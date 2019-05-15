 Характерна деталь "громадянської" війни: на могилі терориста "ДНР" в окупованій Макіївці розмістили гільзу снаряда виробництва РФ. ФОТО

Про це повідомив блогер Necro Mancer, передає Цензор.НЕТ.

"Характерна деталь "громадянської" війни - в макіївську могилу члена РОА з Волноваського р-ну встромили гільзу, порох для якої був виготовлений у 2004 році в Казані, а збірка зроблена в 2007 році на 100-му арсеналі РФ", - написав він, коментуючи маркування боєприпасів.





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