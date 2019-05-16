 Союз ветеранів АТО забезпечить постійне чергування біля намету "Все для перемоги" в Харкові, який хочуть знести. ФОТО

Про це повідомила в Facebook місцевий активіст Катерина Яресько, передає Цензор.НЕТ.
"Союз ветеранів АТО встановив поруч із нашим волонтерським наметом свій ветеранський і заявив про забезпечення постійного чергування. На площі Свободи в Харкові тепер буде наметове містечко", - зазначила вона.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також вона є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.
8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення. Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.
13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.
О, і дивлюсь мій камент витерли)
Я казала, що нацжони зникнуть після виборів, так і сталось.
Мэр Харькова Геннадий Кернес за неделю до второго тура президентских выборов посетил Израиль, где встретился с бизнесменом Игорем Коломойским
Эту информацию журналист подтвердил сам Кернес, передает "ДС" со ссылкой на "Радио Свобода".
http://www.dsnews.ua/politics/kernes-letal-k-kolomoyskomu-pered-vyborami-21042019194300
Они ему орден дадут, как борцу с режимом...😁😁😁
Навести порядок в Харькове или пригласить Винницкий "Ягуар".
Зачем держать пятую колону. Вспомните У.Черчилля -:
Наша страна сейчас ведет тяжелейшую борьбу с агрессором, однако есть группа людей, к которым я не питаю никаких симпатий. Парламент наделил нас правом железной рукой пресекать любую активность какой-либо «пятой колоны» в Британии и мы будем пользоваться этим правом без тени сомнения,до тех пор, пока не будем убеждены, и даже более чем убеждены в том, что это зло среди нас успешно уничтожено. Нас убеждали, что новые методы ведения войны будут воплощены в реальности, и теперь, когда мы видим новые злодеяния , изобретательность нападения, которые показывает наш враг, мы, несомненно, должны готовиться к любым рода новым стратегам и новым жестоким и предательским маневрам врага. (У.Черчилль 4.06.1940г.