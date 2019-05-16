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Все про:Мелітополь (32) Нацполіція (7574) військовослужбовці (2388) ДБР (253)

 ДБР затримало в Мелітополі поліцейського на хабарі $5 тис. за інформацію про викрадене військове майно. ФОТО

Правоохоронці затримали в Мелітополі інспектора поліції під час одержання 5 тис. доларів США за інформацію про викрадене військове майно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили "факт вимагання та отримання інспектором Мелітопольського відділу поліції коштів від військовослужбовця".

ДБР затримало в Мелітополі поліцейського на хабарі $5 тис. за інформацію про викрадене військове майно 01

"За даними слідства, інспектор Мелітопольського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області вимагав у військовослужбовця 10 000 доларів США за інформацію про місце перебування майна, викраденого з військової частини А3840. Військовослужбовець був матеріально відповідальний за це майно, тому був зацікавлений знайти його. Працівник поліції вийшов на нього з пропозицію купити інформацію. Звідки поліцейський дізнався, де перебуває викрадене, і чи справді володів такою інформацією, слідчі ДБР ще з’ясовують", - зазначили в бюро.

Зазначається, що після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Попередньо дії працівника поліції кваліфіковані як одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127205
 
   
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А где вообще можно увидеть ВСЮ инфу о поимке взяточников этой самой ГРБ ?
Зачем нам отсеянная инфа? Они сообщают о тех, кто не откупился?
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ну вот. а как же нова полиция - очьень важьно? как же французские вертолеты? может мусора просто решили слегка пореформировать естественно мыролюбно и даже безальтернативно.
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- Подзащитный принес в зубах. Долго махал хвостом, прежде чем я согласился взять. Теперь я командую парадом! Чувствую себя отлично. (с)
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Что это за имущество, за инфу про которое, взятка - 10 000 долл.?
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Чтобы мент не нагрелся на таком - это не мент!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоДБР затримало в Мелітополі поліцейського на хабарі $5 тис. за інформацію про викрадене військове майно. ФОТО
 
 
 
 
 
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