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 На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали наркокур'єра з окупованого Донецька. ФОТОрепортаж

У Донецькій області прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали наркокур'єра.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 01

По прибуттю на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" автомобіля "Рено" під керуванням 28-річного громадянина України, жителя окупованого Донецька, щодо якого прикордонні наряди вже володіли оперативною інформацією, транспортний засіб вивели із загального потоку і провели поглиблений огляд.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 02

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На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 03

Серед особистих речей, у корпусі кишенькового ліхтарика, був виявлений пакетик з білою речовиною (за зовнішніми ознаками амфетамін) вагою близько 25 грам і пакетик з білою кристалічною речовиною (за зовнішніми ознаками метамфетамін) вагою близько 5 грам.

На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 04

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На КПВВ Новотроїцьке прикордонники затримали наркокурєра з окупованого Донецька 05

За цим фактом оперативні співробітники Держприкордонслужби направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127503
 
   
 Топ коментарі
 
Зато Вова балуется. Хотя нет не балуется конкретно на ней так сидит по взрослому!
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Зебунтарь вез дозу новому гаранту
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пацаны наркотой не балуются , это тебе так что бы знал.
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Зато Вова балуется. Хотя нет не балуется конкретно на ней так сидит по взрослому!
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ты ему наркоту продавал ? может вместе нюхали/ширялись ?
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Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом.
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ну если свынарчук младший , тогда точно факт. А про оборонку он там ничего не говорил ?
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говорил.

говорил, что Бигус - дебил, подлизывающий Бене за копеечку малую,

а зебилы - стадо баранов, готовое поверить в любой бред
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а ты из стада баранов которые не верят в любой бред ? все выборочно ? или из какого ты стада ?
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мне врач знакомый рассказывал, что в одном закрытом медучреждении тоже никто не признается что он по 7Б определен.
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А врач твой знаковый - тот самый акушер-аниматор из закрытого Евролаба ?

я понял, что там никто не признается. На медсестёр всё свалял, как обычно.,

мол они перепутали, а клиент здоров.
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нет , я его не знаю. Это ты у нас везде был и всех знаешь.
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Стас, он когда обдолбиться ему Зе мерещиться, такая нелегкая доля Порохобота)
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чем обдолбиться ? разве что головой об косяк ...
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Ти можеш це офіціально підтвердити, чи хочеш відповісти за наклеп?
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Ти йому поставляєш,що так досконало все знаєш?
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Зачем же сливать "относительно которого пограничные наряды уже владели оперативной информацией"
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ты ему наркоту продавал ? может вместе нюхали/ширялись ?
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Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом
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Гааа...?? Шоооо...? Ребьяяяята ми переможемооооо... Где буловааау...? Всэ буде добрееееу... фоооопи. ООй..шоооо? Га? Я так и скааазаау бунтааари...шооо? Га?
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ну вот, яркий пример обдолБАШКИ … Га ?
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так это он тебе на зеленском языке написал,
то есть, на наркоманском
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я так понимаю что друг младшего свынарчука 133133 у этого недоразумения секретарь ?
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а ты тот самый наркокурьер, который зеле кокс возит ?

переживаешь, чтобы не разоблачили ?

Так всё равно же найдётся какой-нибудь Бигус, который кино про это снимет )))

И все поверят,
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о тебе, друге свынарчука, когда кино снимут ?
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я со свинарчуком не знаком, поэтому для документалистов з Г+Г не интересен
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На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали наркокур'єра з окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 7895 133133

Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом Это он кому говорил , тебе или ветру в поле ?
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зачем тебе подробности?

ты же, когда про свинарчуков слушал, подробностей не требовал ?
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получается Порошенко так, без подробностей , свынарчука старшего попросил на выход ? а Югик то же без подробностей, сказал что дело оборонпрома несколько лет ведется уже.... ?
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по укроборонпрому мотни дел ведутся,

но при чём тут свинарчуки ?
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Оце Пеця розкрутив порохоботський маховик. Все ніяк не заспокоються. Астанавітєсь!)))
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"пакетик с белым веществом (по внешним признаками амфетамин) весом около 25 грамм и пакетик с белым кристаллическим веществом (по внешним признакам метамфетамин) весом около 5 грамм."
Мені б такий талант експерта, як у цих прикордонників. Художні свистуни.
Источник: https://censor.net.ua/p3127503
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали наркокур'єра з окупованого Донецька. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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