 Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Про це заявив під час візиту до Італії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

Для того, щоб спростувати це, в суді міста Павія свідчення дав заступник командира, начальник штабу в/ч 3066 полковник Костянтин Рихтик. Вперше документ нібито від його імені на адресу екс-командувача НГУ Юрія Аллерова з численними помилками з'явився ще торік на пропагандистському російському сайті "Російська весна".

На думку авторів фальшивки, цей лист має дискредитувати перед італійським правосуддям свідчення українських свідків - військовослужбовців Нацгвардії України.

Це черговий прояв гібридної війни з боку Кремля, до якої Європа ще не звикла, заявив міністр внутрішніх справ України.

"Суду надано фейковий лист з російського пропагандистського ресурсу нібито Національної гвардії України. Ви ще не звикли до цього, вам треба зрозуміти, що це звичайна справа в нашій гібридній війні. Це не жарти - це війна", - заявив Арсен Аваков італійським журналістам у перерві судового засідання.

Арсен Аваков зазначив, що він поспілкувався із затриманим Віталієм Марківим.

"З дозволу суду я поспілкувався з Віталієм, він у доброму гуморі. Сказав, що служив і служитиме Україні. ...Сьогодні тут виконуючий обов'язки командувача НГУ і чотири гвардійці, вони надають вичерпні свідчення, які повністю спростовують слова прокурора. Ми дуже розраховуємо, що нас почують", - сказав Аваков.

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Глава МВС зазначив, що захист Марківа наполягає на тому, щоб сторона обвинувачення приїхала на місце події в Слов'янськ і сама переконалася в абсурдності обвинувачень на адресу нашого солдата. МВС України готове сприяти італійським правоохоронним органам у цьому і забезпечити проведення таких слідчих дій.

Міністр нагадав, що під час активної фази бойових дій на сході України італійське посольство офіційно попередило своїх громадян про небезпеку поїздок на Донбас. Але загиблий журналіст Андреа Роккеллі поїхав у саме пекло, на сторону бойовиків - російських терористів групи Гіркіна.

Нагадаємо, керівництво МВС і НГУ сьогодні, 17 травня, дає свідчення на захист гвардійця Віталія Марківа, якого в Італії судять за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста.

Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області. Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинності українського військовослужбовця.

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