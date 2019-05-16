 Понад півтисячі рибалок на човнах перекривали Дунай в Одеській області. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє "Громадське радіо", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ловля дунайського оселедця - головний промисел у Вилковому. Цю рибу продають по всій Україні, а також експортують.
За словами учасників акції протесту, Державне агентство рибного господарства заборонило їм ловити дунайський оселедець, оскільки нібито вичерпані всі квоти на його вилов. Йдеться про 400 тонн.
Рибалки ж стверджують: цього року в дунайського оселедця був хороший нерест і цієї риби багато. Крім того, вони зазначають, що браконьєри і рибалки з Румунії ловлять оселедець безперешкодно.
Українські рибалки вбачають у забороні бажання чиновників отримати хабара. Ще одна версія - лобіювання таким чином імпорту оселедця з Норвегії, який є головним конкурентом дунайського.
Акція тривала 15 хвилин. Втім, рибалки заявили: якщо їм не підуть на поступки вони зроблять таку акцію безстроковою.
Як повідомляє видання, на акцію ніхто з представників міської влади або обласної не прийшов. Не було на ній і представників Держагентсва рибного господарства.
Тарелки моются и сушатся при помощи электричества. Кривая желудочных заболеваний резко пошла вниз.(с)
Пчелы против меда?))
Да пожалуйста.. Вбивайте сваи, стройте шалаши на воде и живите там бессрочно.
"...Основное отличие «дунайки» от ее черноморской «сестры» в исключительных вкусовых качествах, обусловлены которые уникальным составом дунайской воды. Изысканнее закуски к стопке ледяной прозрачной водки просто еще не придумали.
Попав из морской акватории в реку, рыба полностью прекращает процесс питания (в пресной воде обмен веществ сельди изменяется, и ее организм «отказывается» перерабатывать поглощенный корм). Ловят её в Вилково."
в последние годы Оку активно заселяют мальками стерляди, пытаясь восстановить былое великолепие. ничего экзотического. нужно просто заняться рекой, очистить, прекратить строительство плотин, хватит! следить за браконьерами и вполне можно исправить ситуацию.
Заповедник коррупции на заповедных землях Днестра. Часть 8. Дубоссарская железобетонная стена убивает память о родильном доме осетров
В этих, нескольких последних частях сериала ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ, я расскажу вам о том, как жестоко и преступно начали уничтожать родильный дом осетров на Днестре. А впоследствии, чиновники и олигархи преступного механизма ЗАПОВЕДНИКА КОРРУПЦИИ уничтожили, а совсем недавно, путем махинации с имуществом и землей, стерли с лица земли осетровое хозяйство в Белгород-Днестровском районе Одесской области, которое было призвано восстановить популяцию осетров на Днестре…для создания преступным путем четвертого мегаполиса на заповедных землях Днестра.
«…Вода бурлила, словно в кипящем котле. Всюду, насколько хватало глаз, выпрыгивали и с шумом плюхались обратно в воду огромные рыбины. Мощные тупорылые осетры и элегантные длинноносые севрюги делали «свечки», будто дрессированные дельфины в океанариуме. Но что такое дрессировка по сравнению с властным стремлением к размножению?! Именно этот древнейший инстинкт звал речных красавцев вперед, к далёким верховьям рек, где когда-то родились их предки…». Такое зрелище наши предки могли наблюдать несколько десятков лет назад, когда на реках Причерноморья, например, у Дубоссар на Днестре, появились первые мощные железобетонные стены - плотины.
Предки осетров впервые появились в реках минимум 150 миллионов лет назад, в далёкую мезозойскую эру. Их немногочисленные потомки (современные осетрообразные, называемые по-научному хрящевыми ганоидами, а в народе - красной, т. е. красивой, или прекрасной рыбой) мало изменились с тех пор. В своём облике они сохранили архаичные акулоподобные черты предков, напоминающие об эпохе ихтиозавров. Лишь 27 видов, некоторые из которых встречаются в морских территориальных водах Украины, дожили до наших дней. Но есть опасность, что многие из уцелевших видов не переживут нас.
Шли годы. Осетры ежегодно делали попытки прорваться к исконным местам нереста в верховьях Днестра. Но путь был наглухо перегорожен. Фактически был убит древний путь осетров к местам нереста в верховьях реки. И, пожалуй, навсегда. Во всяком случае, пока существуют плотины на Днестре.
