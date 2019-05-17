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 Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС. ФОТОрепортаж

16 травня на території Новоград-Волинського та Ємільчинського районів Житомирської області пройшов ураган.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прес-служба ДСНС.

Внаслідок негоди в селах Пилиповичі, Городище та Анета Новоград-Волинського району повністю пошкоджені покрівлі 8 житлових будинків та частково пошкоджені дахи ще в близько 41 оселі та господарських спорудах. До того ж, проведені аварійні роботи з прибирання 3 повалених дерев, що впали на проїжджі частини доріг та пошкодили лінії електропередач.

Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 01

А в населених пунктах Березинки та Адамове Ємільчинського району частково зруйновані дахи близько 20 житлових будинків та споруд. В місцевій ЗОШ с. Березинки зірвано з покрівлі 20 листів шиферу. Загиблих та постраждалих немає.

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Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 02

Також рятувальники проводять аварійні роботи з відкачування ґрунтових вод з присадибних ділянок та обійсть у приватному секторі смт Городниця Новоград-Волинського району та с. Ковальова Олевського району, де загалом відкачано понад 322 куб. м води.

Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 03

Загалом по області станом на 06:00 17 травня внаслідок погіршення погодних умов відключено від електропостачання 9 повітряних ліній по 10 кВ, 182 трансформаторні підстанції та 35 населених пунктів в Новоград-Волинському, Ємільчинському та Олевському районах області.

Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 04
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 05
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 06
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 07
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 08
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 09
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС 10
Фото: прес-служба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127413
 
 
 Топ коментарі
 
лучше б по кончазаспе пронесся б и межигорью Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6719
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та там бункеры...на века! выдержали б...
нуу... разве что деревья на мерсы побросало б...но по е-декларации то чужое))) не жалко)))
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так пока еще рулит Поросьонко.
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И это Зеля еще не сел, то есть не принял булаву! Что же дальше будет то?)
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Так это иуда Порошенко власть не отдаёт, следы заметает...
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лучше б по кончазаспе пронесся б и межигорью Мощный ураган пронесся на Житомирщине: обесточены десятки населенных пунктов, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6719
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та там бункеры...на века! выдержали б...
нуу... разве что деревья на мерсы побросало б...но по е-декларации то чужое))) не жалко)))
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Похоже на смерчевое облако....Скорее всего смерч таки добавился к шквалу
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Однозначно смерч...соседний дом целый, а рядом разорван из-нутри перепадом давления, как при попадании боеприпаса объемного взрыва((((
Потужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5586
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Як би був смерч було б страшніше. Скоріш за все просто дуже сильний вітер.
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Посмотри на картинку...смерч чистой воды...Просто у нас они не набирают мощности как торнадо...
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Смерч був там страшний, це ще відносно мало постраждало...
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Цензор.НЕТФотоПодіїПотужний ураган пронісся на Житомирщині: знеструмлено десятки населених пунктів, - ДСНС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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