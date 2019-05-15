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Все про:Одеса (1888) поранення (1405) евакуація (144) Танцюра Андрій (10)

 В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

В Одесу авіацією доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро з них перебувають у важкому стані.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріли борт, 12 хлопців, із них 5 важких. Багато з вогнепальними кульовими й осколочними пораненнями різного ступеня тяжкості", - написав Танцюра, додавши фотографії з аеродрому.

В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 01
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 02
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 03

Читайте також: У Дніпро вертольотом евакуйовано двох поранених воїнів, один у вкрай важкому стані, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 04
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 05
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 06
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 07
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 08

Також дивіться: Пораненого снайпером на КПВВ "Мар'їнка" прикордонника вертольотом евакуювали до Києва, - МВС. ФОТО

В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 09
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, пятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127070
 
 
 Топ коментарі
 
Хлопці, рідненькі, одужуйте !
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Батюшка на снимке- участник Майдана. Бывшая УПЦ КП. Уродов из гундяевского сатаната "почему-то" рядом нет. В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4829
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8423
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На днях писали в Киев самолет с раненными прилетел, эвакуировали в госпиталь с помощью десятка машин скорой помощи, у нескольких раненых оторваны ноги, а штаб ООС изо дня в день потерьнет,потерьнет, потерьнет..
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Дуже б цього хотілось. Потерь НЕТ. Але "15.05.19 07:31 Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения на Донбассе. За сутки - 11 вражеских обстрелов, - штаб ОС"
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Я имел ввиду вообщем, двое раненых официально а привозят 12 только в одну Одессу, а еще постоянно везут в Днепр, Киев, Харьков, Мариуполь, Волноваху и тд.
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Эти в цивильных шмотках... Возможно просто освобождают место в прифронтовых госпиталях...
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вот... это самое... животрепещущее...
тримайтеся, хлопчики...ГероЇ наші...одужуйте і живіть...довго і щасливо...
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Батюшка на снимке- участник Майдана. Бывшая УПЦ КП. Уродов из гундяевского сатаната "почему-то" рядом нет. В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 4829
В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра - Цензор.НЕТ 8423
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+ Бережи вас Господь, рідненькі. Одужуйте
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жахливо .коли на 5 році війни .волонтери змушені просити у небайдужих людей гроші на лікування наших Героїв.А куда ж дивиться ця скотська держава.яка би мала впершу чергу забезпечити всім необхідним тих хто віддає найдорожче- своє життя і здоровя!
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У меня, как у врача - психиатра, вопрос к тем, кто голосовал за Зеленоватое Г., - что там на счёт примирения с парашниками и дурачками от рождения с ДАУНбасса? Вы вот этих парней с передовой спросите, если у вас мозгов от рождения нет. Раненых парней, их мам, пап, детей и т.д.
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а нам всё рассказывают,что потерь нет, а у противника горы трупов.
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Не свисти, о наших потерях тоже говорят. Эти 12 - не за один день.
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я не свищу. а точно знаешь, или свистишь?
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Я как бы живу в таком месте, что узнаю о потерях раньше, чем о них узнают зрадофилы...
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у нас нет Войны ? 12 раненых пацанов ... а Южанина рассказывает о потужной рехформе с евробляхами .которая выманила наглым путем 17 миллиардов грн у украинцев ..знаете мне тошно видеть упитаны рожи тех кто сидит в АП ВРУ и КМУ
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Да, у нас 12 300х, а все что тебя волнует - это евробляхи, как бы еще ни№пать государство и не заплатить налоги. А ребят пускай Порошенко за свои лечит. Типичный лохторат Зеленского.
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События происходящие сейчас очень совпадают с написанным в мемуарах немецкого генерала типпельцкирха.там он о германии времен конца войны иногда пишет.
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Волонтери просять грошей на ліки.... а президент петро порошенко і його підлеглі казали що: -"Армія усім забезпечена". А тут ліків немає.... хтось бреше... чи Волонтери чи президент.... чи ліки до армії "немають" відношення???
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Де ти читав, що волонтери просять гроші на ліки пораненим? Волонтери просять пораненим допомогти тим, чого не передбачено в забезпеченні поранених в шпиталі. В харківьский шпиталь просять принести пораненим щось із одежини, бо часто їх забирають в зіпсованому і брудному від крові одязі, просять миючи засоби такі, як шампунь, пінку для гоління, зубну щітку, шкарпетки, капці, чай кофе, щось солоденьке, бо приїхати рідним до свого сина, чоловіка чи батька не всі можуть одразу, бо багато хто з них дуже далеко мешкає, а хлопців треба чимось підтримати.
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Де я побачив??? Прочитай ще раз новину.... тільки цього разу в окулярах.
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Aleksiey Ykropovich, так , дійсно волонтери попросили гроші на ліки. Тоді я нічого не розумію, бо шпиталі ліками забезпечені. Порох впевнений в тому, що ліками забезпечені шпиталі, бо так має бути і гроші на це виділяються. Він же не може особисто все перевірити. Не зрозуміло, чому так роблять волонтери, куди діваються ліки. Може погано працюють служби забеспечення шпиталю? Таке теж має місце бути. Я особисто носила до харківського шпиталю те, що я написала, а гроші на ліки не давала.
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Цензор.НЕТФотоПодіїВ Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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