 На КПВВ "Новотроїцьке" прикордонники затримали наркокур'єра з окупованого Донецька. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ОС.
По прибуттю на контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" автомобіля "Рено" під керуванням 28-річного громадянина України, жителя окупованого Донецька, щодо якого прикордонні наряди вже володіли оперативною інформацією, транспортний засіб вивели із загального потоку і провели поглиблений огляд.
Серед особистих речей, у корпусі кишенькового ліхтарика, був виявлений пакетик з білою речовиною (за зовнішніми ознаками амфетамін) вагою близько 25 грам і пакетик з білою кристалічною речовиною (за зовнішніми ознаками метамфетамін) вагою близько 5 грам.
За цим фактом оперативні співробітники Держприкордонслужби направили повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 307 КК (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
говорил, что Бигус - дебил, подлизывающий Бене за копеечку малую,
а зебилы - стадо баранов, готовое поверить в любой бред
я думать умею.
я понял, что там никто не признается. На медсестёр всё свалял, как обычно.,
мол они перепутали, а клиент здоров.
то есть, на наркоманском
переживаешь, чтобы не разоблачили ?
Так всё равно же найдётся какой-нибудь Бигус, который кино про это снимет )))
И все поверят,
Свинарчук младший говорил, что Зеля на постое под коксом Это он кому говорил , тебе или ветру в поле ?
ты же, когда про свинарчуков слушал, подробностей не требовал ?
но при чём тут свинарчуки ?
Мені б такий талант експерта, як у цих прикордонників. Художні свистуни.
Источник: https://censor.net.ua/p3127503