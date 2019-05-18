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Все про:Луганщина (1715) обстріл (5143) СЦКК (424) Золоте (8)

 Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації мирного населеного пункту Золоте Попаснянського району Луганської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 01

Встановлено, що 17 травня близько 7:00 збройними формуваннями РФ із напряму окупованого Первомайська здійснений обстріл населеного пункту Золоте-1 із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.

Під час проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що на вулиці Лесі Українки від влучання в будинок і розриву артилерійського снаряда калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор і кухню, вікна в спальні. Власник будинку повідомив, що під час обстрілу він вийшов на вулицю, і це його врятувало від загибелі.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 02
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 03

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 04
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 05
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 06

Водночас під час обстрілу було пошкоджено і сусідні будинки, де було вибито шибки у вікнах житлових і господарських будівель, ще в одному будинку на вулиці Чайковського пошкоджено вікна в теплиці й альтанці.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 07

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 08
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 09

Прибувши на місце обстрілу на вулиці Молодіжній, представники УС СЦКК зафіксували 6 свіжих воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 60 метрів від автомобільного шляхопроводу, що з'єднує населені пункти Золоте і Гірське. Важливо зазначити, що неподалік розташована школа і коледж і саме цією дорогою щодня ходять дорослі і діти.

Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 10
Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 11

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Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК 12

На місці обстрілу за третьою адресою зафіксовано 6 воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

На щастя, унаслідок обстрілу постраждалих немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127593
 
 
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это был призыв к выполнению безальтернативных минских "соглашений"
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Может им Ирку Геращенко прислать?Пусть она там повыполняет минские договоренности?Тем более от других более важных дел,как и от этих,она уже освобождена.Много свободного времени и неистраченного потенциала!
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Лучше клоуна! Он на коленях попросит не стрелять!
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А Ирка и клоун и на коленях стоит уверенно!Знает с какой стороны подползти надо,чтоб правильно обсасать договоренности,профессионалка!Зачем же мешать опытной договоряльщице?
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Не не не! Теперь куем по роялю, пусть лососнёт тунца. У бени он хорошо подмахивал, такшо- сами, сами. Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 5334
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Вот зебила коронуют и обстрелы прекратятся где-то по средине..
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Клоуну тоже религия не позволит на один выстрел в ответ давать пять? Определить точку откуда стреляли - плевое дело. Ну бахни в эту точку 3-5 снарядов, что бы там каша осталась и в следующий раз там подумают стрелять или нет.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНайманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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