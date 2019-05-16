 Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України", - йдеться в повідомленні.

12 травня на кордоні з Російською Федерацією в пункті пропуску "Піски" в Харківській області затримано кур’єра, який з приховуванням від прикордонно-митного контролю перемістив близько 600 грамів героїну з РФ в Україну.



Фото: Держприкордонслужба

15 травня в Одесі зазначеною міжвідомчою групою, із залученням прикордонного спецпідрозділу "Дозор", затримано замовника, який є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача наркотичних засобів.

Зазначається, що затримання відбулося під час одержання ними чергової поставки від кур’єра через поштову пересилку. Під час затримання злочинці були озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Під час обшуків у них та їхніх помешканнях виявлено розфасовані на дози наркотичні засоби - героїн і метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї.

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Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної групи стало можливим завдяки злагодженій співпраці зі слідчим підрозділом СБУ, прокуратурою Одеської області, прикордонним спецпідрозділом "Дозор", оперативними підрозділами Східного регіонального управління ДПСУ, підрозділами боротьби з контрабандою Митної служби ДФС та Департаментом протидії наркозлочинності Нацполіції України.