EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж
  6062  91
Все про:ВР (4727) вишиванка (41) депутат (860) День вишиванки (2)

 Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня. ФОТОрепортаж

У день вишиванки 16 травня народні депутати демонстрували національне вбрання, визначили дату інавгурації новообраного президента. І влаштовували бійки між собою.

Про роботу ВР у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 01

Президія ВР

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 02

Андрій Іванчук і Вікторія Сюмар з "Народного фронту".

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 03

Депутатські вітання та селфі у вишиванках

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 04
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 05

Єврооптимісти

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 06

Максим Бурбак з колегою

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 07

Олександр Фельдман та Олександр Вілкул

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 08

Не всі депутати були у вишиванках

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 09

Фракція БПП 

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 10

Вікторія Заружко з РПЛ

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 11
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 12
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 13
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 14

Віце-спікер Оксана Сироїд була без вишиванки

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 15

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 16

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 17

Конфлікт між Михайлом Бондарем та Сергієм Капліним з приводу існування у ВР коаліції


Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 18
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня 19

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127325
 
   
 Топ коментарі
 
ходили годами в Луи Вьютонах и Эрми а тут голосование за инаугурацию, понацепляли вышиванки, фоткать же будут
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Эх, Надюха, не дошла ты, не добралась...
 показати весь коментар
 
 
Куда? До России к своему начальству из ФСБ?
 показати весь коментар
 
 
На ватних вишиванки діють, як ладан на чорта Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 3726
 показати весь коментар
 
 
ходили годами в Луи Вьютонах и Эрми а тут голосование за инаугурацию, понацепляли вышиванки, фоткать же будут
 показати весь коментар
 
 
Та не. Сегодня - день вышиванки.
Так совпало.
 показати весь коментар
 
 
вышиванка по случаю
у меня есть, ношу и без случая
красиво же и вообще )
а я, как мы выяснили уже, не патриот, а просто человек хороший
 показати весь коментар
 
 
та хороший, и шестерок нет у тебя в нике, как в некоторьіх
 показати весь коментар
 
Косоворотку ты носишь и какашник со стразами
 показати весь коментар
 
 
какашник со стразами Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 9793
шо та у меня воображение разыгралось....
да такую красоту тока на ватной репке и носить и никакой шанелью 5 не перебить.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что вы догадались: какашник - это кокошник, только с мАсковским акцентом. :D
Мне эта фрау Лалала, очень напоминает Андрей Андеича, который здесь топил за Зе перед выборами. Его риторика и ненависть к Украине сквозили в каждом слове и каждой фразе. Андрей Андреич ушел в мир иной, а Лалала появилась и продолжила его смрадные делишки.
 показати весь коментар
 
 
конечно догадался,
просто люблю красивые фразеологизмы.... - есть такая слабость
 показати весь коментар
 
 
І хто тобі таку дурню наплів , що ти людина хороша ? Не вір .
 показати весь коментар
 
Вышитые платья стоят очень дорого. Так что... Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 2109
 показати весь коментар
 
чому? можеш обгрунтувати, чи просто прокукарікав?
 показати весь коментар
 
 
А что тут обосновывать? Ты видишь какие нибудь результаты их работы за 5 лет? Улучшилась экономика? Законы стали лучше? Вести себя стали лучше депутаты ? Обоснуй ты тогда что хорошего для людей было сделано, и выполняется на все 100 на законодательном уровне! Или ты так, просто прокудахтал?
 показати весь коментар
 
 
ЕСЛИ ПОРОХОБОТ Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 5916 БУДЕТ МОЛЧАТЬ - ДЕНЬГИ НЕ ПОЛУЧИТ.
 показати весь коментар
 
 
сработало предупредждение Пете от G7 о том что владу надо уже передавать
А то этот цирк бы тянулся бесконечно
 показати весь коментар
 
 
"Этот цирк" не мог тянутся бесконечно, Ла-Ла. 30 дней, не более. Учи матчасть, хороший человек.
 показати весь коментар
 
 
но, если долго тянуть с инаугурацией, тогда перевыборы в парламент не успеют сделать, шо и хотели сделать депутаны ВР

так шо она правильно написала.
 показати весь коментар
 
 
ВАМ ПОРОХОБОТАМ Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 3280 УЖЕ НИКТО НЕ ПОМОЖЕТ, ИЩИТЕ НОВУЮ РАБОТУ

КОНЕШНО, ТАКУЮ ХАЛЯВУ ВЫ НИГДЕ НЕ НАЙДЕТЕ ПОТОМУ ТАКИЕ и ОБОЗЛЕННЫЕ

НО и ВАШИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ НА МНОГОЕ РАССЧИТЫВАТЬ.
 показати весь коментар
 
