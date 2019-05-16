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Все про:Зеленський (1181) Лінкявічюс (102) ЗСУ (267)

 Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс вручив обраному президенту Володимиру Зеленському перископ, придбаний за гроші литовців.

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лінкявічюс подарував перископ з побажанням: "Нехай він допоможе комусь з українських військових зберегти життя".

"Хто не знає - подібний перископ дуже велика підмога на фронті. Він дає чудову можливість нашим військовим абсолютно безпечно для себе спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим", - зазначив Мисягін.

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За словами волонтера, "Зеленський уже передав перископ нашій команді. У найближчій поїздці на передову ми передамо його в один з бойових підрозділів ЗСУ".

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 01
Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 02

Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: Щоб зберігав життя українських військових 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127204
 
   
 Топ коментарі
 
ха-ха-ха. А слабо отстегнуть ВСУ не чужие подарки, а свой кровный миллиард гривен, как Порошенко?
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Читай статтю, штучка вже у волонтерів, які незабаром відвезуть її на передову.
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Мабуть сам буде користуватись, підглядати з-за піаніно чи народ розійшовся, а народ таки "розійдеться, бо чекає зарплати по 4000 дольців. Линкявичус передал в ВСУ перископ, купленный за деньги граждан Литвы: "Чтобы сохранял жизни украинских военных" - Цензор.НЕТ 7005
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Дякую братньому литовському народу за всебічну підтримку. Смерть москалським окупантам та їх колаборантам смерть.
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Следуя этой логике, в следующий раз Зеля передаст на фронт рулон туалетной бумаги. Тоже вещь незаменимая. И недорогая.
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причем купленный не за свои деньги, а за счет каких-нибудь эстонцев.
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Ну, на пару кусочков оттуда и Беня подкинет. Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових" - Цензор.НЕТ 6660
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литовцы перископ, а мы про следующий "подарок" - туалетную бумагу.
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Ооооо мля..оттета сыла отэта мооощь!
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Хотів би спитати у дякул: що ж Мародер будучі головнокомандувачем не налагодив виробництво таких речей? Є відповідь?
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патамушта стугны и ракеты нужнее. Ди и оптика производится в Украине. Если вы не знаете..
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Тоді чому Южмаш стоїть без держзамовлень? Чому армію мародери свинарчуки розкрадають? Навіщо гроші витрачають на нікому не потрібні річкові бронекатери від Порошенка за ціною авіаносців? Де патронний завод? Може пану просто дати гривню?
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Оптика производится,а удочку с линзами и зеркалами дарят литовцы.
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Производство оптических приборов и фотографического оборудования в Украине

Из цапии не видно?
У литовцев спросите, зачем они дарят аж один перископ, при том гражданский. Не спасибо им конечно...Но это видимо все, что литовцы доверили передать через Зеклоуна.
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Дурилка,я тебе даже улицу могу сказать на которой всегда оптика делалась Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових" - Цензор.НЕТ 2740
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Как настоящий маланец, передарил подареное
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" Зеленский передал волонтерам перископ, подаренный Линкявичюсом от граждан Литвы:"

Миль пардон, а Зеленский тут причём?
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По- вашему- узколобому, зеленский этот перископ должен был себе оставить?
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Танюша, бей в барабаны! Труби в трубы! Срочная информация на первые строки мировых информационных агентств!
Событие месяца!
Зеленский не купил перископ для перпедовой за свои деньги, а не украл и передал чужой перископ!
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ В ВЕКАХ!!!
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Если бы сам купил, промолчал бы, и так и делал, а когда попросили передать, то молчать нельзя. Это простые правила хорошего тона и вежливости. Вам жлобоэлите это, конечно, не понять.
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Молчать нельзя? Точно! Только вот сказать КОМУ?
Послу (чей перископ) "ваш подарок передан по назначению" или трубить в тубы и орать в газетах?
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Зачем передал, нужно было комедию снять "Поднять перископ в полях Украины", смешно так про Украину, как Вова презом стал с Коломойским.
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Знову хтось бреше.... президент п. порошенка казав що армія "усім забезпечена" .... тоді навіщо волонтери везуть "зайве"??? Ну як що уме є то має піти на склад... :/
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Боже, какая дешевка... он и тут примазался.
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Когось ця річ врятує від смерті. А твоя дупа добре захована в Німетчині, у безпеці. Ти - молодець
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Ваня, не хочу тебя обижать, но ПРИ ЧЕМ ТУТ ЗЕЛЕНСКИЙ?!! люди скинулись, купили, привезли, а он что делал? или у него патриотическая фотосессия сегодня?
и кстати, я уже писал тут, при таком президенте, как Зеленский, от меня ни одного цента не получите. пусть он сперва докажет что да как. а то моя дупа за твою дурiсть розраховуватися не бажає. може Зеленьский пiсля кенгурацiї "прєкратiть стрєлять" надумає. менi з Нiмеччини добре видно як вiн лаштується свиню українцям пiдкласти. то вже якось без мене...
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Як це без піара? А звідки ми про це дізналися?
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Оно подаренный перископ передало ВСУ, а Джавелины передаст РФ и на этом поимеет хорошее бабло.
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Дааааааа Масштабно как для почти преЗЭдента!!!!! Вова ты бы еще пачку чая подогрел пацанам от души,я сразу бы начал жалеть,что голосовал не за тебя.....!!!!!
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Вот кто настоящий волонтер! Дайте ему медаль!
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Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО
 
 
 
 
 
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