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 Танкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній. ФОТОрепортаж

16 травня "Ліга оборонних підприємств України", що об'єднує провідні вітчизняні приватні компанії оборонної сфери, презентувала свою продукцію членам Київської асоціацї військових аташе. Свою продуктову лінійку показали 19 компаній "Ліги" представникам 40 інших країн. Захід відбувся на площі підприємства ТОВ "Термо Проджектс Україна", що у Броварах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Facebook написав військовий експерт Сергій Згурець.

"Захід вкотре показав, що приватні компанії в Україні вже відвоювали своє законне місце під мілітарним сонцем. Вважається, що приватники виконують більш як половину ДОЗу - тобто постачання модернізованої чи нової продукції (озброєння та військовоі техніки) до Збройних сил та інших силових структур", - написав він.

Так, ПАТ "Старокраматорський машинобудівний завод" показав танкову гармату власного виробництва. Гармата пройшла повний цикл випробувань, витримала настріл у 700 підкаліберних снарядів з підтвердженням усіх інших вимог. Завод заявляє про готовність виробляти всю лінійку артстволів від 125 до 155 мм, як гладкоствольних, так і нарізних.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 01

"Думаю, що це вкрай важливо - з огляду на потребу заміни стволів гармат як на наших танках, так і на артсистемах", написав Згурець.

Також був показаний новий 120 мм міномет "Бучарда", що цього тижня починає державні випробування. Одна з особливістей міномету — нова конструкція опорної плити, яка дозволяє вести вогонь на 360 градусів без необхідності зміни положення опорної плити.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 02

Однак на виготовлення нових стволів і мінометів претендують і інші приватні виробники.

"Компанія "Ukrainian mortar system" продемонструвала стволи до міномету калібру 81 мм, що виготовлені з титану. Як опція - виготовлення стволів калібру у 60 та 120 мм. Живучість титанового стволу суттєво вища, ніж виготовленого з традиційних сталей, при цьому титановий на 40 відсотків легший, ніж "конвенціяльний". Коли запитував про його ціну, мене переконували, що титанові не будуть суттєво дорожчими.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 03

 Компанія також освоїла нову металургію і спроможна виготовляти деталі з порошокового металу на спеціальному Зд принтері. Зразки були показані. Також компанія пропонує міни та підривачі до мін.

Ще один новий продукт компанії - прилади для зменшення звуку пострілу. Були представлені зразки для різних калібрів, всі вони постачаються на експорт. За твердженням розробників, їхні "глушники" за своїми ТТХ перевершують все те, що до цього часу було представлено на українському ринку", - написав експерт.

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Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 04

Крім того, за словами Згурця, компанія "Таско" запропонувала лінійку боєприпасів, виготовлення яких можливе на потужностях підприємства. А "ГісАрта" нагадала про себе комплексним рішенням автоматизації процесу бойового застосування засобів РВіА.

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Компанія "Укрспецтехніка", яка добре відома як розробник радіолокаційних станцій типу П-18 нового покоління, також представила новинки. Зокрема, це радарна система для вимірювання швидкості кулі чи снаряда. Такий приклад є необхідним для підвищення ефективності наших артилерійських систем різних калібрів.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 05

Також була представлена нова конструкція антидронівської гвинтівки, включно з практичною демонстрацію її можливості протидіяти квадрокоптеру. Ця розробка доповнює арсенал "Укрспецтехніки" у створенні та виготовленні носимих та комплексних систем спостереження та боротьби з дронами.

Продукція компанії "Доля" - радіостанції, що поставляються в Збройні сили і Національну гвардію, а також різні версії і способи вдосконалення цих засобів.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 06

Підприємство "Телекарт-Прилад" і з Одеси вперше представило свою концепцію цифрового солдата, який повинен інтегруватися в тактичну систему поля бою, спираючись на технічні напрацювання одеситів.

