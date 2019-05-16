 Зеленський передав волонтерам перископ, подарований Лінкявічюсом від громадян Литви: "Щоб зберігав життя українських військових". ФОТО

Про це повідомив у Facebook волонтер Юрій Мисягін, передає Цензор.НЕТ.
Так, Лінкявічюс подарував перископ з побажанням: "Нехай він допоможе комусь з українських військових зберегти життя".
"Хто не знає - подібний перископ дуже велика підмога на фронті. Він дає чудову можливість нашим військовим абсолютно безпечно для себе спостерігати за противником з бліндажа або укриття, при цьому не даючи жодного шансу бути виявленими снайперами. За час війни перископи зберегли життя багатьом військовим", - зазначив Мисягін.
За словами волонтера, "Зеленський уже передав перископ нашій команді. У найближчій поїздці на передову ми передамо його в один з бойових підрозділів ЗСУ".
Из цапии не видно?
У литовцев спросите, зачем они дарят аж один перископ, при том гражданский. Не спасибо им конечно...Но это видимо все, что литовцы доверили передать через Зеклоуна.
Миль пардон, а Зеленский тут причём?
Событие месяца!
Зеленский не купил перископ для перпедовой за свои деньги, а не украл и передал чужой перископ!
СЛАВА ЗЕЛЕНСКОМУ В ВЕКАХ!!!
Послу (чей перископ) "ваш подарок передан по назначению" или трубить в тубы и орать в газетах?
и кстати, я уже писал тут, при таком президенте, как Зеленский, от меня ни одного цента не получите. пусть он сперва докажет что да как. а то моя дупа за твою дурiсть розраховуватися не бажає. може Зеленьский пiсля кенгурацiї "прєкратiть стрєлять" надумає. менi з Нiмеччини добре видно як вiн лаштується свиню українцям пiдкласти. то вже якось без мене...