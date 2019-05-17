 В.о. командувача Нацгвардії Балан на суді в Італії дав свідчення на захист Марківа. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту комунікації МВС України.

У МВС нагадали, що генерал-лейтенант Микола Балан у травні 2014 був одним з командирів гвардійських підрозділів в штабі АТО під час боїв з бойовиками-сепаратистами в Слов'янську. В цей час він організовував службу своїх підлеглих, зокрема гвардійців 1-го добровольчого резервного батальйону, де служив Віталій Марків.

Фото: сайт МВС

Балан розповів італійському суду про створення Національної гвардії України, її задачі та операції, зокрема під час звільнення Слов’янська у травні 2014 року. За свідченнями в.о. командувача Нацгвардії, підрозділ, де служив Віталій Марків, виконував завдання з оборони телевежі на горі Карачун у Слов’янську.

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"Бійці були озброєні стрілецькою зброєю і не мали тяжкої та далекобійної зброї, якою могло бути смертельно уражено італійського журналіста Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року. До того ж, позиція, де відповідно до наказу свого командира ніс службу Віталій Марків, мала сектор спостереження (с.Андріївка) відмінний від того, де було вбито італійського фоторепортера (залізничний переїзд перед керамічним заводом). Цю позицію на той час займали бойовики-сепаратисти очолювані російським ватажком Гіркіним. Звідти постійно обстрілювали українські підрозділи на Карачуні", - розповів Микола Балан.

Нагадаємо, італійський репортер Андреа Рокеллі загинув 24 травня 2014 р. від обстрілу, перебуваючи в зоні проведення АТО попри рекомендації посольства Італії не їхати в той час в Слов'янськ, через високий рівень небезпеки для цивільних осіб.