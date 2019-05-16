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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 16 травня, під будівлею Верховної Ради відбувається акція протесту власників автомобілів на європейській реєстрації.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники вимагають від парламентаріїв ухвалення законів, які встановлюють доступні умови розмитнення автомобілів. Зокрема, продовжити пільговий період розмитнення, а також відстрочити введення штрафів за нерозмитнення.

Зокрема, сьогодні парламент може розглянути законопроект про відстрочення введення штрафів за нерозмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопоміч" пропонує розглянути законопроект про перенесення штрафів за нерозмитнення євроблях: "Встигли не всі"

Тим часом, між мітингувальниками і поліцією сталася бійка. Один з автомобілів на єврономерах зупинився на проїжджій частині вул.Грушевського, тим самим ускладнивши рух автодорогою. Власник автомобіля увімкнув аварійні сигнали і відкрив капот своєї машини. Поліцейські оточили цей автомобіль. У підсумку між правоохоронцями та учасниками акції сталася бійка.

Наразі поліцейські оточили автомобіль, біля якого сталася сутичка. На місці працює слідчо-оперативна група і криміналісти. На проїжджій частині лежить ніж.

Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 01
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 02
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 03
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 04

Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 05
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 06
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 07
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 08
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 09
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 10
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 11
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 12
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 13
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 14
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 15
Євробляхери пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону 16

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127200
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что в Европе налоги платят ВСЕ.
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Блдь, а коли вони працюють? "Евробляхеры" пикетируют Раду: правоохранители взяли здание парламента под усиленную охрану - Цензор.НЕТ 5070
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И снова человек под прокси подкидывает угольку, чтоб столкнуть лбами украинцев. Нормальная машина в ЕС не дешевле, чем растаможка в Украине. В ЕС платят налоги, а не таксуют за черный нал, а еще там делают автомобили, и у них единый рынок. При порохе мы двигались в ЕС, чтоб войти в этот рынок, при клоуне мы двигаемся к додону. Еще вопросы есть ?
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В 21 веке каждый человек имеет право на авто.И если государство не создает условия для нормальных зарплат,чтобы покупать новые авто,то хотя бы не беспредельничать с растаможкой.Это что за фашизм?
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В 21 веке каждый человек имеет право на ремонт авто.И если государство не создает условия для нормальных зарплат,чтобы покупать новые ремонтировать авто,то хотя бы не беспредельничать с растаможкой пусть не мешает ездить на разваливающемся хламе.

Это следующий этап.
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Моя машина официально ввезена и растаможена.

А что могут себе богатенькие автоконтрабандисты? Контрабандную машину?
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Ты за деньги дурачком прикидываешься или подонок от рождения?
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А что такое? Ты тоже контрабандой занимаешься?
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А котре *государсво создаёт условия?* Зайди в гугл, пошукай функції держави!Трудись, тоді купиш!
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ее нужно просто на недолго отдать евробляхерам. и никакой гилляки не понадобится.
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Правила стоянки и остановки там никто не нарушает? Навалять штрафов этим скотам.
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Пора собрать митинг угонщиков авто у евробляхеров и требовать полной амнистии с компенсацией морального ущерба. Внимание, вопрос: задавит ли евробляхеров жаба за то, что кто-то сумел получить такую же тачку вообще бесплатно ?
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кому пора собирать объясни соевая зверушка?
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шо свиненок? в зобу дыханье сперло?

Давай, продолжай про мыролюбие и реформизм.
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Какой смысл отвечать существу, у которго кроме брызганья слюной вообще нет аргументов ? "Шура - вы пижон, и дети ваши будут пижонами" (с)
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Когда твою бляху угонят, жалуйся в Лигу сексуальных реформ.
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соевая дурилка. я уже писал у меня машина с украинской регистрацией.
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Зебилоид, я не отслеживаю твои туповатые сообщения, потому что по существу у тебя аргументов нет.
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Это лучшая шутка «95 Квартала».
"Очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики, міжнародних зв'язків та навиків ведення перемовин на найвищому рівні. Тому я б дуже хотів, щоб наші досвідчені політики відкинули свої образи, забули про нереалізовані амбіції і зосередилися на допомозі Україні."
Вот так.

