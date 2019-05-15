 Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги. Надалі ці кошти через низку інших компаній перераховувалися на рахунки компаній-імпортерів і підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертаційного центру перераховані суми готівкою і реєстрували на адресу підприємств-учасників "конверту" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

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Зі свого боку, фігуранти повертали отриману готівку компаніям-вигодонабувачам за винагороду в сумі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином, протягом 2018-2019 років через компанії, що входять до конвертаційного центру, було проконвертовано понад 180 млн грн.

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За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн грн, печатки фіктивних СГД, їхні фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.





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Триває слідство.