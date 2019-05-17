 Прокурори просять суд призначити Аллерову арешт на 60 діб з можливістю застави 11 млн грн. ФОТО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з залу суду.

Прокурори просять суд призначити Аллерову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Прокурори зазначають, що існує ризик приховування Аллерова від органів суду.

За словами прокурорів, які посилаються на дані міграційної служби, дочка Юрія Аллерова Катерина Пустиннікова має подвійне громадянство: України і РФ.

Прокурори зазначили, що вона більше часу проживає на території РФ, ніж в Україні.

Прокурори повідомили, що детективи НАБУ допитали дочку, яка підтвердила, що крім громадянства України, має громадянство РФ.

Крім того, за даними міграційної служби, дружина Аллерова також часто відвідує РФ.

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Це, на думку прокурорів, викликає занепокоєння, оскільки Росія - країна-агресор.

Також прокурори вважають, що Аллеров може знищити або приховати докази своєї провини, впливати на свідків і перешкоджати кримінальному провадженню.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.