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 Під машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

15 травня, близько 10.20 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від 47-річного львів'янина, власника автомобіля "БМВ", про те, що на вулиці Трускавецькій у Львові стався вибух під його автомобілем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Львівщини.

У повідомленні зазначається: "На місці події працює слідчо-оперативна група й експерти-вибухотехніки. Встановлено, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, автомобіль "БМВ" пошкоджено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

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Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи"

У поліції ім'я власника авто не назвали, але за даними Zaxid.net, автомобіль зареєстровано на відомого бізнесмена Олега Манзі, який є директором компанії "Парус Девелопмент". Він займається будівництвом і нерухомістю, володіє також компаніями "Парус сіті", "Лімарко-Україна", "Укртексколор".

За даними правоохоронців, чоловік почув вибух під час руху, після чого вийшов із машини і викликав поліцію. Де саме була закладена вибухівка, не повідомляється.

Під машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція 01
Під машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція 02
Під машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127111
 
 
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Сначала готовят крупнокалиберный пулемет на одного львовского бизнесмена, затем бомбу на другого. Кто-то на львовян крупно заточил зуб.
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Попереджали - значить або комусь "насолив" або з кимось не "поділився". Хотіли б вбити - шансів у нього не було б.
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Говорят Томос то, НЕНАСТОЯЩИЙ!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=Qyy_F0lp_jE
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Предупредили,не расчитается с долгами или обязательствами , в следующий раз нафаршируют бабаху как положено.
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Олега Манзія давно знаю - він колись приторговував доволі дрібно компутерною технікою. Швидше за все - особа підставна, бо жодних задатків серйозного бізнесмена у Олега не було. Та і тато, який мав такі задатки, давно помер.
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Парус належить тим самим бандюкам, які "тримають" львівську тютюнову фабрику..... так що цей євробляхер, точно підставна особа
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Цензор.НЕТФотоПодіїПід машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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