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Все про:озброєння (1090) ракети (456) Укроборонпром (433) РСЗВ (13)

 Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована реактивна система "Вільха", які було створено в тісній кооперації підприємств кластера високоточного озброєння і боєприпасів ДК "Укроборонпром", пройдуть черговий етап випробувань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Зазначається, що завдяки роботі підприємств черговий етап випробувань відбудеться вже до кінця травня на одному з полігонів Одеської області, тобто лише через півтора місяця після останніх випробувань.

"Під час пусків буде перевірено відповідність новітнього високоточного озброєння заявленим тактико-технічним характеристикам, зокрема дальності польоту та точності знищення цілей", - йдеться в повідомленні.

Ракетний комплекс Нептун і модернізована РСЗВ Вільха пройдуть черговий етап випробувань, - Укроборонпром 01

Також повідомляється, що у вогневих випробуваннях візьме участь ракетний комплекс "Нептун" із крилатою ракетою Р-360, яка здатна знищувати цілі на відстані 300 км. Під час пуску буде завершено випробування головки самонаведення крилатої ракети в умовах складного маневрування під час наведення ракети на ціль.

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Нагадаємо, що ракетний комплекс "Нептун", до складу якого входить універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль, має стати основою мобільної системи берегової оборони України.

Ракетний комплекс Нептун і модернізована РСЗВ Вільха пройдуть черговий етап випробувань, - Укроборонпром 02

Також під час випробувань буде протестовано роботу "Вільхи-М" - модернізованого варіанту "Вільхи", який має вищу дальність польоту в 130 км та підвищену точність. Реактивну систему "Вільха-М" оснащено новою системою керування, навігаційним обладнанням та системою управління пусками. Все це дозволяє значно підвищити бойову ефективність цієї високоточної зброї.

Створення "Вільхи" та "Нептуна" у максимально стислі терміни стало можливим завдяки високому професіоналізму фахівців багатьох підприємств "Укроборонпрому", зокрема ДККБ "Луч", ДАХК "Артем" та ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".

Ракетний комплекс Нептун і модернізована РСЗВ Вільха пройдуть черговий етап випробувань, - Укроборонпром 03
Фото: "Укроборонпром"

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127570
 
   
 Топ коментарі
 
От мародер Порошенко что натворил с армией, вот придет профессионал Апаршин, тот свое дело знает, да Зескот?
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Безобразие. Кто им позволил ? Ведь "нужно просто перестать стрелять" ! Нью-гетман уже дал такую указивку.
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Другое дела предыдущее 24 года, вот армия тогда была и сколько нового вооружения было, да Заскот?
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Если сравнить затратную часть то, уверен, картина будет еще красивше.
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Ты неправ... А как же "кактус отложить"?! Они ещё не "перестроились" - всё критиковать пытаются и "зраду разгонять"... Я, например, буду теперь их методы, которые они пять лет "шлифовали", применять... И "зраду" разгонять" не надо будет - всё будет и так "лежать, как на ладони...".
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в том то и дело что если бы критика . критика от спеца это не плохо . а по факту очень далекие люди обсерают то о чем не имеют ни какого понятия Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7404
вот почему " Нептун" плохой ? а потому что при Порохе разработан . вот если бы Вовка с гонорара от " Сватов " туда копейку кинул вот тогда да . была бы великолепная ракета
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От той бо ж воно!...Однак, не забувай - "Блазень" - "батрак"... "сторож "Беніних" грошей...". Тому розпоряджатися грошима не має права... (Чув про "мурашок" Латинської Америки? Не про комах... Про людей... Наркоторгівці дають звичайним людям гроші від продажу наркотиків. Часточку - на проживання, а основну частину вони зобов"язані зберігать, на своє ім"я, у банку. За необхідності їм дають команду, вони знімають гроші і передають "бандюкам"... Їх і називають "мурашками"... "Блазень" - така ж "мурашка"...).
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Апаршин уже потирает потные ладошки.... Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 519
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Задолбется пыль глотать. Пусть лучше вазелином ректал себе смажет, криминалка может трубкой свернутых томов уголовного дела зайти так, что от принтерной краски китайские ручки рожаться будут.
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к стати между Мазепой и Порохом очень много общего . как писал Конан Дойль " вот так начнешь изучать фамильные портреты и уверуешь в переселение душ " Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 8693
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Пускова установка не універсальна, а уніфікована.
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ТПК - транспортно - пусковой контейнер.
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Вот чем мне не нравится новое вооружение- так єто названием ! Нет шоб конкурс объявить, например- сокира перуна, или- Шибениця москаля! Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6313
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Мдаа....все таки система собственного вертикального пуска нужна обязательно. Это уже принципиально для ВМС.....
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Нахера они выстреливают и переводят ракеты? Это ж надлышковое майно. Опарыш его планирует реализовать же ж. Ах эти чертовы порохоботы, даже новыми ракетами торгуют на крови. Не так ли, зе скот?
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Молодці, робимо гарні ракети, щоб кацапів спалити, смерть москалям!!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїРакетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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