 
Да чего же вы такие упоротые, Андрюха? Или кроме "сам дурак" и сказать больше нечего? Не зря вас разводят все, кому не лень. Даже не интересно с вами.
 показати весь коментар
 
хто то собі шнур приніс.... шантажує?
 показати весь коментар
 
 
Оперетка-фантасмагория! Пир за минуту до апокалипсиса---роспуска Рады! Дешево---очень дешево и в который раз!
 показати весь коментар
 
 
прям клуб по интересам или вечеринка - вы бы ещё шлюх притащили и стриптиз Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 9418 Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 5465
 показати весь коментар
 
 
нет к ним

Шапіто в Верховній Раді
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.

Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!

Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".

Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...

Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
 показати весь коментар
 
 
Кстати, Ярик, ты скоро этого, Розен....скоро увидишь в новом обличии, в смысле, в партии. Будешь удивлен, инфа 99% гарантия.
 показати весь коментар
 
место бех флага, но узнаваемо... не преждевременно ли?)
 показати весь коментар
 
 
Словесный понос?
Выпей яду и все пройдет.
 показати весь коментар
 
На президентских подумали и выбрали.
Теперь нужно подумать на парламентских.

Депутаты в вышиванках, голосование за дату инаугурации президента и потасовка Каплина с Бондарем, - день работы ВР 16 мая - Цензор.НЕТ 2544
 показати весь коментар
 
 
понравился депутат c Andy Warhol на футболке-всесвітньо відомий американський митець україно-лемківського походження ТО треба знати!!!)
 показати весь коментар
 
 
Из всех депутатов понравилась только верёвка.
 показати весь коментар
 
 
А куля в лоба хоче Арнольдом стати,гантелі та штанги прямо літають по спортзалу
https://twitter.com/grim_juz/status/1129009068495048704
 показати весь коментар
 
 
Шкода, що в Україні Сибіру нема. Там би йому міцне здоров'я дуже знадобилося...
 показати весь коментар
 
Вате пох.. Депутаты стали считать вышиванки заместо индульгенций. Надел вышиванку-все грехи снялись, и можно дальше воровать спокойно.
 показати весь коментар
 
 
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 6205Тверезо‏ @TverezoInfo 20 мин.20 минут назад

Епідемія самознищення


Сам принцип демократії - право вибирати - в даному випадку використовується, як смертельна отрута проти самих себе. Адже людина-овоч завжди буде голосувати за найбільш брехливого/цинічного/лицемірного авантюриста/шахрая.

https://t.co/46p7WMd3Qj

Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 6635



 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Палубий и Херащенко в вышиванках - это ПОЗОР НАЦИИ!!! Сдохните поскорее, мрази!!!
 показати весь коментар
 
 
Какой мизер нада иметь в уме,чтобы увидеть украинца в вышыванке и считать его позором нации !!! Неужели все зебилы такие?
 показати весь коментар
 
 
Вышиванка для властей , как броник для коррупции
 показати весь коментар
 
 
а мне понравился праздник вышиванки в моем родном городе Николаеве:
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 8649
 показати весь коментар
 
 
Навіщо брати гріх на душу, самі повиздихають, працювати то не вміють.
 показати весь коментар
 
 
Вони виздихають після того, як виморять нас. Паразитувати не буде на кому.
 показати весь коментар
 
 
Україна йде в майбутнє без тих, хто був до 2019 р. у списках ВР. Своєрідна люстрація.
 показати весь коментар
 
 
Не думаю. Не менше третини точно пролізе знову.
 показати весь коментар
 
Якщо збережеться мажоритарка, то не менше, як дві третини цих упирів залишаться у ВР.
 показати весь коментар
 
День Вышиванки - это всемирный праздник уже стал.
А флаг Украины во всём мире стал символоь борьбы за свободу, он также используется в Сирии и в Венесуэле как символ стремления народа к свободе.
И быть бандеровцем сейчас весьма почётно и уважаемо во всём мире, это пожалуй круче чем кавбой в Америке.
Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня - Цензор.НЕТ 6221



 показати весь коментар
 
 
Костюмований бал-маскарад у нашому серпентарії. І - вишенька на торт - каплін бавився у бійця.
...Це було б смішно, якби не було так сумно.
 показати весь коментар
 
К слову Еврооптимисты - Лещенко, Наейм и так далее в День Вышиванки не надели национальный костюм - отторжение украинского?!

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоФоторепортажДепутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору