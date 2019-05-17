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 Політика України
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Все про:суд (5123) Аллеров (62)

 Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров. ФОТОрепортаж

Екс-глава Нацгвардії Юрій Аллеров заперечує всі висунуті проти нього звинувачення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Він заявив, що ця справа - політичне замовлення, і висловив жаль, що НАБУ діє проти нього.

Аллеров акцентував, що обміняли квартири, тому що в будинку на околиці Києва (вул. Бориспільська) військовослужбовці змогли отримати більше квартир і заселили їх у ці квартири вже в 2016 році.

Він зазначив, що в 2016 році заселили близько 300 військовослужбовців, які поліпшили свій статус.

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"Не було ніяких змов з особами з "Укрбуду"", - заявив генерал.

Аллеров запевнив, що не знає людей, з якими його підозрюють у змові.

У свою чергу, прокурори запевняють, що будинок на Печерську був зданий в експлуатацію в 2017 році.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення рішення щодо обрання запобіжного заходу Аллерову.

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Аллеров в очікуванні рішення суду.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127391
 
 
 Топ коментарі
 
А, теперь понятно. Следователи - злые, а этот персонаж - добрый. Как же хорошо все знать то. )
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клетчатое одеяло в студию
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И кто заказал нашего пупсика?
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А, теперь понятно. Следователи - злые, а этот персонаж - добрый. Как же хорошо все знать то. )
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...укрбуд это боксёр тупой педалик и ко деребанят!давай тяните за эту нить!
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Все идет по плану) Это политическое дело - первая стадия. Следующая стадия тяжелая болезнь внезапно обострившая в суде...
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если бы не было личной заинтересованности.. на хрен бы оно ему впало возиться ?
то же мне альтруист...
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те, кто так или иначе соприкасается с тов. СобАковым-РюкзАковым, попадает на нары, а хитрый обтекает. все тут изложенное-правда, прошло рядом, на глазах! https://skelet-info.org/arsen-avakov-kriminalnoe-proshloe-ministra-mvd/
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а Шакало-мойского куда? или простим 23 млрд$ украденных депозитов из Привата с 2009 по 2014 ? американцы например 2 млрд $ денег МВФ ему прощать не собираются. ФБР предложит не утиль, а газовую камеру или электрический стул, на выбор клиента. (что бы у дурака небыло вопросов. ФБР расследует хищение средств 2014-2015 выделенных НБУ Привату как рефинансирование, из средств полученных от МВФ. потому что МВФ=США)
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Только взяли за бейцы сразу - заказ. да кому надо этот шут гороховый...
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да че париться то,вообще. не понимаю. Уголовное наказание за обогащение убрали, ну заплатишь откат и работай себе дальше. О каких нарах говорят тут, вы что с луны свалились?
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Опять "политический"! Так просто воровать НЕ НАДО!!!
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ви десь бачили, щоб алкаш визнав себе алконавтом? Барига пеця свято вірить у свою чесність, а тут мєнт.
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Ну, нам смешно конечно, а для австрийцев прокатит.
Он когда под залог выйдет будет убежище в Австрии просить, и скажет шо его преследуют по политическим мотивам.
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стопудовый заказняк и всё высосано из двадцать первого пальца)
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да тут смотрю все знатоки этого процесса собрались Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров - Цензор.НЕТ 9570
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знатоки или не знатоки это дело третье)
но,каждый имеет право на своё личное мнение
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Во вторник, 14 мая, детективы НАБУ задержали бывшего командующего Национальной гвардией Украины, генерал-полковника Юрия Аллерова, которому инкриминируют хищения в особо крупных размерах на строительстве жилья для военных. Речь идет о сумме более 5 миллионов долларов. Кроме того, оказалось, что дочь Аллерова стала владелицей одной из квартир в новом комплексе, а также приобрела новый Jeep Grand Cherokee 2015 года выпуска. Свой источник доходов она назвать не смогла.
Отметим, что квартирная афера Аллерова впервые была упомянута в 2017 году в результате расследования программы «Наши деньги с Денисом Бигусом». Но по неизвестным обстоятельствам расследование дела детективами НАБУ началось лишь в 2018 году.
Стоит указать, что на прошлой неделе уже бывший президент страны - Петр Порошенко указом снял Аллерова с должности командующего Нацгвардией по причине «семейных обстоятельств». Однако на следующий же день Аллеров высказал желание вернуться на должность при новоизбранном президенте, но вскоре был арестован.
Отметим, что стремительный карьерный рост Юрия Аллерова начался отказом разгонять сторонников Майдана во Львове и с успешного подавления протестов весной 2014 года в Харькове. Уже в 2015 году он был назначен командующим Нацгвардией.
По печальному стечению обстоятельств, во время назначения Юрия Аллерова на должность Петр Порошенко заявил, что гордится такими генералами. В свою очередь, Аллеров заверил главу государства, что будет безжалостен ко всем коррупционерам и тем, кто посмеет нарушить суверенитет страны.
Еще в 2017 году первым политиком, обратившим внимание на Юрия Аллерова, как на одиозную политическую единицу, стал лидер политической партии «Национальный Корпус», народный депутат и экс-командир добровольческого полка «Азов» - Андрей Билецкий. Лидер националистов утверждал, что Аллеров злоупотребляет своим высоким положением, причастен к коррупции, контролирует потоки контрабанды в зоне АТО.
Андрей Билецкий заявлял, что каждая третья гривна, выделенная на Нацгвардию международными спонсорами или бюджетом, остается в карманах своего предводителя и его близкого окружения.
Что касается близкого окружения бывшего главы Нацгвардии, отметим, что в верхах правления была организована целая сеть коррупционеров-однодумцев. В поле зрения СМИ попал и. о. начальника управления кадровой работы главного управления Национальной гвардии Украины - полковник А. Пожидаев. Его скандальная кадровая политика ставила своей целью целенаправленный развал ведомства рядом бюрократизированных приказов, которые усложняют процесс оформления и получения званий. В тяжелое для Украины время вместо привлечения новых кадров, усилиями Пожидаева, страна лишь теряет потенциальных боевых товарищей.
Крайнее осуждение и неприязнь со стороны военных и гражданских украинцев товарищ А. Пожидаев получил 9 июля 2016 года, когда в день тяжелого боя, унесшего жизнь украинского солдата и в ходе которого еще четверо получили ранения, его дочь опубликовала в социальной сети фото в Москве на Красной площади. Отметим, что речь шла не об обычном фото, девушка проявляла открытое восхищение красотой столицы страны-агрессора.
Помимо вышеупомянутых особ, к квартирному скандалу причастны еще два сотрудника строительной корпорации «Укрбуд». Стоит сделать акцент на главе компании - Максиме Микитасе. Как руководящее лицо и близкий друг Петра Порошенко, ему, по мнению националистов, необходимо ответить перед судом по всей строгости закона по фактам махинаций и коррупции. В данный момент, доверие к корпорации у украинцев утрачено и компания имеет неофициальный статус финансовой пирамиды, находящейся на грани финансового краха.
Политическая партия «Национальный Корпус» во главе со своим лидером уверяют, что будут требовать справедливого расследования дела Аллерова и его друзей-коррупционеров, будут продолжать обнародовать факты и поднимать общественный резонанс.


