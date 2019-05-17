EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Фоторепортаж
  641  4
Все про:Луганщина (1713) податкова міліція (1231) паливо (211) ДФС (2209)

 Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині. ФОТОрепортаж

Співробітники оперативних підрозділів податкової міліції, в тому числі які залучені до ООС, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об'єднаних сил виявили та припинили незаконне виробництво пального.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 410 КК України було викрито осіб, які організували так звану "переробку" нафтопродуктів шляхом їх змішування з добавками за допомогою спеціального обладнання. Отримані таким чином низькоякісні бензин і дизельне пальне зберігали на території Луганської області за місцем виробництва. Реалізовували вказане пальне через мережу місцевих АЗС.

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 02

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 03

Читайте також: Податківці зупинили нелегальну торгівлю пальним на Донеччині. ФОТО

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 04

За результатами санкціонованих обшуків, проведених у місцях виробництва, зберігання і реалізації ПММ, а також за місцем проживання фігурантів, з незаконного обігу вилучено 55 тис. літрів паливно-мастильних матеріалів, обладнання для незаконного виробництва, 2 вантажні автомобілі, чорнові записи, бухгалтерські та інші документи.

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Податківці зупинили на Луганщині роботу незаконної АЗС. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 06

Всього вилучено ТМЦ вартістю понад 2 млн грн.

Податківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині 07

Ведеться слідство, в рамках якого перевіряється версія викрадення військового майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127525
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Всі про все знали роками. Просто настав час проявити акктивність.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоЕкономікаПодатківці ліквідували нелегальне виробництво пального на Луганщині. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору