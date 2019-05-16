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Все про:Держприкордонслужба (2105) наркотики (763) Нацполіція (7574) СБУ (4340)

 Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Співробітники оперативно-розшукового підрозділу Південного регіонального управління спільно зі слідчим підрозділом СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області викрили і ліквідували діяльність злочинної групи, яка організувала канал контрабанди героїну з РФ в Україну та реалізацію наркотиків в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"У результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та оперативно-слідчих дій затримано трьох основних членів групи - громадян України", - йдеться в повідомленні.

12 травня на кордоні з Російською Федерацією в пункті пропуску "Піски" в Харківській області затримано кур’єра, який з приховуванням від прикордонно-митного контролю перемістив близько 600 грамів героїну з РФ в Україну.

Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба 01
Фото: Держприкордонслужба

15 травня в Одесі зазначеною міжвідомчою групою, із залученням прикордонного спецпідрозділу "Дозор", затримано замовника, який є головним організатором контрабанди та реалізації наркотиків, а також реалізатора-розповсюджувача наркотичних засобів.

Зазначається, що затримання відбулося під час одержання ними чергової поставки від кур’єра через поштову пересилку. Під час затримання злочинці були озброєні вогнепальною та холодною зброєю. Під час обшуків у них та їхніх помешканнях виявлено розфасовані на дози наркотичні засоби - героїн і метадон, а також 3 одиниці вогнепальної зброї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У "Борисполі" затримали вантаж наркотиків вагою 40 кг: на чорному ринку він коштує близько 1 млн доларів. ФОТО

Досудове слідство триває. Вирішується питання про обрання усім затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття злочинної групи стало можливим завдяки злагодженій співпраці зі слідчим підрозділом СБУ, прокуратурою Одеської області, прикордонним спецпідрозділом "Дозор", оперативними підрозділами Східного регіонального управління ДПСУ, підрозділами боротьби з контрабандою Митної служби ДФС та Департаментом протидії наркозлочинності Нацполіції України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127146
 
   
 Топ коментарі
 
Из говностраны разве что то хорошее привезут?
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россия уже давно занимает 1 место по употреблению алкоголя. Детский алкоголизм - 1 место.
1 место по употреблению героина!
1 место - про количеству проституток.
1 место - по детской смертности.
1 место - по насилию в семье.
Понял чурка московская ?
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Хуйло поставляє наркоту на захід в тому числі і через Україну. Канали ще з часів сесере.
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Из говностраны разве что то хорошее привезут?
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это все для команды зеленского везли
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Шо, Беня уже в Россию переехал?
Что вы там такое крепкое курите, что такую пургу несете?
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бараны... как не умели бороться с наркотой, так и не научатся... потому что как раньше не было профессионалов, так и сейчас... а то вчера в Борисполе нашли груз из Ирана в Канаду - 20 кг кокаина, 10 кг амфитамина и 10 кг гашиша... почему сразу объявили об обнаружении... вопрос - а почему не связались с Послом Канады в Украине или по другим каналам, не проинформировали канадцев, не отследили конечного получателя и не прошли по каналу от и до... ответ простой - в спецслужбах Украины работают грыцыки, кононенки и прочая челядь, у которых не только профессионализма никогда не было, у них даже чести не было... имеет Украина то, что имеет...
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А что вы хотели? Такие мощные профессионалы как вы почему то не идут работать в спецслужбы, но кто-то там все равно должен быть.
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Вы врете.
Идут. Но их оттуда выжывают.
Так как проффесианализм не показатель к карьерному росту.
Надо уметь подлизать, занести и желательно папу генерала!
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то они засветили для прессы, найденное уже продано давно ...
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ППЦ! что в башке! в какой обоссаный угол не бросишь взгляд-везде специалисты! ты чмошник хоть примерно понимаешь, что такое оперативная работа, что такое контролируемая поставка, должностные инструкции. как утомило быдло! в жизни не прочло ни одной книги, экзамены за деньги, зато профи во всех делах. езжай в колхоз, поднимай сельское хозяйство.
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угрёбище ты пустоголовое, ссащее в каждый угол... ты не чмо, ты полный дебил, который кроме клацать по клавишам вообще ничего не может... такие как ты относятся к типу воющих шакалов.... когда шакалье стаей выходит на одного, они клацают зубами, воют, но как только один из шакалов получит по вонючему хлебалу, сразу обссыкаетесь и разбегаетесь... если ты, чмошник немытый, из конторы наркоконтроля, то и тебе, и твоим или руководителям, или подчиненным, место только на помойке... потому что такая быдлятина как ты и завалила всю оперработу в Украине... начитались книжек (притом очень сомнительных украинских авторов) и рассуждаете... прахвысианалы анально-оральные...
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https://www.youtube.com/watch?v=f6FZVeww2mw
Ну очень интересно из рассее, а контрабанда - следствие.
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***** поставляє наркоту на захід в тому числі і через Україну. Канали ще з часів сесере.
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С транзитом надо бороться совместно.А с наркобарыгами в Украине надо бороться радикально.Разрешить повсеместное и неограниченное выращивание конопли.Вред от конопли подобный алкоголю и куреву.Пусть с коноплёй борятся семья ,работодатели и дорожная полиция.Зато громадный бизнес тяжёлых наркотиков рухнет.
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Ага, тот кто сидит на герыче или кокаине, вдруг решит перейти на траву ))
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кто-то с порохботов останется без стимулятора Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4638
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коментар відмічено як спам  
 
Це ти як партнер Торчка кажеш? Ліквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1729
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ему теперь дилера искать
- Зе без дозы звереет до состояния хомячка
- булаву клянчит, всех там заЗе.ал видать уже
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Что-то Коксохимпром расейский стал на мелочи размениваться
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за наркоту треба на пожиттеве саджати!!
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Какая то фигня.
Была документалка про наркотраффик Украины.
Там говорили что Украина в основном транзитер. Т.к. героин, кокаин и экстази - дорогие наркотики.
Украинцы перебиваются чем подешевле - коноплей, ширкой.
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Тяжолая наркота продаёться в Киеве, без проблем.
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россия уже давно занимает 1 место по употреблению алкоголя. Детский алкоголизм - 1 место.
1 место по употреблению героина!
1 место - про количеству проституток.
1 место - по детской смертности.
1 место - по насилию в семье.
Понял чурка московская ?
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ВОТ ОНО НУТРО СТАРОЙ ПРОСТИТУТКИ РОССИИ !!!
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Вирішли хлопці наркотою торгонути без "криши" з СБУ :/ Дурненькі. У деяких містах кришують цей "бізнес" ті хто мав би боротися з хм... зоча вони "борються" конкурентів хто не під їх "кришай" ловлять.
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Цензор.НЕТФотоПодіїЛіквідовано канал контрабанди героїну з РФ, затримано трьох членів ОЗУ, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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