 Український воїн Василь Джус загинув на Донбасі 16 травня. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну Фейсбук-сторінку 79-ї ОДШБр.

16 травня на Приазовському напрямку від смертельного осколкового поранення, отриманого в результаті мінометного обстрілу наших позицій, загинув Василь Богданович Джус, уродженець Івано-Франківської області, прапорщик, навідник 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

У повідомленні зазначається: "Ми втратили досвідченого і вправного воїна, вірного товариша, який завжди підставляв плече, нарівні з усіма захищав наші рубежі.

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Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України та військової частини з глибоким сумом висловлюють співчуття матері загиблого захисника України.

Спи спокійно, друже... Нашу спільну справу буде продовжено! Вічна Слава і пам'ять Герою!"- йдеться в повідомленні.

Про дату і місце прощання буде повідомлено додатково.