол законно гражданам низзя.
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Цензор.НЕТФотоПодіїЧоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі "Айдару". Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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