Сегодня у Дубоссарской плотины на Днестре уже не увидеть прыгающих осетров. Редкий осётр доплывает и до Тирасполя. И воистину титанических усилий стоит осетрам и белугам дожить до двенадцати-двадцати лет, чтобы впервые в жизни отправиться на нерест из моря в реку. Почти вся «красная» рыба, в том числе и неполовозрелая, вылавливается браконьерами ещё на взморье, на подходах к Днепру, Днестру, Дунаю.
Осетровые рыбы уже в далекой древности служили ценнейшим продуктом питания человека. Об этом говорят многие исторические документы. У некоторых народов, лов осетровых рыб еще до сравнительно недавнего времени сопровождался особыми ритуальными церемониями. Эти рыбы упоминаются в античной литературе. О них говорится в произведениях Атенея Филоксена, Луцилия, Марциала, Плиния и др. На монетах греческих колоний Ольвии и Понтикапеи, существовавших в древности в нашей стране, изображены белуга и севрюга. Икряной промысел у нас имеет очень давнюю историю. Издавна черная икра играла роль в политических отношениях между разными странами.
Большинство осетровых рыб любят морские просторы, но для нереста оставляют их и поднимаются по рекам, чтобы выметать икру в пресных водах. Веками осетр, белуга, севрюга «путешествуют» на сотни километров из Черного моря в Днепр, Днестр, Дунай, из Азовского моря в Дон и Кубань. Осетровые откладывают икру между камнями и галькой, в местах с быстрым течением воды и после этого «скатываются» обратно в море. Маленькие белужата, осетрята, севрюжата после выклева из икринок подрастают и следуют за родителями - сплывают в море.
На Днестре энергетические плотины преградили доступ осетровым рыбам в верхнее течение реки к их естественным нерестилищам. Среди них, самой крупной была белуга - хищный гигант, обитающий в Азово-Черноморском и Каспийском бассейне. Белуга - самый крупный вид не только среди осетровых, но и среди всех пресноводных рыб. Л. П. Сабанеев в своей знаменитой книге «Жизнь и ловля пресноводных рыб», впервые изданной ещё в последней четверти XIX века, писал, что белуга «достигает длины нескольких метров и веса до 1120 и даже 1280, а в прежние времена более 1600 кг». Еще живы некоторые рыбаки-старожилы на Днестре, которые помнят как их деды, да и они сами, ловили белугу, русского осетра и др.
Но вот, грянул первый мощный гром и смертельная угроза для исполинов Днестра. В 1954 г. была построена первая плотина на реке Днестр - железобетонная стена Дубоссарского водохранилища, навсегда убившая исконный древний путь к родильным местам осетров. За первые три года своего существования Дубоссарское водохранилище аккумулировало до 93% поступающих наносов. При этом, слой иловых отложений постоянно увеличивался и вырос до 9 м. Плотина Дубоссарской ГЭС впервые в истории Днестра стала непреодолимой преградой для миграции осетровых видов рыб из моря вверх по реке для нереста и обратно. Это, как и многие плотины на других реках Северо-Западного Причерноморья, послужило главной причиной резкого снижения популяций осетровых рыб.
Для этой цели, в качестве компенсации, впервые в СССР, были выделены средства на природоохранные мероприятия. И на эти средства в Одесской области был построен осетровый завод у 49 км автотрассы Маяки-Паланка. Для этого были уничтожены прекрасные и уникальные пойменные луга, которые заливались паводковыми водами и служили ценными природными биотопами для всего живого. Гидросооружения завода были представлены 12 прудиками (общей площадью 10 га, отстойником и каналами подачи и сброса воды. От осетрового завода через прилиманные плавни был прорыт ерик, по которому предполагалось выпускать мальков в Днестровский лиман. Температуры воды в этих маленьких прудах летом очень быстро нагревалось, что способствовало массовому развитию особых водорослей. Специфические прудовые водоросли на первых этапах разведения осетров послужили причиной гибели 7000 мальков осетра, размером около 10 см каждый, которые застряли в быстро развивавшихся трубчатых талломах водорослей. На нелегком природоохранном пути появились и другие препоны.
И тогда, махнув на природоохрану, у рыбоводов появилась идея прибыльного бизнеса. При этом, они напрочь забыли про осетров, забыли о том, что этот объект строился как природоохранный и начали разводить товарную рыбу - коропа, толстолобика, белого амура. Но проще всего им было разводить - коропа и карася. Однако, и это получалось непутево, и впоследствии здесь в основном выращивали рыбопосадочный материал для зарыбления не самой реки Днестр, у которой сплошной железобетонной дамбой плотины украли сквозные проходы для рыбы к родильным местам, а зарыбление прудов Одесского облрыбокомбината и, конечно же, для продажи и извлечения прибыли.
