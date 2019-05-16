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 Союз ветеранів АТО забезпечить постійне чергування біля намету "Все для перемоги" в Харкові, який хочуть знести. ФОТО

Біля волонтерського намету "Все для перемоги" на площі Свободи в Харкові, який хоче знести міська влада, постійно чергуватимуть ветерани антитерористичної операції.

Про це повідомила в Facebook місцевий активіст Катерина Яресько, передає Цензор.НЕТ.

"Союз ветеранів АТО встановив поруч із нашим волонтерським наметом свій ветеранський і заявив про забезпечення постійного чергування. На площі Свободи в Харкові тепер буде наметове містечко", - зазначила вона.

Союз ветеранів АТО забезпечить постійне чергування біля намету Все для перемоги в Харкові, який хочуть знести 01

Читайте також: У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також вона є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Союз ветеранів АТО забезпечить постійне чергування біля намету Все для перемоги в Харкові, який хочуть знести 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127272
 
   
 Топ коментарі
 
Откройте лучше в Харькове школу снайперов. Чтоб не ошибались.
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Пришла пора не палатку сносить, а гепу из гостинницы,его патрон уже покидает трон...
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Восходит, Вы хотели сказать?

Мэр Харькова Геннадий Кернес за неделю до второго тура президентских выборов посетил Израиль, где встретился с бизнесменом Игорем Коломойским
Эту информацию журналист подтвердил сам Кернес, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

http://www.dsnews.ua/politics/kernes-letal-k-kolomoyskomu-pered-vyborami-21042019194300
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Откройте лучше в Харькове школу снайперов. Чтоб не ошибались.
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В построенном за 5 лет Порошенко государстве граждане должны действовать подобными методами? Что ж он тогда на самом деле строил всю свою никчемную каденцию?
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Андруша так петя досі президент і досі має владу. То мо замість множення генералів-паразитів у більшості , мо підчистив би зрадників на останок??? Щось петя не поспішає цього робити, нажаль.
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його вже ніхто не боїться, тому і лізуть. При Пороху сиділи тихо. І якби Пороха вибрали, то Гепі би зносити намет і в голову не прийшло.
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Вони це все знають та розуміють. І підтримують.
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добре, що в Харкові ще залишились патріоти і волонтери, які не дають творити бєзпрєдєл, як при Янику.
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То вже не має значення. Дожмуть рано чи пізно.
О, і дивлюсь мій камент витерли)
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Їм нікуди відступати. Бо після Поршенка, через деякий час, реваншисти почнуть судові справи проти них.
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Не проплатили нацжонам. Вони тільки проти Пороха можуть вийти і то на пару годин максимум. А Кернес для них - патріот.
Я казала, що нацжони зникнуть після виборів, так і сталось.
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У них зараз безробіття. Ніхто бабло не платить. Зміна влади, всі носи за вітром повертають. Вони скоро конфедератами стануть. Як раніше.
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Что такое ссыкотно?))) Думаете все будут молча ждать ваше "забрать и поделить"?)))
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та да , на верочку надо ... Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести - Цензор.НЕТ 7275
Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести - Цензор.НЕТ 1754
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Пришла пора не палатку сносить, а гепу из гостинницы,его патрон уже покидает трон...
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Восходит, Вы хотели сказать?

Мэр Харькова Геннадий Кернес за неделю до второго тура президентских выборов посетил Израиль, где встретился с бизнесменом Игорем Коломойским
Эту информацию журналист подтвердил сам Кернес, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".

http://www.dsnews.ua/politics/kernes-letal-k-kolomoyskomu-pered-vyborami-21042019194300
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нет, именно покидает шоколадный барыга, манипуляция не пройдет
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Я бачу, Вам більше подобається лайно, ніж шоколад. Ви б методичку змінили, чи в ольгіно ще не надрукували?
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шоколад люблю, тільки не барижний, а на рахунок методичок - нам їх не пишуть на відміну від вас, ми люди вільні в своєму виборі.
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Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести - Цензор.НЕТ 3437 Тобі за порєбрік Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести - Цензор.НЕТ 7195 ти сплутав країну.Тут нема *****.
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Нет, не перепутал, такой же процент лукашистов выбрал Лукашенко, как и процент зелектората, выбравшего Зе.
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У Кернеса адвокт Джулиани, злой враг Бени и всего украинского.
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К осени вы гешу полюбите, бо беня скажет вам, шо геша хороший, и работал под прикрытием...😁😁😁
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А что это Сережа Лещенко не занимается вопиющим самоуправством харьковского мэра?
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А Сергій Лещенко всім повинен займатись? То навіщо ж тоді влада і мусарня?
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Треба не палатку брати під охорону, а хернеса на зоні строгого режиму. Союз ветеранов АТО обеспечит постоянное дежурство возле палатки "Все для победы" в Харькове, которую хотят снести - Цензор.НЕТ 574
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К кому взываете, к прилетевшим сегодня смотрящим?
Они ему орден дадут, как борцу с режимом...😁😁😁
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«Армии и ветеранам пора браться за голову, если она еще у кого-то есть ».
Навести порядок в Харькове или пригласить Винницкий "Ягуар".
Зачем держать пятую колону. Вспомните У.Черчилля -:

Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено. Нас убеждали, что новые методы ведения войны будут воплощены в реальности, и теперь, когда мы видим новые злодеяния , изобретательность нападения, которые показывает наш враг, мы, несомненно, должны готовиться к любым рода новым стратегам и новым жестоким и предательским маневрам врага. (У.Черчилль 4.06.1940г.
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А чого петя кернеса цього сепарюги не зниме??? Чи подасть хочаб на знятьтя питання до ВР???
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тільки на кацапії президент має право знімати мерів. В Україні ні.
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Та ти шо.... в Україні і прокурором неможна ставати без освіти.... було... доки петя який "нічого не може " не втрутився.... ці балачки про президента у котрого більшість у ВР (каоліція) свій прем'єр, голова СБУ а він нічого не може розкажіть комусь іньшому.
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Кернес и Добкин это обыкновенные советсткие мафиози 90-х годов к тому же они ярые поклонники путина и кадырова у последнего они даже были в гостях и держали с ним георгиевские ленточки перед началом войны. Если путин примет решение о вторжении и создании ХНР то они первые кто выбегут на встречу его танков так что харьковчане вам нужно делать так что бы они больше не смогли подделывать результаты городских выборов иначе вас ждет судьба ордло
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Тут ясно любому что Харьковский горсовет это прокремлёвское логово сепаратистов - коллаборационистов. А его продажные депутаты горсовета это в основным кремлёвские холуи ...уйла, и они янычары на службе у вражеской москвы, и давно продались ей за 30 кровавых кремлёвских сребреников для Иуд и только выжидают на подходящий момент что бы уничтожить государственность Украинской державы. Но и окружной административный суд Харькова а он хоть чем то отличается от вражеского Украине этого антиукраинского горсовета янычар, ничем если не хуже. Видно пора уже и не только ветеранам АТО а и всем украинским добровольческим батальонам полностью взять ситуацию в свои руки и жёстко остановить преступный реванш - шабаш проклятых антиукраинских сил Харькова. Для того чтобы потом не было кровавых боёв за его освобождение от кремлёвских оккупантов и местных террористов, тяжёлых боёв таких как на временно оккупированном Донбассе.
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Пам'ятайте заповіт предків:"Москаляку на гиляку".
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоСоюз ветеранів АТО забезпечить постійне чергування біля намету "Все для перемоги" в Харкові, який хочуть знести. ФОТО
 
 
 
 
 
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