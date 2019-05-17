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 Політика України, За кордоном
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Все про:Аваков (1109) Італія (269) суд (5123) Національна гвардія (532) фейк (190) Марків (31)

 Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Сторона обвинувачення в італійському суді використовує як доказ фейковий лист, вперше опублікований з безліччю помилок на російському пропагандистському сайті.

Про це заявив під час візиту до Італії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

Для того, щоб спростувати це, в суді міста Павія свідчення дав заступник командира, начальник штабу в/ч 3066 полковник Костянтин Рихтик. Вперше документ нібито від його імені на адресу екс-командувача НГУ Юрія Аллерова з численними помилками з'явився ще торік на пропагандистському російському сайті "Російська весна".

Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков 01

На думку авторів фальшивки, цей лист має дискредитувати перед італійським правосуддям свідчення українських свідків - військовослужбовців Нацгвардії України.

Це черговий прояв гібридної війни з боку Кремля, до якої Європа ще не звикла, заявив міністр внутрішніх справ України.

"Суду надано фейковий лист з російського пропагандистського ресурсу нібито Національної гвардії України. Ви ще не звикли до цього, вам треба зрозуміти, що це звичайна справа в нашій гібридній війні. Це не жарти - це війна", - заявив Арсен Аваков італійським журналістам у перерві судового засідання.

Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков 02

Арсен Аваков зазначив, що він поспілкувався із затриманим Віталієм Марківим.

"З дозволу суду я поспілкувався з Віталієм, він у доброму гуморі. Сказав, що служив і служитиме Україні. ...Сьогодні тут виконуючий обов'язки командувача НГУ і чотири гвардійці, вони надають вичерпні свідчення, які повністю спростовують слова прокурора. Ми дуже розраховуємо, що нас почують", - сказав Аваков.

Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков 03Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков 04

Читайте також: В.о. командувача Нацгвардії Балан на суді в Італії дав свідчення на захист Марківа. ФОТО

Глава МВС зазначив, що захист Марківа наполягає на тому, щоб сторона обвинувачення приїхала на місце події в Слов'янськ і сама переконалася в абсурдності обвинувачень на адресу нашого солдата. МВС України готове сприяти італійським правоохоронним органам у цьому і забезпечити проведення таких слідчих дій.

Міністр нагадав, що під час активної фази бойових дій на сході України італійське посольство офіційно попередило своїх громадян про небезпеку поїздок на Донбас. Але загиблий журналіст Андреа Роккеллі поїхав у саме пекло, на сторону бойовиків - російських терористів групи Гіркіна.

Нагадаємо, керівництво МВС і НГУ сьогодні, 17 травня, дає свідчення на захист гвардійця Віталія Марківа, якого в Італії судять за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста.

Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області. Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинності українського військовослужбовця.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127491
 
