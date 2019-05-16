 "Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
Мітингувальники вимагають від парламентаріїв ухвалення законів, які встановлюють доступні умови розмитнення автомобілів. Зокрема, продовжити пільговий період розмитнення, а також відстрочити введення штрафів за нерозмитнення.
Зокрема, сьогодні парламент може розглянути законопроект про відстрочення введення штрафів за нерозмитнення автомобілів на європейській реєстрації.
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Тим часом, між мітингувальниками і поліцією сталася бійка. Один з автомобілів на єврономерах зупинився на проїжджій частині вул.Грушевського, тим самим ускладнивши рух автодорогою. Власник автомобіля увімкнув аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини. Поліцейські оточили цей автомобіль. У підсумку між правоохоронцями та учасниками акції сталася бійка.
Наразі поліцейські оточили автомобіль, біля якого сталася сутичка. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти. На проїжджій частині лежить ніж.
Фото: Цензор.НЕТ
Аваков в долі?
покупать новыеремонтировать авто,то хотя бы не беспредельничать с растаможкойпусть не мешает ездить на разваливающемся хламе.
Это следующий этап.
А что могут себе богатенькие автоконтрабандисты? Контрабандную машину?
Давай, продолжай про мыролюбие и реформизм.
"Очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики, міжнародних зв'язків та навиків ведення перемовин на найвищому рівні. Тому я б дуже хотів, щоб наші досвідчені політики відкинули свої образи, забули про нереалізовані амбіції і зосередилися на допомозі Україні."
Вот так.
То есть, новоизбранный президент не умеет в лифт и унитаз, поэтому просит помочь ему показать где какие кнопки нажимать. А помогать ему должны барыги, коррупционеры и прочие вальцманы. Когда он шел во власть - он типа все умел и доставал из рукава тузы. И тут внезапно ой. А как работает велосипедный насос, если у страны колесо спустило?
А главное - прыпыныть политычны чвары! И про амбиции То есть пять лет они с этих чвар кормились и амбициями жили, били по ногам наших футболистов и срали под коврик соседям. Но вот именно сейчас надо срочно все прыпыныть и начать играть с ними честно, за свой счет и своими усилиями.
Потому что как же это так - мы же за одну страну!
Внезапно оказывается, что за одну. А вот до этого, значит, были за разные.
***
Расскажу вам одну историю. Было это давным давно, в одной далекой галактике. Пока парамедик возился с «трехсотым», пилота экипажа через дверь ****** осколком. А парамедик машину водить не умел. Он вытащил своего пилота, законопатил его по ситуации, и сел за руль, пристегнув товарища рядом. И дальше пилот, периодически теряя сознание, говорил за что дергать и на что нажимать. «Трехсотый» тихо болтался под капельницей в медотсеке. Слава богу коробка
была автомат.
Доехали они до первого же блокпоста, и там парамедик, затормозив с горящими колесами, выскочил с криком «Водителя! Любого! Быстро! Два «триста»! Вся ответка на мне, вот мои документы.»
Выскочил первый же солдат с блокпоста и довез до госпиталя, по дороге ***** чью-то машину на повороте. После чего на него подали в суд за компенсацию ущерба, потому что у солдата не было прав, тем более на спецтехнику с «люстрой». Он просто водить умел лучше парамедика.
Но никто не погиб. Дальше суд, деньги на компенсацию собрала вся бригада, а солдата освободили от ответственности, поскольку он подчинялся приказу в боевой обстановке. Командир БП подтвердил, что разрешил.
Так работает команда. Когда дело общее - и ответственность общая. Пилот становится «трехсотым», парамедик - пилотом, солдат меняет парамеда за рулем, а комбриг говорит - я буду лично в суде свидетельствовать. Тут никто не мерится амбициями, и не имеет чвар. Если я не умею - за меня делает тот, кто умеет. Если я умею - делаю за того, кто не умеет. Мы не паскудим друг другу.
Так вот я не понимаю, с какого *** 75% социофлоры вдруг решили, что мы - одна команда, паскудив нам всю дорогу?
***
Пять лет они втыкали в телевизор и всячески гадили вальцманам, но когда пришло их время брать автоматы и лопаты - оказалось что надо приыпыныть чвары и действовать совместно. Совместно - это значит дальше ********* нам, 25%. Потому что их гражданский долг закончился на моменте вброса бюллетеня "поприколу".
То есть дальше ехать на чужой шее 25%, за то что сделали поприколу. И нет больше никаких зеленцманов и коломойцманов, так говорить не хорошо, это неполиткорректно, давайте забудем вальцманов, потому что нам еще вместе жить. Вам дальше в окопах, нам - дальше на диванах. Мы хотим чтобы новые лица, но старый образ жизни, когда мухи не кусают, а вконтактик разрешили.
Это вещает человек в розовой рубашке, сурово вопрошая «Где же ваш патриотизм?» Притом не то что сурово - даже ***** с какой-то смутной угрозой в голосе. Его слушают на ютубе солдаты в пропотевшем и продымленном укрпикселе, и им хочется послать человека-иванова *****, и спросить - где был его патриотизм все эти пять лет?
И почему внезапно ему понадобилась помощь тех, кто вчера был барыгами и коррупционерами, порохоботами и мародерами?
Что-то изменилось? Зеля поговорил с Помпео, дернул штангу и перднул, а штанга даже не приподнялась? И теперь «очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики». Так ***** ты настырно лез все это время в президенты?
Или работать будем мы, а фишки - тебе? А в целом это будет называться "мы вместе управляем страной". Хорошая шутка, *****. Мне там забор на даче покрасить надо, пан Зеленский, так покрасьтие вы, а назовем это красиво: "мы вместе строим дом".
Короче, пассионарии и патриоты, доносит до нас человек с говорящей фамилией Иванов, мы проголосовали, а теперь ********** за нас дальше. Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, ****** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Бери, гегемон, лопату, и не ной ,что тяжело. Пузатым бухгалтерам по "оптимизации налогообложения", сферическим мудакам в розовых рубашках и хипстероватым студентам полезен тяжелый физический труд и лишения. Они закаляют.
Сегодня приехал пуховик The North Face Gotham Jacket III куплен на Амазон 120$ у киевских барыг 9860 грн. Да вы не окуели...
Ждать помощи от орлов рюкзакова не приходится, он сам занимается их доставкой в Киев.
Нужна муниципальная полиция и народные дружины с арматурой
Задолбали уже до глубины души, скоты вонючие!
якби ці люди мали хоч небагато мізків, вони висували б політичні вимоги.
та і момент для протестів їм мабуть кури підказали.
В связи с этим встает вопрос кто вернет деньги бляхерам ограбленным после 24.11.18?
По моему Порошенко и Южанина, обворовавшие их должны и компенсировать.