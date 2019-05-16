 Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА

Про це заявила 15 травня в прес-службі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Рекордсменом" серед вже розслідуваних НАБУ і САП справ, які не поспішають розглядати судді, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект". Впродовж 25 місяців, які минули від скерування обвинувального акта до суду, не відбулось навіть підготовчого засідання. Найближчі плани — липень 2019 року", - заявили в НАБУ.
У відомстві зазначили, що інтервал в два-три місяці для розгляду судами їхніх справ є постійною практикою через завантаженість суддів, їхні відпустки або відряджень.
"Станом на кінець квітня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі", - повідомили в НАБУ.
Без этого дела - толку не будет.
Ех, а казали у 14-му, що тре розстрілювати