То есть, новоизбранный президент не умеет в лифт и унитаз, поэтому просит помочь ему показать где какие кнопки нажимать. А помогать ему должны барыги, коррупционеры и прочие вальцманы. Когда он шел во власть - он типа все умел и доставал из рукава тузы. И тут внезапно ой. А как работает велосипедный насос, если у страны колесо спустило?
А главное - прыпыныть политычны чвары! И про амбиции То есть пять лет они с этих чвар кормились и амбициями жили, били по ногам наших футболистов и срали под коврик соседям. Но вот именно сейчас надо срочно все прыпыныть и начать играть с ними честно, за свой счет и своими усилиями.
Потому что как же это так - мы же за одну страну!
Внезапно оказывается, что за одну. А вот до этого, значит, были за разные.
***
Расскажу вам одну историю. Было это давным давно, в одной далекой галактике. Пока парамедик возился с «трехсотым», пилота экипажа через дверь ****** осколком. А парамедик машину водить не умел. Он вытащил своего пилота, законопатил его по ситуации, и сел за руль, пристегнув товарища рядом. И дальше пилот, периодически теряя сознание, говорил за что дергать и на что нажимать. «Трехсотый» тихо болтался под капельницей в медотсеке. Слава богу коробка
была автомат.
Доехали они до первого же блокпоста, и там парамедик, затормозив с горящими колесами, выскочил с криком «Водителя! Любого! Быстро! Два «триста»! Вся ответка на мне, вот мои документы.»
Выскочил первый же солдат с блокпоста и довез до госпиталя, по дороге ***** чью-то машину на повороте. После чего на него подали в суд за компенсацию ущерба, потому что у солдата не было прав, тем более на спецтехнику с «люстрой». Он просто водить умел лучше парамедика.
Но никто не погиб. Дальше суд, деньги на компенсацию собрала вся бригада, а солдата освободили от ответственности, поскольку он подчинялся приказу в боевой обстановке. Командир БП подтвердил, что разрешил.
Так работает команда. Когда дело общее - и ответственность общая. Пилот становится «трехсотым», парамедик - пилотом, солдат меняет парамеда за рулем, а комбриг говорит - я буду лично в суде свидетельствовать. Тут никто не мерится амбициями, и не имеет чвар. Если я не умею - за меня делает тот, кто умеет. Если я умею - делаю за того, кто не умеет. Мы не паскудим друг другу.
Так вот я не понимаю, с какого *** 75% социофлоры вдруг решили, что мы - одна команда, паскудив нам всю дорогу?
***
Пять лет они втыкали в телевизор и всячески гадили вальцманам, но когда пришло их время брать автоматы и лопаты - оказалось что надо приыпыныть чвары и действовать совместно. Совместно - это значит дальше ********* нам, 25%. Потому что их гражданский долг закончился на моменте вброса бюллетеня "поприколу".
То есть дальше ехать на чужой шее 25%, за то что сделали поприколу. И нет больше никаких зеленцманов и коломойцманов, так говорить не хорошо, это неполиткорректно, давайте забудем вальцманов, потому что нам еще вместе жить. Вам дальше в окопах, нам - дальше на диванах. Мы хотим чтобы новые лица, но старый образ жизни, когда мухи не кусают, а вконтактик разрешили.
Это вещает человек в розовой рубашке, сурово вопрошая «Где же ваш патриотизм?» Притом не то что сурово - даже ***** с какой-то смутной угрозой в голосе. Его слушают на ютубе солдаты в пропотевшем и продымленном укрпикселе, и им хочется послать человека-иванова *****, и спросить - где был его патриотизм все эти пять лет?
И почему внезапно ему понадобилась помощь тех, кто вчера был барыгами и коррупционерами, порохоботами и мародерами?
Что-то изменилось? Зеля поговорил с Помпео, дернул штангу и перднул, а штанга даже не приподнялась? И теперь «очевидно, що новообраний Президент не має досвіду публічної політики». Так ***** ты настырно лез все это время в президенты?
Или работать будем мы, а фишки - тебе? А в целом это будет называться "мы вместе управляем страной". Хорошая шутка, *****. Мне там забор на даче покрасить надо, пан Зеленский, так покрасьтие вы, а назовем это красиво: "мы вместе строим дом".
Короче, пассионарии и патриоты, доносит до нас человек с говорящей фамилией Иванов, мы проголосовали, а теперь ********** за нас дальше. Нам некогда. Диван остывает. Нам понадобится ваш опыт, а у нас очередная серия «Сватов». И старайтесь там хорошенько! А то доллар по восемь, который мы вам обещали, так и не наступит.
Нет, человек-иванов. Новым лицом торговать нельзя. Его надо отрабатывать. Откладывай настенную доску, маркер, снимай розовую рубашку и иди работать. В 57 бригаде тридцать шесть вакансий. Ты же теперь гегемон, правящий класс, ****** защищать свой электоральный выбор.
А я поглумлюсь с дивана про кипрские оффшоры Зеленцмана и воровство Коломойцмана (ну, в вашем же стиле про вальцмана), спрошу какого точно числа будет освобожден Крым и где моя зарплата в 4 000 евро?
Вас же втрое больше, значит вы втрое быстрее управитесь, чем какие-то барыги и тупая солдатня, и зачем вам помощь порохоботов вообще? Вы сила, вы масса, вы гегемон. Вперед, в атаку.
Бери, гегемон, лопату, и не ной ,что тяжело. Пузатым бухгалтерам по "оптимизации налогообложения", сферическим мудакам в розовых рубашках и хипстероватым студентам полезен тяжелый физический труд и лишения. Они закаляют.
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Что это за НДС при растаможке?НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ.Какая добавленная стоимость,если я ввожу бэушную машину?Наша власть считает нас безсловесным стадом баранов.
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там свиньи не только ндс накрутили но и куча акцизов. В пересчете получается чтобы растоможить по соевому талмуду любую машину нужно сверху заплатить две ее стоимости. Вот такие они мыролюбство и мыролюбные свинные перемирия.
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Зебилоид, когда все эти платежи вводили для всех, что-то я не помню толп бляхолявщиков возле Рады. Вместо того, чтобы протестовать против плохого закона, вы придумали хитрожопые схемы как обойти закон - и в этом вся ваша гнилая суть. С таким же успехом можно воровать ваши железяки и потом протестовать против того, что ворованное конфискуется. Особенно вы любите писать, что всех законопослушных людей давит жаба, и что мы против снижения налогов, а на самом деле, вас давит жаба, что вас теперь заставили заплатить по закону, а снижение налогов выгодно всем, если только в бюджете денег на пенсионеров хватит. Только сначала нужно снизить, а потом уже ввозить, а не наоборот, хитрожопые революционеры.
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открою тебе тайну - НДС при растаможке взимается и в Европе, в частности в той же Польше.
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обоснуйте связь б/у машины купленной в Евросоюзе и украинского НДС.., пожалуйста.
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Никакой связи , просто власть антинародная и высасывает все соки народа, пырызиты,
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Как тебе зебил может обосновать НДС?
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а скільки різного роду азіатів та арабів на ціх коритах їздять, ось куди спрямовані ці старі колимаги, а ті що бунтують бажають бандитизма та більшого зростання авіарій на автошляхах!!
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300 евро и точка это растоможка. Посылка из-за рубежа 2000 евро в месяц.
Сегодня приехал пуховик The North Face Gotham Jacket III куплен на Амазон 120$ у киевских барыг 9860 грн. Да вы не окуели...
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Такой пуховик в Burlington за $70 можно было купить .

