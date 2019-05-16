 Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня. ФОТОрепортаж

Про роботу ВР у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Президія ВР

Андрій Іванчук і Вікторія Сюмар з "Народного фронту".

Депутатські вітання та селфі у вишиванках





Єврооптимісти

Максим Бурбак з колегою

Олександр Фельдман та Олександр Вілкул

Не всі депутати були у вишиванках

Фракція БПП

Вікторія Заружко з РПЛ









Віце-спікер Оксана Сироїд була без вишиванки

Конфлікт між Михайлом Бондарем та Сергієм Капліним з приводу існування у ВР коаліції





