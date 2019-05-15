 Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сибір.Реаліі".

Відвідувачі назвали атракціон "в'язницею для дітей".





Як пояснили представники центру, ідея полягала в тому, щоб показати дітям, як облаштований поліцейський відділок. Адміністратор центру заявила, що ідею привезла їхня керівниця з Таїланду.

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Поява атракціону викликала реакцію у місцевих жителів в соціальних мережах. Користувачі зазначають, що тепер діти можуть тренувати техніку втечі з в'язниці, співати дитячий шансон і вчитися правильно "заходити в хату". Коментатори жартують, що батьки зможуть приводити дітей в дитячу в'язницю, де дитина "відбуватиме покарання".