 В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив волонтер Андрій Танцюра, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустріли борт, 12 хлопців, із них 5 важких. Багато з вогнепальними кульовими й осколочними пораненнями різного ступеня тяжкості", - написав Танцюра, додавши фотографії з аеродрому.







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