 Чоловік, що підірвався на гранаті у відділенні банку на Луганщині, воював в АТО в складі "Айдару". Під час обшуку виявлено арсенал зброї, - Аброськін. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора невідомий чоловік у в виділенні Приватбанку в у Старобельську надав працівникам банку паспорт з явними ознаками підробки, але коли працівники банку викликали поліцію, він підірвав гранату. Від тяжких поранень чоловік загинув на місці, також мають нетяжкі поранення й травми поліцейський, три працівники банку та три відвідувачі.
Під час проведених заходів особа загиблого встановлена - це мешканець Луганщини, 1966 р.н. У 2014-2015 р.р. він брав участь в АТО у складі Батальону "Айдар", раніше затримувався за підозрою у викраденні людини", - написав Аброськін.
За адресою його помешкання поліцейські ГУНП Луганської області вилучили зброю та гранати, й вже сьогодні у його близького знайомого був вилучений цілий склад зброї.
Нагадуємо, 17 травня на Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті.
Такие автоматы, в шахтах не добыть т.к. на вооружении в парашке, он только с 2003 года состоит!
а чувак, судя по арсеналу, далеко не любитель.
Боец батальона "Айдар", луганский журналист Валерий Гаврилов, который погиб в результате взрыва в отделении "ПриватБанка" 17 мая, ранее уже инсценировал свою смерть.
Как сообщил журналист Владимир Бойко в Facebook, Гаврилов пытался получить в банке кредит по поддельным документам, однако сотрудники разоблачили его и вызвали полицию.
Затем злоумышленник пытался бросить в правоохранителей гранату, однако сам получил смертельные ранения. Никто из клиентов не пострадал, за исключением полицейского, который получил контузию.
Интересно, что Гаврилов считался мертвым с февраля 2015 года. Тогда спикер "Айдара" Альберт Чувашов заявил, что боец погиб во время боя с оккупантами на Донбассе.
По словам Бойко, Чувашов заявил о смерти Гаврилова по его же просьбе. Военный пытался таким образом закрыть уголовное производство: 4 октября 2014 года его и еще одного бойца "Айдара" задержали в Киеве за "похищение заместителя министра здравоохранения ЛНР Павла Малыша".
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"По версии "похитителей", они только доставляли Малыша в Киев, чтобы передать его в СБУ во исполнение приказа командира "Айдара", нынешнего народного депутата Украины Сергея Мельничука. Вскоре "похитители" вышли под залог, а затем уголовное производство, зарегистрированное по заявлению жены Малыша, было закрыто", - написал Бойко.
"Чувашов сообщил ложь по просьбе самого Гаврилова, таким образом подозреваемый надеялся закрыть уголовное производство за похищение Малыша. Но ему никто не сказал, что для прекращения производства в связи со смертью подозреваемого следователю надо предъявить свидетельство о смерти. Поэтому уголовное производство было закрыто значительно позже, копию постановления о прекращении производства Гаврилов получил осенью 2016", - рассказал Бойко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/304459-pogibshij_boets_ajdara_vzorval_granatu_v_privatbanke_vsplyli_skandaljnye_detali
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Интересно, какой статус имеют колаборанты Л/ДНР в Украине?
Во Франции они после войны три года подвергались репрессиям,
и только потом де Голль амнистировал их.
Это люди, которые работают на врага - сепаратистов и террористов.
Но у нас выходит их даже нельзя арестовать.
Это при том, что в АТО почти каждый день погибают бойцы ВСУ.
А близкого знакомАго не Гадей кличутЬ?
Ведь для таких как ты, наличие незаконного арсенала у бывшего бойца добровольческого батальона, автоматически означает, что все добровольцы, это преступники.