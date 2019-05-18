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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (628) Київська область (924) податкова міліція (1239) ДФС (2215)

 Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками управління контролю за обігом підакцизних товарів ГУ ДФС у Київській області та співробітниками Нацполіції ліквідували підпільне виробництво алкоголю і вилучили велику партію фальсифікату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 01

У рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України було встановлено, що на території області функціонує підпільний цех, у якому виготовляють, розливають і фасують недоброякісні спиртовмісні лікеро-горілчані вироби.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 02
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 03
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 04

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Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 05

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 8 124 літри фальсифікату в коробках типу "Біг-ін-бокс", підробленого під відомі торгові марки, загальною вартістю понад 1,8 млн грн, і обладнання для незаконного виробництва.

Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 06
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 07
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 08

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Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 09
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 10
Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн 11

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Загальна вартість вилучених ТМЦ становить майже 2,4 млн грн.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127548
 
 
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Знайомі далекобійники таку Фінляндію ящиками бухають. Колись пригощали, нічого така горіляка.)
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ничего хорошего в ней быть не может. спирт низкого качества, доочисти нет. а вообще можно нарваться на метанол. как несколько лет назад человек 70 померло и туча инвалидов.
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Абсолютно згідний. Горілку майже не вживаю, а такі денатурати і подавно. Але на той момент цікавість перемогла. Хоча смакові якості у тої Фінляндії на рівні.
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еще есть идиоты, покупающие "смирнофф" в картоне....
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а есть идиоты покупающие такой импорт - да им завален любой магаз ))
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с импортом смирнофф всё в порядке, настоящий. имею данные с таможни.
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а слабо тряхнуть таможню и погранцов - там найдете много интересного - они и крышуют всю эту хренатень Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 123 Податківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн - Цензор.НЕТ 123
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Не тот спирт.... Так проведите, млять, химанализ, сравните данные с казёнкой, а потом говорите!
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Цензор.НЕТФотоЕкономікаПодатківці на Київщині ліквідували підпільне виробництво алкоголю, вилучили фальсифікату на 1,8 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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