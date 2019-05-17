 З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощалися в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Відео: У Харкові прощаються з українським воїном Антоном Безверхнім, UA: Харків



Сьогодні, 17 травня, у місті Харків відбулося прощання з Антоном Вікторовичем Безверхнім (позивний Пітбуль), 1994 року народження, солдатом, гранатометником 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув 14 травня о 12.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області від кулі снайпера найманців РФ.

Антон Безверхній народився 24.01.1994 року. Навчався у Харківській спеціалізованій школі-інтернаті "Ліцей "Правоохоронець"" Харківської обласної ради. Був активістом ГО "Вірне серце". У 2018 році вступив на військову службу за контрактом. На фронті зазнав контузії, після лікування повернувся на передову. У лютому 2019-го був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального Штабу "За взірцевість у військовій службі".

У нього залишилися мати та брат.

Антон Безверхній































Фото: Leonid Logvynenko, Объектив.