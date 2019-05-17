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Все про:суд (5123) Аллеров (62) Майборода Олег (1)

 Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн. ФОТОрепортаж

Солом'янський райсуд Києва розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у справі екс-глави Нацгвардії Юрія Аллерова гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Розглядає клопотання суддя Жовноватюк Вікторія.

Прокуратура просить суд обрати гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн.

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Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 01

Олег Майборода

Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 02

Суддя Жовноватюк

Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 03
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 04
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 05
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 06
Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювачка майна Аліса Гринчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127399
 
 
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лимиту за периметр Киева - а приближенные хавакова в Центр на Печерск...- что не понимать
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Украина богатая страна, как и мордор, почти 3 млн. долларов имеют на откат из тюрьмы, вот как живёте богато...
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"16 мая Шевченковский суд Киева признал незаконным задержание детективами НАБУ генерального директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды и освободил его из-под стражи.
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниСуд обирає запобіжний захід підозрюваному у справі Аллерова Майбороді: прокуратура просить арешт з можливістю застави 75 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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