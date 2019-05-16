 Депутати у вишиванках, голосування за дату інавгурації президента і бійка Капліна з Бондарем, - день роботи ВР 16 травня. ФОТОрепортаж

Про роботу ВР у репортажі кореспондента Цензор.НЕТ.
Президія ВР
Андрій Іванчук і Вікторія Сюмар з "Народного фронту".
Депутатські вітання та селфі у вишиванках
Єврооптимісти
Максим Бурбак з колегою
Олександр Фельдман та Олександр Вілкул
Не всі депутати були у вишиванках
Фракція БПП
Вікторія Заружко з РПЛ
Віце-спікер Оксана Сироїд була без вишиванки
Конфлікт між Михайлом Бондарем та Сергієм Капліним з приводу існування у ВР коаліції
переобулисьпереоделись
Так совпало.
у меня есть, ношу и без случая
красиво же и вообще )
а я, как мы выяснили уже, не патриот, а просто человек хороший
шо та у меня воображение разыгралось....
да такую красоту тока на ватной репке и носить и никакой шанелью 5 не перебить.
Мне эта фрау Лалала, очень напоминает Андрей Андеича, который здесь топил за Зе перед выборами. Его риторика и ненависть к Украине сквозили в каждом слове и каждой фразе. Андрей Андреич ушел в мир иной, а Лалала появилась и продолжила его смрадные делишки.
просто люблю красивые фразеологизмы.... - есть такая слабость
https://elise.com.ua/2019/05/16/naryazhennym-v-vyshivanki-deputatam-prinesli-v-radu-verevku-dlya-povesheniya/
А то этот цирк бы тянулся бесконечно
так шо она правильно написала.
КОНЕШНО, ТАКУЮ ХАЛЯВУ ВЫ НИГДЕ НЕ НАЙДЕТЕ ПОТОМУ ТАКИЕ и ОБОЗЛЕННЫЕ
НО и ВАШИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ ВАМ НА МНОГОЕ РАССЧИТЫВАТЬ.
Шапіто в Верховній Раді
Шапіто в Верховній Раді: на арені **********!
*********** ********** звинувачують у зраді:
Суд за вкрадене бабло - аби жодне не втікло.
Всі з мандатами в кишені і не вперше на арені.
Ось, одягнута в Версаче, ********** чергова плаче,
Що її, невинну лядь, хочуть, суки, розстрілять.
А вона ж-бо (свідок - небо) піклувалась не про себе!
І гребла собі в кишеню завжди з думкою про Неню!
Ось вже інша ********** вилізає виступать:
"Ви займаєтесь баблом, а навкруг - такий облом.
Війни й горе на планеті, а імпічмент де Канхветі?
Поки скрізь у світі зло, нас судити - западло!".А тим часом - черга в стаді для нової **********:
"Ви не те назвали злом, схоже, вам подумать - в лом,
Той, хто каже: "Красти - зло", - ось хто істинне мурло!
НАС судити за бабло?! - нападе ж тоді *****!".
Все, дискусії скінчились - ********** притомились,
Ось і вирок: "********** холостими розстрілять!".
Розстріляли, посміялись, із розстріляним обнялись,
І уся ця ********** в ресторан пішла гулять...
Не дивуйтесь, тьоті й дяді, ні корупції ні зраді,
Поки в нас в Верховній Раді ********** на **********.
Якщо будем вибирать в Раду різну **********,
Від нащадків нам чекать лиш презирства і проклять.
Выпей яду и все пройдет.
Теперь нужно подумать на парламентских.
https://twitter.com/grim_juz/status/1129009068495048704
Епідемія самознищення
Сам принцип демократії - право вибирати - в даному випадку використовується, як смертельна отрута проти самих себе. Адже людина-овоч завжди буде голосувати за найбільш брехливого/цинічного/лицемірного авантюриста/шахрая.
https://t.co/46p7WMd3Qj
А флаг Украины во всём мире стал символоь борьбы за свободу, он также используется в Сирии и в Венесуэле как символ стремления народа к свободе.
И быть бандеровцем сейчас весьма почётно и уважаемо во всём мире, это пожалуй круче чем кавбой в Америке.
...Це було б смішно, якби не було так сумно.