Українське агентство з перспективних науково-технічних розробок UaRpa, крім відомих балістичних шоломів власного виробництва, також представило цілу лінійку технологічних виробів.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 07

"Особливо цікава система "Антиснайпер", що дозволяє виявляти оптику ворога на відстані до 1500 м, а також визначати координати виявлених оптичних засобів ворога. Комплекс може діяти в автономному режимі. Найближчим часом має розпочатися 2-й етап відомчих випробування щодо підтвердження певних технічних характеристик цієї системи. У разі позитивного завершення система пропонується до закупівлі в інтересах Збройних сил та Національної гвардії", - зазначив експерт.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 08

Компанія "Практика" показала свою вже відому броньовану машину 4х4 "Козак-2м", яку можна вважати найбільш довершеною розробкою з усіх вітчизняних машин подібного класу. Машина завершує державні випробування. Також "Практика" продемонстровала мультиліфт, що дозволяє оперативно здійснювати завантаження і розвантаження з мобільної платформи різних вантажів (особливо це актуально для пакетів боєприпасів), а також проводити евакуацію броньованих машин відповідної вагової категорії, що і було продемонстровано під час заходу у Броварах.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 09

Також експерт повідомив про глибоку модернізацію бронетехніки - у проектах "Техімпексу". Компанія "Радіонікс" - активні і пасивні головки самонаведення для ракет. Запорізьке ТОВ "Інфоком" показало безпілотну роботизовану платформу "Ласка 2.0", яка суттєво оновила свій зовнішній вигляд.

Чернігівське підприємство "Сівертекс" забезпечує українську армію новітніми наметами.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 10

"Підприємство розробило спеціально рецептуру для тканин, що використовуються при виготовленні військових наметів. Ці намети можуть оснащуватися системами кондиціонування чи підігріву, які виготовляє ТОВ "Термо Проджекис Україна", що також є ексклюзивним дистриб’ютором продукції німецької компанії Webasto, яка застосовується і на транспортних засобах у Збройних силах України", - повідомив Згурець.

Нові спеціальні генераторні агрегати, які встановлені на протикорабельному комплексі "Нептун", на станції "Зоопарк", на комплексі звукометричної розвідки "Положеніє", на РЛС метрового діапазону П-18 – від компанії МАDEK.

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 11

Системи радіаційного контролю торгової марки "Екотест" – від львівської приватної компанії "Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр". Це чи не єдина продукція, що постачається до країн НАТО з України.

Також дивіться: Винищувачі танків зі складу Об'єднаних сил вдосконалюють застосування ПТРК "Стугна-П", - штаб. ВIДЕО

Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 12
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 13
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 14
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 15
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 16
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 17
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 18
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 19
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 20
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 21
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 22
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 23
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 24
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 25
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 26
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 27
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 28
Танкова гармата, 120-мм міномет Бучарда, РЛС, антидронівські гвинтівки і цифровий солдат: у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній 09
Фото: Згурець/Facebook

