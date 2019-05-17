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 Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж

На Чернігівщині на базі загальновійськового полігону оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗС України розпочалися тактичні навчання з бойовою стрільбою підрозділів артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 01

Військами упродовж 3-х днів, як вдень так і вночі, будуть відпрацьовані тактичні та вогневі завдання з ураження противника в різних видах бою. Окремими завданнями визначаються: подолання водної перешкоди, ведення розвідки в різні способи та ведення контрбатарейної боротьби.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 02

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Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 03

Також будуть відпрацьовані питання щодо виявлення та знищення підрозділів противника із застосуванням вогневих контурів, які були вдало апробовані минулого року в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 04
Навчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони 05

Також дивіться: Вертолітна ескадрилья проведе нічні стрільби на Рівненському полігоні, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Окрім артилерійських підрозділів, до участі в навчанні будуть залучені розвідувальні підрозділи та підрозділи оперативного забезпечення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127340
 
   
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Кроме артиллерийских подразделений к участию в учениях будут привлечены разведывательные подразделения и подразделения...

А Танючку-артилериску привлекать будут?
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А у "Танючки" снаряды "не той системы..." (калибра)... Она же не на 122 мм, а на 155 мм училась...
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понравился камуфляж на последней фотке.
ето не две красные кацапские машины с мигалками....
бойцам удачи!
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Это не камуфляж. Это называется: "подручные средства маскировки". А в камуфляжую расцветку, кстати, машины так и не догадались до сих пор окрасить (хотя ума на это много не нужно).
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Бажаю успіхів воїнам України!!! Слава Україні!!!
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" С боевой стрельбой" громко сказано, на Восток стрелять, как кацапы своих учат, каждую дивизию, часть " обстреливают" на Донетчине!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНавчання підрозділів артилерії з бойовою стрільбою відбуваються на Чернігівщині, - Міноборони. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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