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поделится с кем надо и на свободу с чистой совестью - на виллу к петькам панамским Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров - Цензор.НЕТ 1736
чел уже живет по-новому - куле - а народу не надо -- он же не процветающий панамский народ Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров - Цензор.НЕТ 3098 Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров - Цензор.НЕТ 3098
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Прищемить вора и коррупционера у нас всегда политический заказ.
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ага, заказ)
По информации САП, дочь Аллерова гражданка РФ и живет в Москве, жена Аллерова часто туда ездит.
Какие еще могут дальше быть вопросы, когда этого человека зная это все ставили главой Нацгвардии?
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а хотя да, что это я. Орден этому хорошему человеку. Петр Алеексеевич, не забудьте! Ця справа - політичне замовлення, - Аллеров - Цензор.НЕТ 3534
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Орден Хмельницкого 2-й степени Пётр Лексеич выдал данному гражданину ещё в 2016м.
А в 2012 его наградил орденом Хмельницкого 3й степени мой самый любимый из всех президентов, Витюня Индюкович.
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не знал) не учел, что Лексеич у нас великий стратег, я только подумал, а он уже давно наградил и так))
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А Фёдорыч вообще гуру, он семь лет назад уже намётанным глазом определил, шо парень далеко пойдёт.
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Что этот порошенковский придурок лепит -9,6-ЭТО ЖИЛОЙ площади -а НЕ ОБЩЕЙ так что на Печерске-при комнате в 20метров-можно смело давать -на 2-3 человек Так что если судьи -не из банды Порошенко-то смело можно давать максимальный срок-а однушка в 50 квадратов на Печерске может смело потянуть на 200- штук зелени-а это на окраине Киева-3-4 Трехкомнатных квартир
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Срочно отпустить, а Порошенко его еще раз наградить!
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Получить землю в центре, построить квартиры затем продать ,столько же квартир купить на окраине города а разницу в стоимости положить в карман и все это обозвать как политический заказ.СУПЕР....
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"великий политический деятель Алеров", что то не могу вспомнить к какой такой полит силе принадлежит, какие такие политические планы вынашивал, заявлял и реализовывал?
Или это он за три дня после отставки с должности командующего (который в не политики) стал великим политиком и подвергся преследованию?
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сказать "фас" может только тот, кто назначил. те более по такому копеечному делу. за что он ему мстит?
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниЦя справа - політичне замовлення, - Аллеров. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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