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127463
 
   
 Топ коментарі
 
пять лет назад Украинские предприятия не производили пушек.. а при Порохе начали серийно производить пушки от 125 до 155 мм.. Зебилы должны негодовать!!!..
Танковая пушка, 120-мм миномет "Бучарда", РЛС, антидроновские винтовки и "цифровой солдат": в Броварах представили новые образцы от украинских частных оборонных компаний - Цензор.НЕТ 4515
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Сколько "избыточного имущества" понаделали! Апарышу с Беней теперь продавать и продавать!
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Сколько всего избыточного Танковая пушка, 120-мм миномет "Бучарда", РЛС, антидроновские винтовки и "цифровой солдат": в Броварах представили новые образцы от украинских частных оборонных компаний - Цензор.НЕТ 6898
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це все дуже добре! але, коли я зможу таке придбати щоби поставити в себе на городі, щоби вцілити вишневу муху?
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вона маленька 3-4 мм але дуже шкідлива, то хочеться по ній жахнути.
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Разом З Городом(росыйська интерпритация) щоб зрозуміли.
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пять лет назад Украинские предприятия не производили пушек.. а при Порохе начали серийно производить пушки от 125 до 155 мм.. Зебилы должны негодовать!!!..
Танковая пушка, 120-мм миномет "Бучарда", РЛС, антидроновские винтовки и "цифровой солдат": в Броварах представили новые образцы от украинских частных оборонных компаний - Цензор.НЕТ 4515
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Сколько "избыточного имущества" понаделали! Апарышу с Беней теперь продавать и продавать!
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Да судя по высказываниям Опарыша в МО проблема номер 1 это *избыточное имущество*
Если этого дебила который заточен на то чтобы найти что еще можно разпилить кудато назначат то это будет похоже на импичмент новоизбранного президента чем на импичмент парламента.
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Так "автоматы" на БТР и БМП, 30-мм - тоже отечественные...
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Стволы 125 мм научились делать в 1996-97 годах, создав с "0" оснастку. Тогда выполняли контракт на поставку в Пакистан танков Т-80УД (примерно штук 300 продали). По другим калибрам уже умеем, молодцы!
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З характеристиками по настрілу, кращими ніж мотовиліхінські.
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Стволы для танков всегда делал НКМЗ , а сталь закупали в Чехословакии.
В Словакии был завод им.Сталина городок Мартин.Там "лепили "
танки по лицензии и кое-что для других соцстран.
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Надо замість ьаникена Поплавського поставити *юний орел*
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Ви помиляєтесь.
Продукування власних гармат танкових калібрів почалося в Україні під час виконання Пакистансько контракту у 90 -ті.
Це були: 125 мм «Вітязь», і перспективна 140 мм «Баґіра».
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Ох, как ты кому-то "наступил на мозоль" - "заспамили"...
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Это негосударственные предприятия - харе своему пороху чужие заслуги приписывать.
А то у вас все, что делается хорошего в стране - это "при Порохе", а любой зашквар даже с ближайшим окружением Порошенко - "он ни при чем".
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Это ты насчет пороха в 90-х ? Так он не приделах... И причем тут чужие заслуги?
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Ствол от пушки это как бы часть этой пушки - решается приобретением специального токарного станка и приобретением специальной заготовки (наверняка заграничной).
И прочитайте внимательно статью - речь идет о ЧАСТНЫХ компаниях, к которым Петя имеет такое же отношение как морская свинка к морю.
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Причина порох ? Или то , что война началась в 2014 году ??!! А до этого с 1991 года - войны не было. Вот тебе и ответ , почему не производили!
9 классов образование - у тебя ?
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Вы имеете в виду, что именно при Свинарчуках начали серийно производить пушки?
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"при Порохе начали серийно производить пушки от 125 до 155 мм.. " - серьезно, СЕРИЙНО НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ПУШКИ?????? Для шоколадных ОДИН ВЫСТАВОЧНЫЙ ОБРАЗЕЦ это уже серия??? Как же вы задолбали шоколадные и вазелиновые дегенераты вылизывающие зады своим пархатым хозяевам-мародерам и несущие откровенную чушь.
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Сколько серий этих самых пушек поставлено в войска?Жду ответа Шрек балабот.
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контракт по "Оплотам" выполнен с новыми пушками..
на САУ "Богдана" новая пушка.. она сейчас стреляет.. испытывается..
а вообще, усё засекреченно и узнается потом.. после всего..
Дадагой ты наш, Глазков!.. Придумай себе ник по прикольнее, что ли!
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Сегодня придя на работу решили шефа потроллить. Зашли к нему втроем и говорим, принесли заявления за свой счет на понедельник. Спрашивает, а что случилось? Говорим, та на инугурацию хотим пойти посмотреть. У него шары сразу на лоб полезли, потом покраснел, дальше пару минут тишина и выдал. Так.... выйдите все, я в себя приду... Танкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній - Цензор.НЕТ 9224
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кому це вже треба? зебілам потрібен мііір, тому треба на вазелін переорієнтовуватися
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Покажите достижения Зебила, мы порадуемся.
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Вы с реальностью дружите он еще в должность не вступил а у Вас уже истерика своей желчью весь цензор забрызгали
Зато мы очень хорошо увидели и почувствовали все прелести великих реформаторов , мастеров разговорного жанра по вранью и брехни, фокусников по распиливанию и исчезновению бюджетных денег, святых защитников мародерства и ворья и т.д.
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А я говорил о достижениях в должности преза? Хде? Меня вполне устроят достижения хоть председателем сельсовета, или главы самой захудалой партиии, или клерка на госслужбе. Так покажете?
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Он еще не должности а ты уже чувствуешь ВСЕ... особенно распиливание. Ничего подождем... когда у тебя РЕАЛЬНОСТЬ проснется. Не долго осталось.
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Ну Вас п.Юзер і понесло! Може Вам ще й ім*я секретаря РНБО назвати!? Звикайте до нових реалій- до нового року будете чути у відповідь одне- "сам КАЗЬОЛ!"
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Поверьте, после нового года будет- през хороший, нарид- говно попался!
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вот это новость! а не то как зе-ленский обосрался!
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Впечатление очень положительное, но... Сцу-у-ко, кто центрирующие пояски закрасил на снарядах!?
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Есть разница между ведущими ("из медяхи") и центрирующими. У них разное назначение.
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«Для стабилизации в полёте могут использоваться либо ведущие пояски на поверхности (для нарезных пушек), либо оперение в хвостовой части снаряда (для гладкоствольных пушек) »