   
 Топ коментарі
 
Макаронники сейчас будут цепляться за любую кацапскую фальшивку, чтобы не признавать свою ошибку... Они понимают, что придется выплатить украинцу несколько миллионов евро морального ущерба, поэтому делают все, чтобы уменьшить эту сумму! А Маркиву нужен высококлассный адвокат - надо с макаронников вытрусить всё - по максимуму!
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Суд использует как доказательство фиктивное письмо из СМИ.
Вот это уровень,прямо верховенство права.
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Италии к фиктивности не привыкать - это для Италии норма!
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+ слишком много щикаладных друзей.
+ поведение чисто соевое.
Покажи,,, я же тебе не соевый дармоед всё скринить. Читаю здесь, когда есть время. Не цензор-профи, то есть.
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все ясно- чучело балабольное
твой слив засчитан- следующий раз следи за своими собственными словами, хотя бы в реальности
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Обрати внимание на собственное обращение с людьми - лишь бы образити. Ты мужик? Нет!
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О, чучело начало плакать
да нет - это ты первое на меня накинулось
в своем вот этом вот комменте
17.05.2019 17:46
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а теперь когда получило в ответ такое же обращение- сразу же заплакало)
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Полная чушь со стороны итальянцев. Как можна узнать кто в кого стрелял?!
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Оппа!! А почему следствие не допросило, по данному поводу, Аллерова? Ведь о "письме" стало известно год назад... А теперь "следим за пальцами" - на "дослед" суд отправить дело не может - насколько помнится, в европейском судопроизводстве подобного действа нет... (Или "виновен" или "не виновен". Во втором случае дело закрывается и выносится оправдательный приговор...). А раз нет, то данное доказательство может быть признано не внушающим доверия... Чтобы дело не "развалилось", суд может вызвать Аллерова для допроса, непосредственно в судебном заседании... (правда, не знаю, как это можно сделать - Аллерова сегодня арестовали...).
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Ага.
А доказательством может быть письмо опубликованное в желтых СМИ или нужен оригинал письма?
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Да хоть в "красных" СМИ... Только доказывать нужно будет, писалось-ли оно, вообще... И вообще - иди в афедрон, неуч...
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Для того, чтобы опровергнуть это, в суде города Павия показания дал заместитель командира-начальник штаба в/ч 3066 полковник Константин Рихтик. Источник: https://censor.net.ua/p3127491
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Лицо, указанное как отправитель, опроверг факт отсылки письма. Поэтому не будет последующих измышлений, типа письмо по дороге к Аллерову потерялось, и нашлось в русвесне.
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Ну вот и всё... А мне тут полдня "глотку рвать" пытаются... Хотя адресат, я считаю, тоже должен был быть допрошен - не обязательно в судебном заседании... Нас так учили в процессе изучения уголовно-процессуального законодательства - чтобы, при исчезновении того или иного доказательства, не была разорвана "цепочка" доказательств и повреждена их "сеть"...
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Прежде чем думать об исчезновении доказательства надо найти доказательства что само доказательство когда то существовало.
Русвесна это очень авторитетный источник - кто писал не знаю,а я дурак читаю.
Это уровень компетенции европейских судей?
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Ну,а если на цензоре опубликовать письмо россгвардии где будет написано что они убили этого Роккелли суд Италии примет это как доказательство?
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Юриспруденция - это вообще демагогия от начала и до конца.
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Ну, как Вам сказать... В какой-то степени - да... Кстати, когда учился, то брал у товарища конспект по риторике... У него брат учился в духовной семинарии... в юридических ВУЗах этому должного внимания тогда не уделяли...
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Хотя для адвоката и прокурора риторика не последнее из того, что необходимо для успешной карьеры.
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Та це перше, що йому потрібне, крім знання, безпосередньо, права! Я знав людей, що програвали справи, з-за того, що не могли детально викласти свою думку в судовому засіданні...
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Так и я об этом. Смотрела когда-то очень старый сериал американский о Пери Мейсоне, еще чёрно-белый. Это шедевр в части выступлений адвоката и прокуроров в суде. Можно как учебное пособие использовать по риторике. И хоть система правосудия и непосредственно судебных разбирательств абсолютно разная, но есть чему поучиться.
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Нет... Не такая уж, и большая разница... Просто наши юристы ссылаются на нормы права, статьи законов, а "островитяне" фигурируют "судебными прецедентами"... А риторические методы и приёмы, применяемые в судебных спорах - одинаковые...
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У них упрощенное судопроизводство. А риторика - она и есть риторика. Поэтому и сказала, что можно использовать этот сериал как учебное пособие.
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Кстати, у меня на полке стоит собрание сочинений А.Ф. Кони, бывшего главного прокурора Российской империи... Почитываю, временами... (Давали читать Плевако, только в дореволюционном издании...).
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В поисковике - плевако избранные речи pdf, можно скачать. По одной из ссылок есть двухтомник
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Не люблю читать книги в электронном формате, особенно серьёзные... Закладки делать трудно, чтобы, при необходимости, вернуться к прочитанному ранее... Тем более, там ссылки на Уложения, а я с ними не знаком... Изучать же дореволюционное право нет желания - тут от современного "голова кругом идёт"...
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Ну почему......... можно скачать Icecream ***** Reader и читать любой формат, с закладками и даже с внесением пометок.
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А закінчиться справа скоріш за все "угодою"за згодою сторін,Марківа відпустять але щоб він не вимагав компенсації за помилки та нерозторопність італійської феміди.
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"Димон", в уголовном судопроизводстве нет такого понятия - "прекращение дела по соглашению сторон", тем более, если дело касается убийства...
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на что спорим - Маркова выпустят за недостатком доказательств?
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так і буде, але людина втратила кілька років життя хто це компенсує.
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Ну, "відкрий мені секрет" - дай мені посилання на закриття кримінального провадження "за згодою сторін", в італійському законодавстві... І хто буде "стороною" з боку обвинувачення? Держава, прокуратура, заявники, чи родичі Рокеллі? Хоч людей не сміши...
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Ви про італійську мафію та корупцію щось чули?Там виправдовували таких людей які дійсно винні і мали довічно сидіти але маючи гроші виходили на волю Берлусконі яскравий приклад. Я вам пояснюю що є національні відмінності від європейського права ,так як Англія має.Треба щось придумати щоб людину не тримали роками без винесення вироку, а система правосуддя в Італії така що це може тривати дуже довго.
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"Растуди-т-твою дивізію!!!" Я тебе про ЩО питав?! Дай мені посилання на італійське законодавство, де допускається "закриття кримінальної справи "за згодою сторін", а не розповідай мені казки про "мафію"... Ти, тормоз", навіть не знаєш, чим "кодифіковане", "континентальне" право, відрізняється від "прецедентного","острівного",що діє у Великобританії, США, та країнах Британської Співдружності! "Балабаниш", що в голову збреде, "юриспрудент" черговий!
От же ж народ! Чим тупіше, тим упертіше!
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по перше я вас не ображав, ви сліпі не бачили що я взяв слово угода в дужки?людину яку не перший рік тримають за гратами треба витягати і треба знайти варіант як це зробити.Про Берлускрні я згадав бо він проходив по кримінальній справі ,він на волі хоча слідчі дії прокурорів продовжуються.
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Не викручуйся, як в"юн... Я читать умію... "Та я не така... Та не так... Та не туди...".
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прочитайте правила пунктуації української мови дужки,лапки ітд.діалог закінчено.
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То что министр едет в другую страну в суд защищать гражданина своей страны - это большой плюс. Вот когда российских "асвабадителей" судят, они обращаются в свой МИД, а им в ответ "вас-там-нет".
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Вы там старайтесь, а то никто из НГУ не сможет потом поехать по безвизу .
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Дык вермишельных же ж Путен шибко просил
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Там с самого начала было ясно, что дело шито белыми нитками. Видимо нужно какого то гражданина Италии задержать, что бы до них быстрее доходило.
Думаете сложно найти такого?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниІталійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
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