 Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Він заявив, що ця справа - політичне замовлення, і висловив жаль, що НАБУ діє проти нього.
Аллеров акцентував, що обміняли квартири, тому що в будинку на околиці Києва (вул. Бориспільська) військовослужбовці змогли отримати більше квартир і заселили їх у ці квартири вже в 2016 році.
Він зазначив, що в 2016 році заселили близько 300 військовослужбовців, які поліпшили свій статус.
"Не було ніяких змов з особами з "Укрбуду"", - заявив генерал.
Аллеров запевнив, що не знає людей, з якими його підозрюють у змові.
У свою чергу, прокурори запевняють, що будинок на Печерську був зданий в експлуатацію в 2017 році.
Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Аллерову.
Аллеров в очікуванні рішення суду.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.
Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".
Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.
Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").
Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.
то же мне альтруист...
Он когда под залог выйдет будет убежище в Австрии просить, и скажет шо его преследуют по политическим мотивам.
но,каждый имеет право на своё личное мнение
Отметим, что квартирная афера Аллерова впервые была упомянута в 2017 году в результате расследования программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». Но по неизвестным обстоятельствам расследование дела детективами НАБУ началось лишь в 2018 году.
Стоит указать, что на прошлой неделе уже бывший президент страны - Петр Порошенко указом снял Аллерова с должности командующего Нацгвардией по причине «семейных обстоятельств». Однако на следующий же день Аллеров высказал желание вернуться на должность при новоизбранном президенте, но вскоре был арестован.
Отметим, что стремительный карьерный рост Юрия Аллерова начался отказом разгонять сторонников Майдана во Львове и с успешного подавления протестов весной 2014 года в Харькове. Уже в 2015 году он был назначен командующим Нацгвардией.
По печальному стечению обстоятельств, во время назначения Юрия Аллерова на должность Петр Порошенко заявил, что гордится такими генералами. В свою очередь, Аллеров заверил главу государства, что будет безжалостен ко всем коррупционерам и тем, кто посмеет нарушить суверенитет страны.
Еще в 2017 году первым политиком, обратившим внимание на Юрия Аллерова, как на одиозную политическую единицу, стал лидер политической партии «Национальный Корпус», народный депутат и экс-командир добровольческого полка «Азов» - Андрей Билецкий. Лидер националистов утверждал, что Аллеров злоупотребляет своим высоким положением, причастен к коррупции, контролирует потоки контрабанды в зоне АТО.
Андрей Билецкий заявлял, что каждая третья гривна, выделенная на Нацгвардию международными спонсорами или бюджетом, остается в карманах своего предводителя и его близкого окружения.
Что касается близкого окружения бывшего главы Нацгвардии, отметим, что в верхах правления была организована целая сеть коррупционеров-однодумцев. В поле зрения СМИ попал и. о. начальника управления кадровой работы главного управления Национальной гвардии Украины - полковник А. Пожидаев. Его скандальная кадровая политика ставила своей целью целенаправленный развал ведомства рядом бюрократизированных приказов, которые усложняют процесс оформления и получения званий. В тяжелое для Украины время вместо привлечения новых кадров, усилиями Пожидаева, страна лишь теряет потенциальных боевых товарищей.
Крайнее осуждение и неприязнь со стороны военных и гражданских украинцев товарищ А. Пожидаев получил 9 июля 2016 года, когда в день тяжелого боя, унесшего жизнь украинского солдата и в ходе которого еще четверо получили ранения, его дочь опубликовала в социальной сети фото в Москве на Красной площади. Отметим, что речь шла не об обычном фото, девушка проявляла открытое восхищение красотой столицы страны-агрессора.
Помимо вышеупомянутых особ, к квартирному скандалу причастны еще два сотрудника строительной корпорации «Укрбуд». Стоит сделать акцент на главе компании - Максиме Микитасе. Как руководящее лицо и близкий друг Петра Порошенко, ему, по мнению националистов, необходимо ответить перед судом по всей строгости закона по фактам махинаций и коррупции. В данный момент, доверие к корпорации у украинцев утрачено и компания имеет неофициальный статус финансовой пирамиды, находящейся на грани финансового краха.
Политическая партия «Национальный Корпус» во главе со своим лидером уверяют, что будут требовать справедливого расследования дела Аллерова и его друзей-коррупционеров, будут продолжать обнародовать факты и поднимать общественный резонанс.
чел уже живет по-новому - куле - а народу не надо -- он же не процветающий панамский народ
По информации САП, дочь Аллерова гражданка РФ и живет в Москве, жена Аллерова часто туда ездит.
Какие еще могут дальше быть вопросы, когда этого человека зная это все ставили главой Нацгвардии?
А в 2012 его наградил орденом Хмельницкого 3й степени мой самый любимый из всех президентов, Витюня Индюкович.
Или это он за три дня после отставки с должности командующего (который в не политики) стал великим политиком и подвергся преследованию?