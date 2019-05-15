 Атракціон з тюремною камерою з'явився в дитячому розважальному центрі в Хакасії. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Сибір.Реаліі".
Відвідувачі назвали атракціон "в'язницею для дітей".
Як пояснили представники центру, ідея полягала в тому, щоб показати дітям, як облаштований поліцейський відділок. Адміністратор центру заявила, що ідею привезла їхня керівниця з Таїланду.
Поява атракціону викликала реакцію у місцевих жителів в соціальних мережах. Користувачі зазначають, що тепер діти можуть тренувати техніку втечі з в'язниці, співати дитячий шансон і вчитися правильно "заходити в хату". Коментатори жартують, що батьки зможуть приводити дітей в дитячу в'язницю, де дитина "відбуватиме покарання".
Нет ли там какого намека на русофобию?
для бидла саме те...
збоченці.
Все таки не из всех обезьян ты сделал людей...
Видно устал и бросил часть работы не до деланой...а что мокшы обязательно должны НАКАТИТЬ!)))
"Русские лишены научного гения, в них никогда не проявлялась способность
к творчеству; ум их от природы ленив и поверхностен,
и если они и усердствуют в чем, то скорее из страха, чем из увлечения;
страх придает им готовность пойти на все, набросать начерно что угодно,
но он же и мешает им продвинуться далеко по какой бы то ни было стезе;
гений, подобно геройству, по природе отважен, он живет свободой,
тогда как царство и сфера действия у страха и рабства ограниченны
-- как и у посредственности, орудием которой они выступают.
Русские солдаты, но скверные моряки;
они, более покорны, чем изобретательны,
в них больше послушания, нежели воли,
и мысли их недостает энергии, как душе их-- свободы*.
Самое для них трудное и наименее естественное -- это чем-то всерьез занять свой разум и на чем-то сосредоточить свое воображение,
так, чтобы найти ему полезное применение;
вечные дети, они смогут на какой-то миг одолеть всех с помощью меча,
но никогда с помощью мысли;
а народ, которому нечего передать другим народам,
тем, кого он хочет покорить, недолго будет оставаться сильнейшим."
Хоч, та вони в ній ЖИВУТЬ!
🤣
Это пиз...ц панове!
Только массовы расстрелы этих дол..в спасут этот мир....или они весь мир превратят в Раисю...с очковыми сартирами и памятниками с веток и говна
......такая редакционная политика.....ну и опять же, количество посетителей на сайте - основная задача, как и любого другого СМИ...
"Большинством русских в их отношениях с жителями других стран
движут дикая ревность и ребяческая зависть,
которые ничем нельзя обезоружить".