Доречі, а на якому фото, Ви це побачили?
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Где именно? Я специально перелистал снимки... Все снаряды имеют медные пояски... А мины - насколько помнится, они "центрирующих поясков" не имеют...
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ВСЕ ствольные снаряды имеют два центрирующих пояска, по ним определяется калибр. Вы не видите потому, что нни закрашены! Это небольшое утолщение на корпусе снаряда. Нормальные снаряды имеют центрирующие пояски высокой точности обработки, попросту шлифованые. Поясками и придаётся точное, с минмимальным биением движение снаряда в стволе. А здесь - краска слезает и на выходе из канала ствола биение как в П... у старой шлюхи.
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Вообще-то, калибр определяется не по "снаряду", а по диаметру канала ствола - в разных системах, по разному. Если в нарезном оружии, например, то либо по "долам", либо по нарезам... Поэтому пуля "Маузера" 7,92 мм, и "Мосина" - 7,62 мм, например, имеют одинаковый диаметр... И как ты определишь диаметр "подкалиберного" снаряда?...
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По «ПОЛЯМ » - долам, а не по ДІАМЕТРУ ОТВОРУ, як у всьому світі, міряють тільки на рашці. Як змогли, так і поміряли, коли до них попали зразки нарізної зброі.
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Ты "грамотный"? Где я написал об "диаметре отверстия"? Ты читал, что я привёл пример РАЗНЫХ систем измерения, при определении диаметра ствола именно в нарезном оружии? Ты ещё доколупайся до измерений в долях дюйма, как в англо-американской системе, или в "точках" и "линиях", как делалось в Российской империи... "Чув, де дзвін, та не знаєш, де він...".
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" А здесь - краска слезает и на выходе из канала ствола биение" я думаю, що люди яки розробляли-в курсі справи
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Мины имеют. Первый - точные размеры хвостового оперения, окрашены, но здесь точность не имеет значения, мина - есть мина. Второй - точный, неокрашеный, выполняет одновременно функцию обтюрации. Для этого прорезаны канавки, как правило он "многокамкрный".
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Ну, судя по минам на фото - канавки прорезанные есть, а вот "поясков" - нет... Делаем вывод: на фото - массообъёмный макет, "наглядное пособие"....(Я надеюсь, все понимают, что боевые снаряды никто на выставке представлять не будет?).
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Чудові розробки, але чого барига Зеленський не пускає це на фронт???
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Найцікавіше, що лайкнули вам саме порохоботи, що навіть не зрозуміли сарказму...
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більше новітньої і ефективної зброї - сильніший рівень незалежності
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Зря выбрали Зеленского, лучше бы остался Порох.
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Будь проклята Московия и царь ее - Путлер! Что вы, суки, сделали с моей мирной Украиной!? Мы, мирные люди, вынуждены тратить средства, время, энергию на военные нужды, а не на медицину, строительство, авиа и авто строение...
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На військовому полігоні в смт Любяни Чернігівського району за участю Президента України Петра Порошенка відбулася передача 186 одиниць техніки та озброєння у підрозділи Збройних сил України. Танкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній - Цензор.НЕТ 3193
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А то без його участі не передали б...
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Там явно другой случай, тк энтот перископ вручили Зеленскому - то есть он уже никак не мог выпасть из цепочки. Хотя какой-то перископ явно не стоит новости - волонтеры покупают подобное регулярно. Тут же Порошенко просто поприсутствовал на передаче - от того, что он там присутствовал - никак и ничто не изменилось.
