 Захист Аллерова просить суд не заарештовувати його: Будинок на Печерську ще не введено в експлуатацію, а на Бориспільській уже живуть військові. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Адвокат екс-глави Нацгвардії Юрія Аллерова Мороз зазначає, що нині будинок на Печерську, 50 квартир у якому поміняли на 70 на околиці міста, на вул. Бориспільській, ще не введено в експлуатацію. А в будинку на вул. Бориспільській вже живуть військові.

Адвокат Мороз також вважає, що пов’язувати Аллерова з РФ безглуздо, тому що на нього в Росії відкрито два кримінальні провадження.

Він також запевнив, що дочка Аллерова, Катерина Пустиннікова, не має громадянства РФ, оскільки вийшла з нього. Відповідну декларацію про вихід вона подавала в міграційну службу.

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Мороз пояснив, що донька Аллерова їздила в РФ, оскільки вийшла заміж за громадянина РФ і в Росії перебуває її дитина.

Адвокати просять не пов'язаний із триманням під вартою запобіжний захід.

Адвокат Мороз зазначив, що Аллеров не має багато майна, тому заставу просить мінімальну для його категорії - до 300 прожиткових мінімумів.

Сам Аллеров заперечує висунуті йому обвинувачення. Він висловив жаль, що новостворений орган НАБУ діє проти нього.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.