 П'ятеро німецьких активістів залізли в споруджуваний газопровід Eugal на знак протесту проти "Північного потоку-2". ФОТО

Про це пише німецьке видання Focus, передає Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.
Вони проникли в ділянку трубопроводу Eugal і розгорнули там банери з написами "Зупинити Північний потік-2". Мета протесту - загальмувати реалізацію проекту, звернути увагу на його екологічний складник та наголосити на впливі природного газу на клімат.
Це сталося в місті Врангельсбург (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) недалеко від Грайфсвальда. За словами німецької поліції, у трубу діаметром приблизно 1,4 метра залізло п'ятеро осіб.
Так званий трубопровід Eugal, у який залізли активісти, транспортуватиме російський газ, що надходитиме "Північним потоком-2", з балтійського міста Грайфсвальд до чеського кордону. Відомо, що у Врангельсбурзі прокладено вже майже 1,5 км газопроводу Eugal.
От побільше таких би як Ви і діло було б напевно, а то у нас більшість дякує з дивану гріючись россійським газом купленним через словацьку прокладку.
Вам нагадати як мєнти попакували активістів, що намагалися перешкодити поставкам електроенергії в Крим ?
А місто Рамштайн тоді - кам'яний таран, чого уж там! Як гурт називається - Rammstein, ні не чув, а кам'яний таран - о да, це ж відома німецька група.
Державною мовою земля офіційно називається "Мекленбург - Передня Померанія"
Чому вони мусять писати німецькою?
німецька група."
ні, дойчбенд
Для тех, кто не въехал, патамушта кроме заголовков ничего не читает: "цель протеста - "... обратить внимание на его <проекта> экологическую составляющую и подчеркнуть влияние природного газа на климат".
Немаки устроили идиотский цирк, чтобы показать, что все противники Потока - идиоты и клоуны. И наша война им так же до фени, как и вам, зебилам.
А от цікаво ту нафту тепер куди? Якщо назад викачувати то це ще попадалово, а якщо на утиль то двічі "вльот"
Или он только тех награждает, кто ему ближе...