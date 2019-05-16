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Все про:Німеччина (1198) протест (879) Північний потік (333)

 П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2". ФОТО

У Німеччині активісти оригінально висловили протест проти будівництва "Північного потоку-2".

Про це пише німецьке видання Focus, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Вони проникли в ділянку трубопроводу Eugal і розгорнули там банери з написами "Зупинити Північний потік-2". Мета протесту - загальмувати реалізацію проекту, звернути увагу на його екологічний складник та наголосити на впливі природного газу на клімат.

Це сталося в місті Врангельсбург (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) недалеко від Грайфсвальда. За словами німецької поліції, у трубу діаметром приблизно 1,4 метра залізло п'ятеро осіб.

Пятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти Північного потоку-2 01
Пятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти Північного потоку-2 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія не зможе блокувати будівництво "Північного потоку-2", - Меркель

Пятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти Північного потоку-2 03
Пятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти Північного потоку-2 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може перервати український транзит наступного року і без запуску "Північного потоку-2", - Коболєв

Так званий трубопровід Eugal, у який залізли активісти, транспортуватиме російський газ, що надходитиме "Північним потоком-2", з балтійського міста Грайфсвальд до чеського кордону. Відомо, що у Врангельсбурзі прокладено вже майже 1,5 км газопроводу Eugal.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127229
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці) дякуємо. Це вам не меркантильна баба мєркєль
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5 людей на всю Німеччину...
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Молодці) дякуємо. Це вам не меркантильна баба мєркєль
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А Ви дякуєте напевно сидячи в тій же трубі тільки трішки глибше, рф же напала на Україну, тому цілком логічно, німці з краю, а українці відстоюють свої інтереси по повній.
От побільше таких би як Ви і діло було б напевно, а то у нас більшість дякує з дивану гріючись россійським газом купленним через словацьку прокладку.
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а старий ?
Вам нагадати як мєнти попакували активістів, що намагалися перешкодити поставкам електроенергії в Крим ?
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бгг, неужто не ясно что это проплаченные путиным человечки ? из за дании притормозился сп2 и теперь самое оно придержать еугал, что бы немцы не гундели на задержку строительства морского участка, типа у нас все готово а вы никак сп2 не доделаете
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Хлопи обережніше там бо кацапи й завальцувати в ту трубу можуть
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от же перекладачі хрінові. Перекласти - Захсен-Форпомерн додумалися. Так давайте і Нидербаерн перекладать - нижня Баварія, а ще краще - Нидерланди - нижні землі.
А місто Рамштайн тоді - кам'яний таран, чого уж там! Як гурт називається - Rammstein, ні не чув, а кам'яний таран - о да, це ж відома німецька група.
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Так а що не так?
Державною мовою земля офіційно називається "Мекленбург - Передня Померанія"
Чому вони мусять писати німецькою?
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о, доречі ваше слово завальцювати - теж перекласти. А стоп, а хіба є українське поняття?
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Так, звісно, як і рёнтген и швелер и ще сотні інших )
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А субсидія цим бомжам положена? Соцпрацівники перевірять умови проживання в трубі? П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2891
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Это по этим трубам кацапы будут газ в Европу таскать????
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Щас их парашенко наградит орденом за заслуги
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Видно що порохобот
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Почитал каменты... Чему радуетесь, дЭбилы?
Для тех, кто не въехал, патамушта кроме заголовков ничего не читает: "цель протеста - "... обратить внимание на его <проекта> экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат".
Немаки устроили идиотский цирк, чтобы показать, что все противники Потока - идиоты и клоуны. И наша война им так же до фени, как и вам, зебилам.
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Еще для тупых: "Nord Srteam 2 Verstopfen" означает "Сев. поток 2 загрязняет". Всего-то.
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Приварите им там лом(пробку)по диаметру трубы.
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Яка сумна новина П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8371
А от цікаво ту нафту тепер куди? Якщо назад викачувати то це ще попадалово, а якщо на утиль то двічі "вльот" П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8371
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Можете листа із запитом в укртранснафту написати, що вони робитимуть з цим барахлом, яке підписались зберігати
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Президент Украины должен их наградить...
Или он только тех награждает, кто ему ближе...
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Пример для тумбалалаек под флажком ФРГ , с утра до ночи гневно разоблачающих украинскую власть и растолковывающих украинцам кто есть кто в Украине.Но на вопрос Когда вы покажете козью морду путинской кагэбэшной шлюхе? отнекивающиеся: Та мы люди маленькие. Та от нас ничего не зависит. И страшно -немцы за слова им не понравившиеся наказать могут.
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ТО ШО ЛЮДИ МОГУТ ЖИТЬ В ГЕРМАНИИ НЕ ЯВЛЯЯСЬ ГРАЖДАНАМИ, ТЕБЕ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО?
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Иван Петрович Сидоров с украинскими флажками не воюет. Он воюет с путинскими пропагандонами под хренландскими флажками.
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоП'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2". ФОТО
 
 
 
 
 
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