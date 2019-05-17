 "Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі. ФОТОрепортаж

Цензор.НЕТ публікує фото відповідного листування нардепа.

В ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардеп (БПП) Дмитро Лубинець отримав повідомлення від користувача "КС Вервейко Іван Дмитрович".

"Мохов cука виніс три ухвали по виїмці документів двк (дільнича виборча комісія. - Ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкаєт. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - йдеться в повідомленнях, надісланих Лубинця.

Варто зазначити, що Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі. Вервейка Івана Дмитровича вказано на сайті Лубинця як члена його команди у Волновасі - "Спеціаліст з економіки підприємства". В його обов'язки входить "виконання доручень народного депутата України у зв'язках з органами влади всіх рівнів Волноваського району, правоохоронними органами та ЗСУ".

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Зауважимо, що Мохов Євген Іванович є головою Волноваського районного суду Донецької області.

Також нардеп Лубинець спілкується з абонентами, підписаними: "Віталій Барабаш" (Зазначимо, що Віталій Барабаш - глава донецької обласної організації Соціалістичної партії України (Ківа), а також радником Керівника Апарату Верховної Ради України), "КС Дмитро Такаджі" (Зазначимо, Дмитро Такаджі є главою Волноваської РДА), "КС Олександр Іванович Куць" (Зазначимо, Куць Олександр Іванович є головою Донецької ОблВЦА).

Дмитро Лубинець переглядає повідомлення на своєму смартфоні.





Фото: Цензор.НЕТ