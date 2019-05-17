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Все про:вибух (1688) Дніпропетровськ (1010) банкомат (35)

 Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші. ФОТОрепортаж

17 травня невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" в магазині "Світанок", який розташовується в Підгородному на вулиці Партизанській. За інформацією з власних джерел вдалося з'ясувати, що невідомі викрали касети, в яких зберігалися гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Вибух пролунав близько 2:00.

Відомо, що обійшлося без людських жертв, хоча, з огляду на табличку на магазині, "Світанок" працює цілодобово. Співробітники магазину не захотіли обговорювати те, що сталося.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 01

Яку суму викрали з банкомату, поки невідомо. Після вибуху в магазині розбито вікна, пошкоджено вітрини та стелю.

На місці працюють слідчі, а також співробітники охоронних фірм. Вони оглядають місце події, щоб встановити особи злочинців у якнайкоротший термін.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 02

У деталях того, що сталося, розбиратимуться правоохоронці. Нагадаємо, що кілька днів тому на вулиці Передовій також підірвали банкомат "Приватбанку". Також повідомлялося, що 23 квітня з магазину винесли термінал iBox і вкрали всі гроші.

Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 03
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 04
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 05
Невідомі підірвали банкомат Приватбанку під Дніпром і вкрали гроші 06
Фото: Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127355
 
   
 Топ коментарі
 
Повстанцы наверное какие то.
Если повесить флаг раши все повстанцы могут грабить банки,а потом попадут под амнистию.
В этом и есть смысл.
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ЗЕкоманда возвращает деньги коломойскому...
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Не а, это те кому уже легально нельзя грабить, после победы Зеленского, "чекушки" не иначе.
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Повстанцы наверное какие то.
Если повесить флаг раши все повстанцы могут грабить банки,а потом попадут под амнистию.
В этом и есть смысл.
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Видно беня таким путем решил начать возвращать активы. Нетерпится ему. Вчера только приехал и сразу же случилось это - не думаю что совпадение
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Теперь точно нужно отменять национализацию, т.к. деньги стали выводить...
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Беня, шо ж вы твори)те(? совсем обор-зели?
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Взривали в приміщенні, а не з вулиці... Магаз цілодобовий... Продавці в долі?
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По фоткам видно что деньги украдены не все, сотрудники магазина были в доле, а менты играют в корманный бильярд и никого не ищут. Пока Приват госбанк, награды не будет. 😜
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Обычный полиция кладет на это вот это:
Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші - Цензор.НЕТ 3289
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"Чекушки" совсем распоясались, уже в открытую, наглым образом грабят.
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Главное люди не пострадали. А денег еще напечатают.
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Раньше встречали хлебом с солью, теперь - банкоматом.
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зухвале пограбування, мабуть довго пасли термінали....
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Порошенковская банда Алика Нарика уже ничего не боится.
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"По информации из собственных источников удалось выяснить, что неизвестные похитили кассеты, в которых хранились деньги." - да тут Шерлок Холмс працював... яка проникливість.... є підозра, шо вони гроші вкрали! Невідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші - Цензор.НЕТ 5358
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наверное с целью наживы?...хотя об это пока не сообщалось....
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це все тільки підозра.... ще не ясно шо вони очікували у ціх касетах знайти......
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Прилетів один чоловік в Україну і почалися підриви банкоматів Привату? Збіг обставин? Та ще й собі алібі зробив, полетів в Київ.
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прилетів вночі Беня....а зранку вже й інавгурацію призначили!...Збіг обставин? Чи може хтось на Банковій сильно обісцявся?
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шок...молодцы сколько лавэ на полу..завидую в который раз...опять..в кармашке 3 грн...ааааааааааааааааааааааааааааа
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2 дня назад тоже взорвали. Но ничего не украли.
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Цензор.НЕТФотоПодіїНевідомі підірвали банкомат "Приватбанку" під Дніпром і вкрали гроші. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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