EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  1072  3
Матеріали за темою:
Все про:хабар (2596) Одеса (1888) ДБР (253)

 В.о. директора КП "Парки Одеси" вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми. ФОТО

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Миколаєві, за оперативного супроводу Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України і процесуального керівництва військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України затримали виконувача обов'язків директора КП "Парки Одеси".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

За даними слідства, виконувач обов’язків директора комунального підприємства вимагав неправомiрну вигоду в розмiрi 50000 гривень в однієї з громадських організацій. За ці кошти він обіцяв надати дозвіл на проведення в центральному парку культури i вiдпочинку iм. Т.Г.Шевченко Одеси фестивалiв "Hand Made".

Неправомірну вигоду виконувач обов’язків директора КП "Парки Одеси" отримував двома частинами. Першу частину - 20 000 гривень він отримав 14 травня 2019 року зранку, перебуваючи у службовому кабінеті. Ще 30 000 гривень посадовцю передали ввечері, після чого його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Дивіться також: На хабарі у $2 тисячі затримано чиновника БТІ Києва, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, керівнику комунального підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

В.о. директора КП Парки Одеси вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми 01
В.о. директора КП Парки Одеси вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3126948
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
......не долго осталось коррупционной гидре править бал в Украине!......
......к осени будет покончено......не?......
....вот только с инаугурацией бы по скорее....а там......!!!!!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодіїВ.о. директора КП "Парки Одеси" вимагав хабар в 50 тис. і був затриманий на одержанні частини суми. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору