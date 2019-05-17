EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  4649  22
Матеріали за темою:
Все про:наркотики (764) Одеса (1888) Нацполіція (7577)

 Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили в Одесі діяльність злочинної групи, яка збувала наркотичний засіб кокаїн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"У січні 2019 року Одеським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки НПУ було отримано оперативну інформацію щодо діяльності на території Одеси групи осіб, яка займається збутом особливо небезпечного наркотичного засобу - кокаїну. Під час перевірки встановили, що до кримінального бізнесу причетні не лише одесити, а й мешканці інших регіонів України", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за матеріалами внутрішньої безпеки НПУ слідчим управлінням ГУНП в Одеській області, під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області, було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу України.

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 01

Організатором злочинного угрупування виявився 42-річний уродженець Закарпатської області, який наразі мешкає в Одесі. Він координував дії учасників групи, займався доставкою наркотовару та відповідав за його зберігання. Його найближчі спільники, які безпосередньо збували кокаїн клієнтам, - теж жителі Одеси, 43 та 50 років. Під час подальшого документування правоохоронці встановили ще два десятки причетних до наркокартелю осіб, які проживають у Києві та Закарпатській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 02

Оперативники встановили, що канал надходження наркотиків був налагоджений через західний кордон України. А вже з Ужгорода - переміщався до Києва, Львова та Одеси. За один грам товару клієнти сплачували дилерам 100-150 доларів США.

"Працівники внутрішньої безпеки НПУ провели оперативні закупівлі кокаїну на суму понад 100 000 гривень", - повідомили в поліції.

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 03

У відомстві зазначили, що час спецоперації за участю працівників Одеського та Закарпатського управлінь ДВБ НПУ, бійців поліції особливого призначення Одеси та Закарпаття, слідчих ГУНП та прокуратури Одеської області, спільно з оперативниками Південного регіонального управління Держприкордонслужби та силової підтримки військовослужбовців відділу спеціальних дій "ДОЗОР", на підставі ухвал Київського районного суду Одеси було проведено 16 обшуків на території Одеси, Києва та Закарпатської області за місцями проживання фігурантів групи та в їхніх автомобілях.

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 04

За результатами заходів вилучено чималу кількість готівки, отриману від злочинного прибутку: 13 тисяч доларів США, 12 тисяч євро, 14,5 тисячі гривень, ювелірні прикраси, понад 4 тисячі фальшивих доларів. А також різного роду зброю, набої, вибухові пристрої та речовини, 2 автомобілі BMW X5, TOYOTA RAV-4 - "двійник", оргтехніку та мобільні телефони, фальшиві та справжні документи, а також кокаїн.

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 05

Лідеру наркоугрупування та двом його найближчим спільникам уже оголошено підозри за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, їх поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До суду подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Дилерам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 06
Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 07
Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 08
Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція 09
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127386
 
   
 Топ коментарі
 
Взагалі-то "ліквідувати" означає трохи інший варіант.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В последние дни в Одессе прям показательно всё с наркоторговцами, к чему бы это...
 показати весь коментар
 
 
одни доллары и евро. не верят в национальную валюту даже наркоторговцы Наркокартель, торговавший кокаином, ликвидирован в Одессе. Изъято большое количество наличности, оружие, автомобили и наркотики, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8340
 показати весь коментар
 
Та ничего. Отреформированный Порошенком суд отпустит, как подельников Паши Фукса недавно.
 показати весь коментар
 
 
Взагалі-то "ліквідувати" означає трохи інший варіант.
 показати весь коментар
 
 
цыгане,чоли?
особенно впечатлили 14 500 грн... Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4189
 показати весь коментар
 
 
А папа местный на гагаринском плато обитает?????

 показати весь коментар
 
По дискавери показывали фильм, как оновлена колумбийская полиция борется с наркотрафиком, ловят шестер в аэропорту)))) И почти каждый третий с грузом на Борисполь))) А раз массово летят значит массово и прилетают...только вот что-то я не слышал и не видел как ловят в Борисполе))))
 показати весь коментар
 
 
Начался передел этого рынка. Не зря закарпатские наркобароны в Бодрум летали. Теперь они шестёрок сдали, и всё пойдёт по новой схеме. Наркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4718
 показати весь коментар
 
 
Рекламируешь? Админ, обрати внимание на этого клиента.
 показати весь коментар
 
це ти таке пишеш на фасадах та парканах "наив"?
 показати весь коментар
 
что конкретно означает телефон? у меня их около 5-ти. и у каждого дома тоже столько же старых.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїНаркокартель, який торгував кокаїном, ліквідовано в Одесі. Вилучено велику кількість готівки, зброю, автомобілі та наркотики, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору