 Найманці РФ із 122-мм артилерії обстріляли житлові квартали Золотого на Луганщині, - СЦКК. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

Встановлено, що 17 травня близько 7:00 збройними формуваннями РФ із напряму окупованого Первомайська здійснений обстріл населеного пункту Золоте-1 із застосуванням артилерійських систем калібру 122 мм.

Під час проведення обстеження мобільною групою УС СЦКК зафіксовано, що на вулиці Лесі Українки від влучання в будинок і розриву артилерійського снаряда калібру 122 мм зруйновано дах, частково пошкоджено стелю, санітарні прибудови, коридор і кухню, вікна в спальні. Власник будинку повідомив, що під час обстрілу він вийшов на вулицю, і це його врятувало від загибелі.





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Водночас під час обстрілу було пошкоджено і сусідні будинки, де було вибито шибки у вікнах житлових і господарських будівель, ще в одному будинку на вулиці Чайковського пошкоджено вікна в теплиці й альтанці.

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Прибувши на місце обстрілу на вулиці Молодіжній, представники УС СЦКК зафіксували 6 свіжих воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 60 метрів від автомобільного шляхопроводу, що з'єднує населені пункти Золоте і Гірське. Важливо зазначити, що неподалік розташована школа і коледж і саме цією дорогою щодня ходять дорослі і діти.





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На місці обстрілу за третьою адресою зафіксовано 6 воронок від влучання артилерійських снарядів калібру 122 мм на відстані близько 800 метрів від житлових будинків населеного пункту Золоте-4.

На щастя, унаслідок обстрілу постраждалих немає.