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Все про:озброєння (1087) Київська область (921) контрабанда (922) СБУ (4340)

 Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно зі слідчими ГУ ПП у м.Києві виявили місце незаконного зберігання арсеналу авіаційного озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків у селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С- 5, призначеними для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачі-бомбардувальники типу МіГ-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі-24", - йдеться в повідомленні.

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За оперативною інформацією, виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в країни Африки для використання у військових конфліктах.

Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки 01

Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки 02
Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки 03
Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки 04

Внаслідок вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради Безпеки ООН. За висновком експертів протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм і погрожували введенням санкцій щодо нашої країни.

В рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, і встановлення місця походження виявленого озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127290
 
 
 Топ коментарі
 
Свинарчук младший купит по цене металлолома, потом папа купит у него за бюджетные по несколько миллионов за штуку. Покрасят, и турчин отрапортует о черговой новейшей разработке.
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Кому це впарюють?
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
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Гугл-переводчик поправь - "ВнутриМКАДье" видно...
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Стали пахати хлопці, аж дупа диміться. ДО чого це...
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Гугл-переводчик поправь - "ВнутриМКАДье" видно...
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Поставить, "по-афгански" на три МТЛБ, "упаковать" С-5С (ещё советского производства), выехать на "передок" и "поприветствовать" какую-нибудь небронированную колонну "ихтамнетов"... Калибр, согласно Минских договорённостей, позволяет - 57 мм...
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Не знаю точно, но по "духам", в Афгане, шмаляла неплохо - на пару километров, ребята из пехотного сопровождения колонн, рассказывали, "доставала". А С-5С набита готовыми поражающими элементами, которые на финишном участке разбрасываются подрывом заряда...
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Яр, у С5 разброс очень большой, да и поражающее действие так себе (пыли много толку мало).
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Знаю... Поэтому и не стали развивать наши дальше этот калибр, а взялись за С-8... Однако, лучше уже "утилизировать" советские запасы хоть с какой-то пользой... (Ты, кстати, "в курсе", что часть снарядов и мин, выпускаемых "ихтамнетами", не взрывается? "Рассеяне" таким образом проводят "утилизацию" тех боеприпасов, сроки хранения которых истекли или истекают... Это дешевле, оказывается, чем налаживать производственную линию на арсенале. ). А "разброс" компенсируется "накрытием площади" - залп в 64 снаряда - это серьёзно . Если решат вопрос с "навесным характером стрельбы", то ВОП накрыть - "милое дело"...
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Яр да знаю. Утилизация "просрАченых" БП и АСП (авиационные средства поражения) трошки денюшки стоит. А тут нахрен в донбасляндии отстреляли, да хер с ним. Что интересно много 122 мм не взрываются. Как то присутствовал при отстреле с Ми24Д нурса С-24. Это пипец. Лентчик со штурманом оператором очень боялись что движок (и) хватанут пороховых газов и станут. Обошлось. Потом методику отработали. Зрелище со стороны очень эффектное.
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Так, видно, "полным залпом" дали команду влупить... У нас же везде "руками водители" окопались... Вот "бахнуло в башку" подобному "командёру" - "А давайте попробуем?...". Не он же "бортом" управляет... (Как-то, был свидетелем, как в Сибири, в одной из в/ч, перед приездом комиссии московской, начальник гарнизона дал команду центральную дорогу к штабу, от "наледи" очистить... (снег убирать не успевали, затаптывали, и к весне образовался слой, сантиметров 30...), Ломы не помогали. "Додумались" - подогнали ТМку... Так реактивная струя как "давонула" - куски асфальта метров на пятьдесят полетели...).
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Улібнуло. Не, это додуматься надо, движком от МиГ-15 на тепловой машине, херачить возле штаба. Блиииин, просто прикидываю этот видос. Много дал бы за просмотр!!! Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовленого для вивозу в країни Африки - Цензор.НЕТ 2654
Кстати С24 подвешивались по одной штуке на пилон. Дура и так внушительная. Больше двух не вешали (по штуке под каждое полукрыло).
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Ты бы видел, как штабные, которые на крыльцо вышли, "поглазеть", в разные стороны шмыгнули... Потом шифер на крыше одного из зданий, и стёкла в окнах, меняли, потому что как после артобстрела, выглядело...
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Ещё в 14-15 однокурсник НИС рассказывал шо их кассетные мины шо на погранцов в Изварино сыпали до трети не срабатывают, правда наш новый Шосткинский тротил тоже вафлил по черному, в перемешку и на инициацию совковый всегда ставил для верняка
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Бывает... Может, технология нарушалась, при изготовлении тротила... Может, суррогаты, какие-нибудь, добавлялись... (Когда не было в продаже гильз пластиковых и бумажных, и капсюлей "Жевело", я пользовался латунными, под "Центробой". Так подкладывал в капсюльное гнездо несколько крупинок "дымаря" - сноп пламени увеличивал, а то от "Центробоя" "Сокол" не вспыхивал временами... Так что не только ты "мухлячить умеешь).
А, учитывая, КАК хранились в СССР боеприпасы на складах, то такому количеству "несработок" я не удивляюсь... Бывал на складах и в России, и в Казахстане, и в Украине... По сравнению с российскими, наши склады "отдыхают"... Там, в "глубинке" ТАКОЕ творится, что наши склады у них "образцовыми" именовались-бы...
