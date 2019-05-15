 "Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 15 травня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації нового озброєння.
Так, Князєв зазначив, що в умовах реформування системи правоохоронних органів питання переозброєння відомства є одним з пріоритетних. Відтак вдосконалення системи озброєння поліцейських полягає у впровадженні нових зразків зброї у їх практичну діяльність.
"Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи відомства. Ми представляємо нову частину озброєння Нацполіції, на яку ми переходимо", – зазначив він.
За словами глави Нацполіції, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відміну від завдань підрозділів Збройних Сил, які обороняють державу та протидіють збройному опору. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.
"Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав Голова Нацполіції.
Також він наголосив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, а також Сполучених Штатів Америки
"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом "МР-5", – зазначив Голова Нацполіції.
Не треба на копів наставляти зброю.
Учи украинский язык. И скажи шефу, пусть тебя уволит за тупость беспросветную.
Ні, не чув
Да и вообще, как я уже писал, все эти оружейные разговоры в разрезе ментов бессмысленны. У нашей кривоохранительной системы проблемы в первую очередь с кадрами (сверху донизу) и подготовкой. Оружейный вопрос по важности находится на 20 месте и будут они рассекать с ПМ или с Глок19 - разница в КПД будет минимальная.
Так что да, это тупо попил. Как обычно.