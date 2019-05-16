 П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2". ФОТО

Про це пише німецьке видання Focus, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Вони проникли в ділянку трубопроводу Eugal і розгорнули там банери з написами "Зупинити Північний потік-2". Мета протесту - загальмувати реалізацію проекту, звернути увагу на його екологічний складник та наголосити на впливі природного газу на клімат.

Це сталося в місті Врангельсбург (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) недалеко від Грайфсвальда. За словами німецької поліції, у трубу діаметром приблизно 1,4 метра залізло п'ятеро осіб.





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Так званий трубопровід Eugal, у який залізли активісти, транспортуватиме російський газ, що надходитиме "Північним потоком-2", з балтійського міста Грайфсвальд до чеського кордону. Відомо, що у Врангельсбурзі прокладено вже майже 1,5 км газопроводу Eugal.