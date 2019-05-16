 Контррозвідка СБУ виявила на Київщині арсенал авіаційного озброєння, підготовлений для вивезення в країни Африки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що жителі столиці зберігали в одному з приватних будинків у селі Новосілки Макарівського району Київської області військові засоби ураження. Під час санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили з території домоволодіння шість уніфікованих блоків типу УБ-32 для стрільби некерованими авіаційними ракетами С- 5, призначеними для використання на винищувачах типу МіГ-21, винищувачі-бомбардувальники типу МіГ-27 і бойових ударних вертольотах типу Мі-24", - йдеться в повідомленні.
За оперативною інформацією, виявлене озброєння фігуранти справи планували вивезти з порушенням встановленого порядку експортного контролю в країни Африки для використання у військових конфліктах.
Внаслідок вжитих заходів правоохоронці попередили реалізацію товарів військового призначення в країни, проти яких діють міжнародні санкції Ради Безпеки ООН. За висновком експертів протиправні дії могли дискредитувати Україну на світовому ринку озброєння через недотримання міжнародних норм і погрожували введенням санкцій щодо нашої країни.
В рамках відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності, і встановлення місця походження виявленого озброєння.
Кстати С24 подвешивались по одной штуке на пилон. Дура и так внушительная. Больше двух не вешали (по штуке под каждое полукрыло).
А, учитывая, КАК хранились в СССР боеприпасы на складах, то такому количеству "несработок" я не удивляюсь... Бывал на складах и в России, и в Казахстане, и в Украине... По сравнению с российскими, наши склады "отдыхают"... Там, в "глубинке" ТАКОЕ творится, что наши склады у них "образцовыми" именовались-бы...
Дюралюминий обычный.
Даже в элементах конструкции МИГ-21, МИГ-27 и МИ-24 титана и близко нет.
А для такого мусора, как кассетный модуль для неуправляемых ракет, никто титан использовать не будет.
Дюралюминий+нержавейка и обычная минеральная вата (это не шутка), для теплоизоляции.
Такі посилки в Африку мімо потужно реформованого СБУ ніколи не ходять.
К ним еще дофига чего нужно.
Ну ладно нашли и молодца, а то бы бляха сепарам продали бы под "метлу" (наземная установка под С-5).