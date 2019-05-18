 Ракетний комплекс "Нептун" і модернізована РСЗВ "Вільха" пройдуть черговий етап випробувань, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

Зазначається, що завдяки роботі підприємств черговий етап випробувань відбудеться вже до кінця травня на одному з полігонів Одеської області, тобто лише через півтора місяця після останніх випробувань.

"Під час пусків буде перевірено відповідність новітнього високоточного озброєння заявленим тактико-технічним характеристикам, зокрема дальності польоту та точності знищення цілей", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що у вогневих випробуваннях візьме участь ракетний комплекс "Нептун" із крилатою ракетою Р-360, яка здатна знищувати цілі на відстані 300 км. Під час пуску буде завершено випробування головки самонаведення крилатої ракети в умовах складного маневрування під час наведення ракети на ціль.

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Нагадаємо, що ракетний комплекс "Нептун", до складу якого входить універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина та командно-штабний модуль, має стати основою мобільної системи берегової оборони України.

Також під час випробувань буде протестовано роботу "Вільхи-М" - модернізованого варіанту "Вільхи", який має вищу дальність польоту в 130 км та підвищену точність. Реактивну систему "Вільха-М" оснащено новою системою керування, навігаційним обладнанням та системою управління пусками. Все це дозволяє значно підвищити бойову ефективність цієї високоточної зброї.

Створення "Вільхи" та "Нептуна" у максимально стислі терміни стало можливим завдяки високому професіоналізму фахівців багатьох підприємств "Укроборонпрому", зокрема ДККБ "Луч", ДАХК "Артем" та ДП "Жулянський машинобудівний завод "Візар".



Фото: "Укроборонпром"