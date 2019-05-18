 Двох поліцейських Одеси та Миколаєва затримали за хабарництво. Одного з них безпосередньо на плацу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними відомства, працівники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про факт вимагання неправомірної вигоди одним із співробітників слідчого підрозділу Березанського відділення поліції Миколаївщини. Після проведеної перевірки оперативники встановили, що старший слідчий поліції вимагає від місцевої жительки тисячу доларів США за сприяння в обранні її синові запобіжного заходу, не пов'язаного з утриманням під вартою.

За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Миколаєві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Затримали капітана поліції в місті Южне Одеської області відразу після одержання ним коштів. Затримання проводилося спільними діями Миколаївського УДВБ НПУ, ДБР і військової прокуратури.

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Наступного дня в Одесі під час передачі першої частини хабара у розмірі 500 доларів США було затримано 42-річного майора поліції.

Правоохоронці з'ясували, що заступник начальника сектора превенції Шевченківського відділення поліції, який днями був призначений старшим поліцейським станції "Аркадія" на час курортного сезону, першочергово почав "встановлювати правила" торгівлі на території, що обслуговується. Одній з жінок, яка має павільйони у торговельному комплексі, посадовець поставив умову: безперешкодно працювати вона зможе лише за надану йому "винагороду" у розмірі 2 000 доларів США за сезон.

Одеситка відразу звернулася з відповідною заявою до Управління ДВБ НПУ. За матеріалами якого слідчі ДБР під процесуальним керівництвом військової прокуратури внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Затримання відбулося під час презентації курортної поліції, на очах в особового складу поліції, Нацгвардії та рятувальників. Затримання провели оперативники Одеського управління ДВБ НПУ, працівники ТУ ДБР, розташованого у Миколаєві, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Південного регіону.

Наразі посадовця затримано на підставі ст. 208 КПК України. Найближчим часом йому буде оголошено підозру та обрано запобіжний захід.



Фото: Сайт Нацполіції