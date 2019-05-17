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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1231) Одеська область (991) цигарки (374) ДФС (2209)

 Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом обласної прокуратури вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів іноземного виробництва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 1, 2, 3 ст. 204 і ч. 1 ст. 199 КК України проведено обшуки земельної ділянки, на якій розташований ТІР-Паркінг.

Під час обшуку території виявлено вантажний автомобіль з напівпричепом, завантажений тютюновими виробами без марок акцизного податку. Встановлено, що транспортний засіб належить громадянину України, який здійснював незаконне зберігання і транспортування сигарет іноземного виробництва без акцизних марок, які були ввезені на територію України поза митним контролем.

Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 02

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Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 03

За результатами проведених заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання 590 тис. пачок сигарет іноземного виробництва без марок акцизного податку України загальною орієнтовною вартістю майже 22 млн грн, а також вантажний автомобіль з напівпричепом, який використовувався для їхнього перевезення.

Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 04
Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 05

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Податківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн 06

Загальна вартість вилучених ТМЦ становить понад 23 млн грн.

Постановою суду на вилучене майно накладено арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127546
 
 
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всю фуру проверить на наличие порохобегов! Налоговики изъяли у жителя Одесчины контрабандных сигарет иностранного производства на 22 млн грн - Цензор.НЕТ 5080
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чего бы в Украине ни случилось - все неизбежно к росту цен
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Я вже років 10 як кинув, але не пам'ятаю щоб курив якісь цигарки невідомих марок
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Могли идти как транзит, под пломбами.
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Цензор.НЕТФотоЕкономікаПодатківці вилучили у жителя Одещини контрабандних сигарет іноземного виробництва на 22 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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