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the north face на этом убогом сайте вообще нет.
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В магазин ходить надо ножками . Там цены раза в два меньше чем в интернете . А то что в магазине на сайте не будет .
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Такі високі ціни на розмитнення нічим не обумовлені,не видно ні доріг,ні підвищення пенсій,а тільки збільшується кількість чиновників-мільйонерів у воюючій країні.
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Бляхалявщики снова бузят, что они хотели всех *******, а оказалось, что их самих *******. Протестующие здорового человека сначала борются за снижение таможенных пошлин и поборов, а потом уже ввозят авто, протестующие курильщика сначала ввозят авто по хитрожопой схеме, а потом протестуют, что их заставили соблюдать закон.
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Очень правильно, что киевляне самоорганизовываются и дают звиздюлей этим "активистам".
Ждать помощи от орлов рюкзакова не приходится, он сам занимается их доставкой в Киев.
Нужна муниципальная полиция и народные дружины с арматурой
Задолбали уже до глубины души, скоты вонючие!
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Когда все эти платежи вводили для всех, что-то я не помню толп бляхолявщиков возле Рады. Вместо того, чтобы протестовать против плохого закона, они придумали хитрожопые схемы как обойти закон. С таким же успехом можно воровать их железяки и потом протестовать против того, что ворованное конфискуется. Особенно бляхалявщики любят говорить, что всех законопослушных людей давит жаба, и что те против снижения налогов, а на самом деле, бляхеров очень давит жаба, что их поймали на ворованном и заставили заплатить по закону. Снижение налогов выгодно всем, когда в бюджете денег на пенсионеров хватает. Только сначала нужно посчитать, снизить, а потом уже ввозить, а не наоборот, как эти хитрожопые революционеры.
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А вы идите так за свои тарифы боритесь,чего по домам сидите? Берите пример с барыг!!!
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а вы в Германии так за тарифы боритесь ??
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Владимиру Александровичу надо выйти к простым людям на евробляхах и поговорить о жизни будущей растаможке...
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Те, кто активно поддерживает "евробляхеров" постоянно об этом говорят.. "Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону - Цензор.НЕТ 4954
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Я честно скажу,просто терпеть не могу всех этих бляхеров.Из-за н их по 12 часов на границе стоять приходилось
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Мля, а дыма синего сколько. Это же остались не расположенными самые убитые бляхи. Им достаточно завести свои тазики и от удушливого смога все разбегуться!
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жалюгідне видовище
якби ці люди мали хоч небагато мізків, вони висували б політичні вимоги.
та і момент для протестів їм мабуть кури підказали.
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Вот сейчас петя и его свора мародёров на тебя обиделись и обзовут тупым дегенератом.
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Уже понятно что налог на ввозимые в Украину авто будет снижен до приемлемого в Европе уровня +-300, 500 долл с машины.
В связи с этим встает вопрос кто вернет деньги бляхерам ограбленным после 24.11.18?
По моему Порошенко и Южанина, обворовавшие их должны и компенсировать.
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Цензор.НЕТФотоПолітика України"Євробляхери" пікетують Раду: правоохоронці взяли будівлю парламенту під посилену охорону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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