EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Фоторепортаж
  1839  2
Все про:Київ (6064) конвертцентр (192) податкова міліція (1231) ДФС (2209)

 Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві припинили роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 01

У межах розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191 КК України було встановлено ​​групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних і фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари або отримані послуги. Надалі ці кошти через низку інших компаній перераховувалися на рахунки компаній-імпортерів і підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертаційного центру перераховані суми готівкою і реєстрували на адресу підприємств-учасників "конверту" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр із щомісячним обігом 500 млн грн ліквідовано на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 03

Зі свого боку, фігуранти повертали отриману готівку компаніям-вигодонабувачам за винагороду в сумі 11-12% від проконвертованої суми.

Таким чином, протягом 2018-2019 років через компанії, що входять до конвертаційного центру, було проконвертовано понад 180 млн грн.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міжрегіональний конвертаційний центр із обігом 180 млн грн ліквідувала податкова міліція на Сумщині. ФОТОрепортаж

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 05

За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та в їхніх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн грн, печатки фіктивних СГД, їхні фінансово-господарські документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю.

Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 06
Податківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн 07

Дивіться також: Конвертаційний центр з обігом понад 36 млн грн ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127012
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
от які ж молодці.
Тепер економіка запрацює.
 показати весь коментар
 
А де матеріал про пенсіонера ДНР на кордоні з 5 000 000 грн ????????
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоЕкономікаПодатківці ліквідували в Києві конвертаційний центр з обігом понад 180 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору