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 Політика України
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Все про:НАБУ (1966) суд (5110) судова реформа (828)

 Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА

З майже 200 справ, за якими детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили обвинувальні акти або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в судові інстанції, кожне четверте провадження не розглядається по суті.

Про це заявила 15 травня в прес-службі НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Рекордсменом" серед вже розслідуваних НАБУ і САП справ, які не поспішають розглядати судді, є провадження за фактом розкрадання майна державного проектного інституту "Запоріжцивільпроект". Впродовж 25 місяців, які минули від скерування обвинувального акта до суду, не відбулось навіть підготовчого засідання. Найближчі плани — липень 2019 року", - заявили в НАБУ.

У відомстві зазначили, що інтервал в два-три місяці для розгляду судами їхніх справ є постійною практикою через завантаженість суддів, їхні відпустки або відряджень.

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"Станом на кінець квітня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП — це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, відповідно до якого особи не перебувають у місцях позбавлення волі", - повідомили в НАБУ.

Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: рекордне за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців 01
Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: рекордне за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127144
 
 
 Топ коментарі
 
Зато чинуши европейские верят, что тут произошли какие-то супер-реформы, коих не было четверть века!
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Нечувана судебная рехформа от Офшорного в действии.
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Логический итог ВСЕХ реформ Порошенко, одни понты!...
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Зато чинуши европейские верят, что тут произошли какие-то супер-реформы, коих не было четверть века!
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Эти дела и есть результат реформ. Не помню чтобы раньше заводили столько дел на действующую власть. Осталось подождать когда начнет работу антикоррупционный суд и вся система заработает.
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Вихід простий. Не розглядається справа, не виплачується 80 тисячна щомісячна зарплата оновленим, реформованим, народним суддям. Уявляєте, суддя 25 місяців неотримує зарплату? Чим він буде прикривати корупційні гроші.?
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Судьям не нужна зарплата вообще. Только для прикрытия своих нереальных доходов и расходов, которые они не могут объяснить . Для этого они и выбили себе зарплаты в 100-200 тысяч гривен чтобы хоть как-то дебет с кредитом сводить, А не рассказывать что дом за миллион баксов ему мама-уборщица подарила, которая всю жизнь очень много работала и насобирала ...
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ага) при такому підході судді переключаться на тягучі і довгограючі справи НАБУ ( які в цивілізованих країнах по 3-5 років розглядаються), а вбивства, крадіжки, розлучення, поділи майна та всі інші справи, які необхідні конкретним громадянам залишаться мертвим грузом бо за них же зарплату не платять)))
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Если работе к не справляется со своими обязанностями,то его увольняют.
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Нечувана судебная рехформа от Офшорного в действии.
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Логический итог ВСЕХ реформ Порошенко, одни понты!...
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Да для судей как раз не понты,им зарплаты подняли 100-300 тысяч гривен в месяц
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Когда будет самое главное дело: об уничтожении экономики и вооружённых сил, оставшихся Украине по итогам распада СССР ?
Без этого дела - толку не будет. Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців - Цензор.НЕТ 6709
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найпотужніша реформа свинопотама у дії.
Ех, а казали у 14-му, що тре розстрілювати
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Потому что квалификационное оценивание судей это фарс. Нужно обязать родственников судей до пятого колена, их близких (всех), друзей, знакомых декларировать доходы и расходы. И при малейшем сомнении отказывать в праве на должность. Конфликт интересов для кого существует? Отзыв без права занимать должность в течение 10-15 лет, а то и пожизненно. Вот тогда будет результат. Безнаказанность судей поражает. Ни один судья, в следствие данной реформы не наказан. Активы не изъяты. Результат нулевой.
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Судьи неприкрсновенное лицо -как хочет так и судит-как хочет так и работает-и ничего ты им несделаеш -ети мрази токо набивают сибе карманы деньгами -вот ето реформа
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усе, як обіцяв педро: життя по-новому"...
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Короче это Зеленский виноват, но никак не офшорник!
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Зеро шестерка. Суды под олигархами, в том числе и под его папиком, что показали их последние решения по Приватбанку.
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А потрошенко не шестерка ? Это его "реформированные" суды приняли решение по "Привату" . Потрошенко, мудак, пять лет Западу пыль в глаза пускал и на мир трындел о своих реформах. А по факту выяснилось что это все показуха - НИ ОДИН из вновь созданных и реформированных органов не работает как должен - результата за пять лет - НОЛЬ ! Вот тебе и "реформы петра порошенка" ...
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Какой результат был и какой будет увидите еще в этом году. И кто шестерка тоже. Все познается в сравнении.
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неймовірно складне питання: хто все ж таки керує(координує) усім цим бардаком(саботажем)?
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хто, хто пять років керував державою?
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А где те шавки которые не бесплатно тявкают-сытника надо уволить он только деньги проедает-
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ничего удивительного..эти дела готовились к закрытию по скандальному постановлению КС,которого они ЖДАЛИ и с быстротой молнии начали закрывать,когда даже чернила на "постановлении" КС ещё не засохли.
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За реформу суду і таку ситуцію мають відповідати, ті хто допустив, щоб 2016-2017 роках в Україні 40% відсотків вакансій суддів були не заповнені, ті хто допустив, що в Україні не працювали цілі районні суди через відсутність суддів, ті хто допустив ,щоб судді були без повноважень місяцями, а деякі. Тепер яку реформу не проводи суди перезавантажені, яким чином вийти із даної ситуації важко вказати.
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реформи від протухлого соєвого торта...
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Цензор.НЕТФотоПолітика УкраїниМайже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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