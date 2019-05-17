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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:вибори (3777) Донецька область (2229) Куць (29) Лубинець Дмитро (1)

 "Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі. ФОТОрепортаж

Нардеп з фракції БПП Дмитро Лубинець отримав повідомлення щодо рішень суду стосовно виїмки архівних документів дільничних виборчих комісій Волновахи і Костянтинівки (Донецька область).

Цензор.НЕТ публікує фото відповідного листування нардепа.

В ході сьогоднішнього засідання Верховної Ради нардеп (БПП) Дмитро Лубинець отримав повідомлення від користувача "КС Вервейко Іван Дмитрович".

"Мохов cука виніс три ухвали по виїмці документів двк (дільнича виборча комісія. - Ред.) з архіву Києва Волновахи та Констянтинівки. Шевченко каже будуть робити виїмку бо його шеф дрюкаєт. Я закинув йому, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - йдеться в повідомленнях, надісланих Лубинця.

Варто зазначити, що Дмитро Лубинець обраний в Раду по округу №60 в Донецькій області з центром у Волновасі. Вервейка Івана Дмитровича вказано на сайті Лубинця як члена його команди у Волновасі - "Спеціаліст з економіки підприємства". В його обов'язки входить "виконання доручень народного депутата України у зв'язках з органами влади всіх рівнів Волноваського району, правоохоронними органами та ЗСУ".

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Зауважимо, що Мохов Євген Іванович є головою Волноваського районного суду Донецької області.

Також нардеп Лубинець спілкується з абонентами, підписаними: "Віталій Барабаш" (Зазначимо, що Віталій Барабаш - глава донецької обласної організації Соціалістичної партії України (Ківа), а також радником Керівника Апарату Верховної Ради України), "КС Дмитро Такаджі" (Зазначимо, Дмитро Такаджі є главою Волноваської РДА), "КС Олександр Іванович Куць" (Зазначимо, Куць Олександр Іванович є головою Донецької ОблВЦА).

Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі 01

Дмитро Лубинець переглядає повідомлення на своєму смартфоні.

Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі 02

Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі 03
Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе, - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі 04

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127430
 
   
 Топ коментарі
 
Это не личная переписка, а решение важных госудорственных дел - как избежать ответственности за фальсификации выборов...)))
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Когда ты нанимаешь работника, ты же смотришь за что ему деньги платить будешь? Вот и эти твари за наши деньги наняты...
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це державний діяч, публічна особа, з цієї переписки гарно видно як вони дбають про інтереси але на жаль про державні нам взагалі не йдеться.
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Когда ты нанимаешь работника, ты же смотришь за что ему деньги платить будешь? Вот и эти твари за наши деньги наняты...
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Это не депутаты, а банда олигофренов в Раде,поэтому и законы дурные и живем как папуасы.Нужно гнать их из Рады, пусть шуруют и побыстрее.
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все плохие, понятно, зубожиння.... какие законы тебе лично мешают жить, работать? ПДД?
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а ты читала какие то законы? интересно)))) может штук 5 навскидку.
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Чуть ошиблись. Нанимать работать и выбирать обществом---разные абсолютно вещи. За все эти годы не одного отозванного депутата за не выполнение обещаний! Причём всех уровней! Вдумайтесь---ни одного! Ну там по факту смерти или сам там куда с понтом заболел. Так и живём.
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це державний діяч, публічна особа, з цієї переписки гарно видно як вони дбають про інтереси але на жаль про державні нам взагалі не йдеться.
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більшість із них визнає українську державність,але лише тоді коли вони знаходяться в депутатських кріслах під куполом Верховної Ради
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Это не личная переписка, а решение важных госудорственных дел - как избежать ответственности за фальсификации выборов...)))
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читать личную переписку какого то бомжа это конечно неприлично)
но,эти граждане есть слуги народа - депутаты ВР
они сами должны свою переписку добровольно оглашать
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А я причем? Я обычный гражданин, у бюджета не ворую, даже не на бюджетной зарплате сижу. Тружусь на частном предприятии за 300 баксов в месяц "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 1283
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Уже половина фракции переобулась, а он только едет налаживать контакт. От жалко пацана "Мохов **** виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - переписка нардепа от БПП Лубинца с его командой в округе - Цензор.НЕТ 8399
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звичайне життя у мавпячему розпліднику верховній раді
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круто,а вся переписка на українській мові - закон про українську мову вступив в дію)

респект)
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правильно писати "українською мовою" "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 8663
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мародер был рад, что лизали ему, зад но теперь поймет, с кем имел дело. Расплата будет жесткая педро! "Мохов, ****, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі - Цензор.НЕТ 6799
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Так что, пусть ещё полгода посидят порешают?
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"Юра Грузин" - это у него луценко так подписан в телефоне?
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Ха-ха-ха... Уехал предлагать оральные услуги новому президенту ))
Стесняюсь спросить, БПП уже расшифровывается, как Бл*ди Петра Порошенко?
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называй как хочешь, главное в другом---ВСЕ ЭТИ ЛИЦА ТЫ УВИДИШЬ КАК "НОВЫЕ" В ЦИРКОВОЙ ТРУППЕ "СЛУГА ИЗ ПОДВОРОТНИ". после выборов состав поменяется не более чем на 20%. лохи, вас снов нае@ли. добавь к этому---"президент не отвечает за тарифы, президент не может снизить цену на газ, президент не может остановить войну, президент не влияет на курс, президенту надо помочь ведь он не разбирается во многих вопросах...." и получаем китайскую резиновую женщину вместо еврейской принцессы.
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Яке бидло сидить у парламенті. Чим раніше відбудеться перезавантаження, тим краще. На жаль ймовірніше за все, чекатимемо на осінь...
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бпп стали в очередь )))))яка несподіванка
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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