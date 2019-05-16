 ДБР затримало в Мелітополі поліцейського на хабарі $5 тис. за інформацію про викрадене військове майно. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що слідчі ДБР спільно зі співробітниками СБУ викрили "факт вимагання та отримання інспектором Мелітопольського відділу поліції коштів від військовослужбовця".

"За даними слідства, інспектор Мелітопольського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області вимагав у військовослужбовця 10 000 доларів США за інформацію про місце перебування майна, викраденого з військової частини А3840. Військовослужбовець був матеріально відповідальний за це майно, тому був зацікавлений знайти його. Працівник поліції вийшов на нього з пропозицію купити інформацію. Звідки поліцейський дізнався, де перебуває викрадене, і чи справді володів такою інформацією, слідчі ДБР ще з’ясовують", - зазначили в бюро.

Зазначається, що після одержання частини неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США поліцейського затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Попередньо дії працівника поліції кваліфіковані як одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

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