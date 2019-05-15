 "Зупинити правопорушника, зберігши йому життя": поліція змінює автомати Калашникова на німецькі МР-5. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Департаменту комунікації Нацполіції, про це сьогодні, 15 травня, повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв під час презентації нового озброєння.

Так, Князєв зазначив, що в умовах реформування системи правоохоронних органів питання переозброєння відомства є одним з пріоритетних. Відтак вдосконалення системи озброєння поліцейських полягає у впровадженні нових зразків зброї у їх практичну діяльність.

"Сьогодні Національна поліція презентує практичні кроки реформи відомства. Ми представляємо нову частину озброєння Нацполіції, на яку ми переходимо", – зазначив він.

За словами глави Нацполіції, до сьогодні поліцейські несли службу з бойовим автоматом моделі Калашникова. Проте завдання Нацполіції є правоохоронними – на відміну від завдань підрозділів Збройних Сил, які обороняють державу та протидіють збройному опору. Відтак, поліцейський повинен зупинити правопорушника, зберігши життя йому, оточуючим людям, а також своє життя.

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"Автомат Калашникова – це зброя, яка потрібна солдату в армії. Він призначений для того аби знищувати злочинця. Новий вид зброї має превентивний характер. Поліцейський, який використовує зброю як крайній захід, повинен зупинити правопорушника, дати йому право на життя, а потім притягнути його до кримінальної відповідальності", – сказав Голова Нацполіції.

Також він наголосив, що пістолети-кулемети "МР-5" використовуються у діяльності поліції більшості країн. Зокрема, така зброя використовується поліцією Німеччини, Австрії, Великої Британії, Франції, Італії, а також Сполучених Штатів Америки

"Найближчим часом всі наряди Нацполіції, які несуть службу на вулицях, в аеропортах, на вокзалах – будуть забезпечені новою зброєю – пістолетом-кулеметом "МР-5", – зазначив Голова Нацполіції.





Фото: сайт Найполіції