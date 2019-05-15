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 З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 травня в Харкові. ФОТО

Солдат, гранатометник 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади Антон Безверхній загинув 14 травня в районі села Новозванівка на Луганщині від кулі снайпера найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 17 травня, у місті Харків, об 11.00 біля пам'ятника Шевченку розпочнеться церемонія прощання з Антоном Вікторовичем Безверхнім (позивний Пітбуль), 1994 року народження, солдатом, гранатометником 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна" 54-ї окремої механізованої бригади, який загинув учора, 14 травня, о 12.00 в районі села Новозванівка Попаснянського району Луганської області від кулі снайпера найманців РФ.

Після прощання о 12.30 відбудеться поховання загиблого військовослужбовця на Алеї Слави.

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Антон Безверхній народився 24.01.1994 року. Навчався у Харківській спеціалізованій школі-інтернаті "Ліцей "Правоохоронець"" Харківської обласної ради. Був активістом ГО "Вірне серце". 2018 року вступив на військову службу за контрактом. На фронті зазнав контузії, після лікування повернувся на передову. У лютому 2019-го був нагороджений почесним нагрудним знаком начальника Генерального Штабу "За взірцевість у військовій службі".

У нього залишилися батьки та брат.

З воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 травня в Харкові 01

Антон Безверхній

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3126955
 
 
Цензор.НЕТФотоСуспільствоЗ воїном 54-ї ОМБр Антоном Безверхнім, який загинув на Донбасі, попрощаються 17 травня в Харкові. ФОТО
 
 
 
 
 
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