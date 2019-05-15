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 "Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Переозброєння поліції зброєю превентивного характеру - це наступний етап реформування системи і крок до європейських стандартів. Зокрема, використання нового озброєння дасть змогу зупинити правопорушника і зберегти йому життя. Тому всі наряди поліції, які безпосередньо залучаються до заходів щодо забезпечення громадської безпеки та правопорядку, будуть оснащені пістолетами-кулеметами "МР-5".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 15 травня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації нового озброєння.

Так, Князєв зазначив, що в умовах реформування системи правоохоронних органів питання переозброєння відомства є одним з пріоритетних. Відтак вдосконалення системи озброєння поліцейських полягає у впровадженні нових зразків зброї у їх практичну діяльність.

"Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи відомства. Ми представляємо нову частину озброєння Нацполіції, на яку ми переходимо", – зазначив він.

За словами глави Нацполіції, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відміну від завдань підрозділів Збройних Сил, які обороняють державу та протидіють збройному опору. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.

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Зупинити правопорушника, зберігши йому життя: поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 01

"Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав Голова Нацполіції.

Зупинити правопорушника, зберігши йому життя: поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 02

Також він наголосив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, а також Сполучених Штатів Америки

Зупинити правопорушника, зберігши йому життя: поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 03

"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом "МР-5", – зазначив Голова Нацполіції.

Зупинити правопорушника, зберігши йому життя: поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 04
Зупинити правопорушника, зберігши йому життя: поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 05
Фото: сайт Найполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3127003
 
   
 Топ коментарі
 
MP5 сохраняет жизнь? Интересная мысль.
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...если уж решать задачу - то кардинально "Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 9949 "Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 6390
"Остановить правонарушителя, сохранив ему жизнь": полиция меняет автоматы Калашникова на немецкие МР-5 - Цензор.НЕТ 924
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життя це добре...
ну хоч больно йому буде?
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Нє ну а чьо.... видати новим поліціянтам взагалі воздушки або пнєвмат пістолі і хай ловлять бандюків в переповненій зброєю (КАЛАШИ БОЙОВІ!!!!, мухи, лімонки, ргд, тт та інші еха війни) країні....Князєв, ****ь, людей не жалко???? Чи бабло - це всьо!!!
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О. Это вам не жалкие крохи на рюкзаках попилить, что там тех денюх было - сыну Авакова на один раз в казино сходить, тут уже дело на пару миллиардов (пахнет прибылью). А еще миллиардов так с пять "на патроны" - "чиста пострелять", ага.
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Краще б поліцейським видали рогатки: дешевше, а ефективність та ж.
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Правильнее было бы написать "немецкие автоматы Шмайсера на немецкие MP-5".
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MP 5 це гарна зброя, але треба і дробовики впроваджувати широко серед поліції - дрібними дробинами і людину не вб єш і в разі потреби добре колеса правопорушникам на авто пробивати. У всякому випадку MP5 це автоматична зброя з якої треба вміти стріляти.
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Ви хоч маєте уяву про вражаючу дію дробовика? Якщо дріб проб'є покрішку автомобіля то, уявіть що він зробить з людиною. Чим дрібніше дріб, тим більше дірок в тілі. В патроні 12 калібру можна зарядити 32 дробини діаметром 6мм, а дробу діаметром 4,5мм так взагалі штук 50 - вражаюча дія на короткій дистанції більша ніж у цілого магазина АК74. При попаданні в кінцівку як мінімум зірве м'ясо до кістки. Дробовик залишає мало шансів жертві.
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Маю - скажіть це американським копам )))
Не треба на копів наставляти зброю.
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Та ні, не можна надавати такі стовбури! В нас жоден реформований сміття взагалі не знає що робити, коли зловмисник видобуває гармату з кишені! Зрада! "Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5 - Цензор.НЕТ 3921
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"Та ні, не можна надавати такі стовбури! В нас жоден реформований сміття взагалі не знає що робити, коли зловмисник видобуває гармату з кишені! Зрада!"

Учи украинский язык. И скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость беспросветную.
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Сарказм? Іронія? "Підлога країни", врешті решт?
Ні, не чув
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Нет, это неправильно. У западных преступников оружие в основном гражданское, а у наших полно боевого оружия. Против АК МР-5 не намного лучше пистолета. Из АК с 400 м можно спокойно перестрелять кого угодно, а у МР-5 прицельная дальность 200м, слабый пистолетный патрон - что поделать. Особенная дурня - это замена АК на МР-5 для пограничного спецназа, который сейчас вооружен минометами и другим тяжелым вооружением для отражения наступления на границе.
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ты часто видишь у нас перестрелки аля чикаго 20тых годов с уличными боями и расстояниями в сотни метров? (даунбас не в счет) А для погранцов - реально бред менять.
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які у нас перестрілки, коли зброя в головному тільки у злочинців? Прийдуть злочинці з калашами і що їм скажуть охоронці з пневматами чи резинострілами? Тому, у нас всі пограбування відбуваються в головному тихо.
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Я бы даже денег заплатил посмотреть, как ты с АК спокойно будешь на 400 м стрелять и попадать. Детский бред.
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Ну, я думаю що більшість навіть на 200 метрів матиме проблеми з попаданням хоч з того, хоч з іншого. Але, головна перевага калахи в пробивній силі. На відміну від МР-5 поліцейського бронежилета він таки прострелить.
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Меня зацепило то, что он ляпнул именно про дальность. На 400 м даже хороший стрелок с оптикой на полноценном АКМ74 по большей части будет тупо зря тратить патроны.

Да и вообще, как я уже писал, все эти оружейные разговоры в разрезе ментов бессмысленны. У нашей кривоохранительной системы проблемы в первую очередь с кадрами (сверху донизу) и подготовкой. Оружейный вопрос по важности находится на 20 месте и будут они рассекать с ПМ или с Глок19 - разница в КПД будет минимальная.
Так что да, это тупо попил. Как обычно.
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Цензор.НЕТФотоСуспільство"Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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