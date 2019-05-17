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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Вакарчук (74) Зеленський (1205) Коломойський (369) Парубій (1071) Порошенко (8870) фотожаба (8508)

 Анатомічні особливості Президента, партія "Вовчиця", підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Партія "Вовчиця"

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Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вже скоро...

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Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Завтра - отже, завтра!

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Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Підготовка до інавгурації

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Збирати стадіони має хтось один...

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Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Підготовка до парламентських виборів відповідно до тренду

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

- Не хвилюйтеся... "через рік, так через рік"...

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

У студії 1+1

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Анатомічні особливості

Анатомічні особливості Президента, партія Вовчиця, підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Судова система

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127441
 
   
 Топ коментарі
 
а шо ж ИСКА к олигархам - Бене, Ахметке и т.п. - НЕТ?)) зассал клоун или боится рубить кормящие руки?
Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4473 Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1030
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Спочатку подумав, що фейк.. Зайшов на сайт суду - там ця інформація висить.. Мені це подобається..
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у нас сейчас любой бред может стать явью.

не удивлюсь, если через неделю суд обяжет меня садить на моей даче авокадо
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Клоуны - это всегда весело, это всегда зашибись!
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Що бандитів, олігархів і повій, як в БПП, не буде?
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Єто максимальная перспектива того указа, для тупого пипла.Человеку которому не предъявленно никаких обвинений, никак не могут запретить в праве передвижения.
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а шо ж ИСКА к олигархам - Бене, Ахметке и т.п. - НЕТ?)) зассал клоун или боится рубить кормящие руки?
Анатомические особенности Президента, партия "Вовчиця", подготовка к инаугурации. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1030
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Маячня, Деза не відповідає нашому законодавству.
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Кравчук, Кучма, Порошенко, Зеленський - всі схожі на себе, прикольні шаржі.
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А шо Кросфіренко забанили? Ай-я-я-я-яй. Но дело его живёт?
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Тарас Чорновіл? Смішно. Треба ще написати вилизую дупу янику.
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Не был "рыгом" и не вылизывал зад межигорскому хряку...
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Ахахахах!!!) Про студию Г+Г зачет!!! Этапять😂😂😂
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про пэдру- в точку.Там и наполеоны ждут и кутузовы
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не,это персонаж.а то натуральные,такие,как и пэтя.их же много
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ой не факт, хз что может твориться в голове у кокаино-зависимого клована зе Анатомічні особливості Президента, партія "Вовчиця", підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7943
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З права на фото Поросенко, ще молодий, у других ролях як Трамп видно знімався, мріяв бути актором...
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вакарчук сам поет и создает партию ГОЛОС, страшно подумать как назовут партию гинеколог или проктолог
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и в каком же ты классе, болезный, если слово "жопа" для тебя даже страшно подумать )
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это слово для меня прывычное, но состоять в партии -жопа..........
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Подготовка к парламентским выборам в соответствии с трендом

эта реально смешная.
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совсем и абсолютно не правдиво - ведь зе ничего не обещал и не показывал, скакал вокруг и прятался от интервью, не ну если это к обещалкам и прогнозам к зарплатам учителей, то да, в точку будет, а других предвыборных и не слышал.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажАнатомічні особливості Президента, партія "Вовчиця", підготовка до інавгурації. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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