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Только у нас их аж 2 всего осталось и это плохая жопа
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Что поделать? По статистике Второй мировой, около половины боеприпасов не использовалась на фронте - часть уничтожалась диверсантами, часть - при арт - и авианалётах на склады, станции разгрузки, эшелоны на перегонах... Часть терялась прямо на поле боя, на позициях, при артобстрелах и бомбёжках... Часть бралась противником, в виде трофеев... (А потом противником применялась...). И это не только у нас, но и у немцев, и у американцев (особенно, на Тихом океане), и у англичан...
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Мы мало лётчиков похоронили? На "той" стороне сидят не "бандосы" со "шпалерами", а профессионалы со "Стрелами" и другой ПВОшной мутью...
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Хоронили по неумению тогда , тактика применения с того момента поменяна по любому
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Лучше пусть вертолётчики лупят более серьёзными и более точными боеприпасами... А УБехи эти пусть лучше пехоту с земли, да активную защиту танков уничтожают... Думаю, после этого "Стугнам" и ""Корсарам" будет легче приготовить фирменное блюдо - "Жареный бурят по-донбасски"...
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Нарушен процесс регулирования численности популяции африканцев!
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Какой нафиг титан?
Дюралюминий обычный.
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В девяностых смотрел по телику передачу про контрабас цветмета, так вот задняя часть где выхлоп из титана
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Это расходник, на несколько раз использования.
Даже в элементах конструкции МИГ-21, МИГ-27 и МИ-24 титана и близко нет.
А для такого мусора, как кассетный модуль для неуправляемых ракет, никто титан использовать не будет.
Дюралюминий+нержавейка и обычная минеральная вата (это не шутка), для теплоизоляции.
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Полеты на скорости, превышающей скорость звука, это огромные перегрузки и тепловые нагрузки.
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даже если я ошибаюсь...в программе подготовки, таких полётов выполняется считанные единицы и данные блоки - служат очень долго, по крайней мер, расходным материалом их точно назвать нельзя.
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Там бы еще пошерстить, глядишь и звено двадцатьчетверок обнаружат. В погребе... Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 9417
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Откуда взялось они не знают, а вот что в Африку собирались "незаметно" вывозить, да еще и под санкции ООН, установили точно... Баснописцы.
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Кому це впарюють?
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
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А ці хлопці мають можливість десь вкрасти для України десяток ядерних бомб?🤔
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Ну не знаю куда и каким образом данный мотлох под С-5 можно продать (кстати раньше они и под Ми-8 подвешивались). По всей видимости искали кудой слить (как металлолом типа жалко). Ну нарвались на агентуру или опера ВКР.
К ним еще дофига чего нужно.
Ну ладно нашли и молодца, а то бы бляха сепарам продали бы под "метлу" (наземная установка под С-5).
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Свинарчук младший купит по цене металлолома, потом папа купит у него за бюджетные по несколько миллионов за штуку. Покрасят, и турчин отрапортует о черговой новейшей разработке.
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Забудь про Свинарчуков, уже все хорошо, расслабься...
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Египет тоже Африка Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 1947 по подземному туннелю в сектор Газа Контрразведка СБУ выявила на Киевщине арсенал авиационного вооружения, подготовленного для вывоза в страны Африки - Цензор.НЕТ 1947 по Израилю. А потом израильтяне удивляются, откуда ХАМАС берет эту рухлядь...
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Согласен.Мутная история.Скорее всего подстава раз нет ссылки на того кто продал.
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Да это просто хлам, в конце 90х. на любом пункте металлолома кучи такого добра валялись...
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У нас же гадя лйотчитца, давайте к ней приварим по бокам аргоном и будет гадя-нескафе , 3 в одном , третий блок между булок , ходовой товар на Чапаевке не купиш а в Африку с руками оторвут, а если через Одессу это отправить то там на малой арнаутской ей ещё и лейбу Лаваца квалита оро нататухают и будет гадя уже как арабика 100 идти , все в казну копеечка гыгыгы
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Пан пає добру фантазію та натхнення. Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовленого для вивозу в країни Африки - Цензор.НЕТ 7032 Бляха так уявив оце одеробло і цигарка з пивом не полізла у горлянку..
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Сказать,что просто офигела, ничего не сказать
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Тоже мне нашли "оружейных баронов" (рассмешили), это можно продать только на металлолом! Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовленого для вивозу в країни Африки - Цензор.НЕТ 6060 Настоящие торговцы оружием сидят на высоких посадах и с большими звездами на погонах, с такой "мелочевкой" даже морочится не станут!
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вы не понимаете: парни приберегли из патриотических соображений, что бы в нужный момент передать в ВСУ и тем самым переломить ход боевых действий против оккупанта
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....это реально никому не нужный металлобрухт... никакой ценности не представляющий. Это дерьмо на африканских аэродромах Ливии..Анголы.. Конго... Мозамбика...Судана... валяется вместе с Миг-21..Миг-23..Ми-24..а в Ливии ещё и с Миг-25.... СБУ очередной раз влипла или вернее вступила в дерьмо. Клоунада в чистом виде!!!!
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Цензор.НЕТФотоПодіїКонтррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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