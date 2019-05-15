 Під машиною львівського бізнесмена спрацював вибуховий пристрій - авто пошкоджено, постраждалих немає, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Відділу комунікації поліції Львівщини.

У повідомленні зазначається: "На місці події працює слідчо-оперативна група й експерти-вибухотехніки. Встановлено, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, автомобіль "БМВ" пошкоджено.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

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Правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних до скоєння цього злочину. Проводиться досудове розслідування, призначено експертизи"

У поліції ім'я власника авто не назвали, але за даними Zaxid.net, автомобіль зареєстровано на відомого бізнесмена Олега Манзі, який є директором компанії "Парус Девелопмент". Він займається будівництвом і нерухомістю, володіє також компаніями "Парус сіті", "Лімарко-Україна", "Укртексколор".

За даними правоохоронців, чоловік почув вибух під час руху, після чого вийшов із машини і викликав поліцію. Де саме була закладена вибухівка, не повідомляється.