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Ну, как Главнокомандующий и ключевая фигура исполнительной ветви власти, он определенное отношение к этой технике имеет.
Я так понимаю, в подобной ситуации Зе просто пришлет ролик, смонтированный с 4-х дублей? Интересно, а на каком языке?
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Определенное отношение имеет, а необходимости присутствовать не имеет никакой.
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Только что-то до Порошенка таких передачек не было.
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ну да... не было. нге считая ЗА ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА пороха вооружение... и благодаря ЕГО переговорам вооружение из-за рубежа... ну или спроси у воинов как сейчас с вооружением по сравнению с 2014... Да! И не забудь про экипировку, жрачку, системы наведения и разведки технику, ПТУРСы, УРСы и др... ЗЕ не сделает - писец прийдет ко ВСЕМ... В этот раз НИКТО не успеет выехать!
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До Порошенко и войны не было - потому и необходимости не было, а потому и военного бюджета не было.
Мы, между прочим, спецналог платим, чтобы все это передавалось - это за наши деньги делается, а не за Порошенковские.
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Підтягніть штани та затягніть паски....
З 20.05 почнеться викачування грошей з ваших кішень.
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А до того що було? Роттердам+ та інше?
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З кишеней ЗЕбілів... нехай сраки на шкурці 60 почухають... А я - У ТІНЬ... Збережу гроші для Захисників України і Майдану..
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До чего же довел Порошенко армию. Никто так не смог довести.
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До чего же довел Порошенко армию. Никто так не смог довести.
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Ну да.. Все плохо.. Нет армии, вооруженияююю ВСЕ ПриПАЛО! Есть только ЗЕ и ЕГО команда... ((
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К сожалению сейчас может победить бочка с ваЗЕлином.
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Яка печалька -зеленський і армія це як земля і небо, негоже самураю від ЮТуба зброю в руки брати Танкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній - Цензор.НЕТ 7151
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Родственник сейчас на фронте, в ремвзводе служит. Просил прислать ему Новой почтой набор ключкй из его машины, т.к. в гаражах там нечем технику ремонтировать. Всё разворовано. О каком "цифровом солдате" тут бредят?
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Не писди, там есть РЕМ бригады у них всё есть.
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Это в петрушкиной методичке написано? Ну тебе- то с дивана лучше видно, чем им на передке...
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Это на твоем лбу ОБпиССано, только в сингапуре это не на передке в 30 км. Помолчи сингапурщик одеский сойдешь за рыбу сейчас на Привозе...
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Ты че гавно пиз%ишь??? Козлина гребаная... Раскажи где твой родичь? Дай его тел. я ему расскажу где найти ключик чтоб ему голову отремонтировать... При котле поварском стоит и УБД варит в 40 км от нулевки? Сиди падло в своем сингапере и не плюй сюда... а то обсеришься невзначай. Фронтовик *** ремвзводный.
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Это просто ГОВНО2АВ СИНГАПУРСКИЙ КАКОЙТО! ЗВЕРЬ РЕМЗВОДНЫЙ!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажТанкова гармата, 120-мм міномет "Бучарда", РЛС, антидронівські гвинтівки і "цифровий солдат": у Броварах представили нові зразки від українських приватних оборонних компаній. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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