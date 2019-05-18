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 Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали за хабарництво двох співробітників поліції Одеси та Миколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними відомства, працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про факт вимагання неправомірної вигоди одним із співробітників слідчого підрозділу Березанського відділення поліції Миколаївщини. Після проведеної перевірки оперативники встановили, що старший слідчий поліції вимагає від місцевої жительки тисячу доларів США за сприяння в обранні її синові запобіжного заходу, не пов'язаного з утриманням під вартою.

Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція 01

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція 02

Затримали капітана поліції в місті Южне Одеської області відразу після одержання ним коштів. Затримання проводилося спільними діями Миколаївського УДВБ НПУ, ДБР і військової прокуратури.

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Наступного дня в Одесі під час передачі першої частини хабара у розмірі 500 доларів США було затримано 42-річного майора поліції.

Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція 03

Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, який днями був призначений старшим поліцейським станції "Аркадія" на час курортного сезону, першочергово почав "встановлювати правила" торгівлі на території, що обслуговується. Одній з жінок, яка має павільйони у торговельному комплексі, посадовець поставив умову: безперешкодно працювати вона зможе лише за надану йому "винагороду" у розмірі 2 000 доларів США за сезон.

Одеситка відразу звернулася з відповідною заявою до Управління ДВБ НПУ. За матеріалами якого слідчі ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція 04

Затримання відбулося під час презентації курортної поліції, на очах в особового складу поліції, Нацгвардії та рятувальників. Затримання провели оперативники Одеського управління ДВБ НПУ, працівники ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону.

Наразі посадовця затримано на підставі ст. 208 КПК України. Найближчим часом йому буде оголошено підозру та обрано запобіжний захід.

Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція 05
Фото: Сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127575
 
 
 Топ коментарі
 
там же на плацу за шарики надо было и вешать...
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на плацу..это как в кабмине, только лучше))))))))))))))
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Так вот, постепенно и вычищается все. А не "до основанья, а затем". А быстро только кролики... Правда, кто делает- делает молча. А кто орет- тот только орет.
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там же на плацу за шарики надо было и вешать...
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на плацу..это как в кабмине, только лучше))))))))))))))
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Так говорили, что у них большая зарплата сейчас и они уже взяток не берут...
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На час війни потрібно повернути розстрільні статті.
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проблема в тому, а хто вирішувати буде кого розстрілювати? хто більший хабар занесе, той не винен? хто бідний, того розстріляти? все по сталіну.
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Доки буде "вирішування",то мусоряки обробляться рідесенько і гребти бабло безбожно перестануть.
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Так вот, постепенно и вычищается все. А не "до основанья, а затем". А быстро только кролики... Правда, кто делает- делает молча. А кто орет- тот только орет.
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Со взяточничество в полиции США боролись более 80 лет (не оговорка - восьмидесяти лет)!
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Так там и сейчас периодически случаются такие вещи
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Коррупцию нельзя искоренить, только можно существенно снизить её уровень..
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В Аркадии самое лакомое место по всей Одессе.
Освободили место для кого то покруче)
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а что обязательно мордой в асфальт ложить, просто надеть наручники не вариант, или он сопротивлялся ?
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то ж менты - им покуражится надоть Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7983 Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7983
а эти поделятся и пойдут далее - и на повышение как брюликавые прокуВоры Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2847
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а че хочиж - там наследственных полно - где ж они харчеватся будут Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4936
они ничего не умеют Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3348 Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3348
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да там всю ментовку тряхнуть - тюрем не хватит
вы на метрошных глянте - смарты только бизнескласса - и все на зарплату купили Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1566
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А что, для тебя это такой показатель? У меня тоже смарт неслабый - самсунг а 7. Я взял его в кредит, который без напряга выплатил за год.
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Шоб его на прямо на плацу повесили - ото наказание, а так ничего ему кроме увольнения из органов не будет.
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та надо бы было сразу вокруг плаца прошвырнуться... с собакой...
столько бы всего...скинутого... нашли бы... после этого "зрелища")))))
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Па кльйопп єта тяшькай!Патстава!Не може гоноровий український поліціянт брати хабара.
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Ничего там не поменялось как брали так и берут потому что основу новой полиции составили старые кадры знающие толк в этом деле и та молодежь которую набрали для создания видимости реформ тоже уже берет а эта показуха на плацу говорит о том что делится надо
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Посмотрим как при зебилах менты ментов на взятках ловить будут.
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Цензор.НЕТФотоПодіїДвох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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