Таким образом, уничтожив тысячелетний путь миграции осетровых к родильным местам на нерест в верховья реки Днестр, плотина Дубоссарской ГЭС стала железным занавесом, а деньги, выделенные на природоохранные мероприятия, дали первый толчок к уничтожению уникальных пойменных лугов и были фактически разграблены и закопаны в болотах дельты Днестра. При этом, идеологи сворачивания природоохранного курса по возрождению осетров заверяли, что они таким крутым поворотом вспять от природоохранных мероприятий, накормят страну рыбой. Но все последующие действия не накормили народ, а, наоборот, привели к полному краху осетрового хозяйства и созданию четвертого мегаполиса на заповедных землях Днестра.
100 %.
а еще-
Нет песка - нет рыбы
Существует железная закономерность: чем меньше в реке песка и гравия, тем меньше в ней рыбы.
- Песок и гравий - колыбель для большинства речных обитателей. Они откладывают туда икру, - пояснил исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Eco-TIRAS, а по образованию ихтиолог Илья Тромбицкий. - Между тем, в последние годы добыча песчано-гравийной смеси (ПГС) не прерывалась даже во время нереста. Извлекая песок и гравий, речники попросту разрушают нерестилища, вычерпывая только что отложенную икру.
- Теперь осталось лишь 12% нерестилищ от того количества, которое было полвека назад, - подтвердила и заместитель директора заповедника «Ягорлык» (Дубоссарский район) Татьяна Шарапановская.
По подсчетам ученых, количество рыбы сократилось в геометрической прогрессии. Поменялся и видовой состав рыб.
Осетр
Осетр: когда-то такие красавцы осетры водились и в Днестре.
Когда-то в Днестре водились:
- севрюга,
- белуга,
- шип,
- черноморский лосось,
- минога,
- чехонь,
- линь.
Мартиролог длинен. Теперь и сом попадается редко…
Сегодня на смену им пришли непромысловые виды:
- колюшка,
- горчак,
- солнечный окунь…
Они не только сами не годятся в пищу, но еще и пожирают еду своих ценных собратьев.
Днестр вообще стал другим.
Больна человеком
- Река больна человеком, - считает Татьяна Шарапановская. - Сокращение рыбных запасов - лишь одно из проявлений.
Фундамент нынешней проблемы был заложен давно. Ведь природа не реагирует на преступления против нее немедленно. Вот и атака на рыбные запасы сразу на нескольких направлениях началась полвека назад, а результат в высших сферах заметили только сейчас.
Вот как это объясняет Татьяна Шарапановская:
- Действительно, с Днестром происходят необратимые изменения. Виной всему Новоднестровский гидроэнергокомплекс, который находится выше по течение в Украине.
Он
- преградил путь песку и гравию с верховьев,
- изменил температурный режим реки: вода слишком холодная летом и чересчур теплая зимой,
- изменил гидрологический режим Днестра: отсюда внезапные обмеления и несвоевременные половодья,
- не соблюдает режим экологических попусков: во время нереста воды либо не хватает, либо ее поток так силен, что смывает уцелевшую после добычи ПГС икру.
К тому же, вот-вот там должна вступить в строй гидроаккумулирующая станция (ГАЭС), и это нанесет последний удар по Днестру.
Улетел священный ибис
Это что-нибудь да значит: священная птица ибис больше не желает гнездиться на нижнем Днестре.
- В дельте Днестра обитает интереснейшая птица - блестящий ибис, родственник символа Египта, - сказал эколог-эксперт доктор биологии из Одессы Иван Русев. - Из гнездившихся у нас когда-то 1500 пар осталось всего 50. Боюсь, что скоро исчезнут и они.
Теперь редко встречаются и другие птицы: каравайка, желтая и малая белая цапли, кваквы, серые гуси… И в целом стало меньше видов не только плавающих и летающих, но и тех, кто ползает или бегает. Им не хватает еды: нарушены цепи питания.
… В 50-е годы прошлого века в Тирасполе и Бендерах работали рыбозаводы, и на каждом имелся цех по выпуску икры. Сегодня осетр, некогда ловившийся в Днестре, кажется нам сказкой. К беде, как известно, спускаются по ступенькам. Вот и воды в реке недостаточно. Песка - и того не хватает. Скоро не будет и самой реки.
Но на общей реке надо действовать вместе. Иначе уже скоро учителя географии будут так рассказывать о родном крае:
- Из легенд и народных песен мы знаем, что у нас текла река, в которой водилась рыба.
Те же самые рыбаки под покровом ночи.