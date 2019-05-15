 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на КПВВ "Мар'їнка" був проведений огляд автомобіля "Шевроле Такума" під керуванням жителя Донецька, який їхав з Донецька в м. Курахове. За результатами огляду в автомобілі виявлено та вилучено 3 млн 407 тис. грн., 50,8 тис. доларів США та 880 євро (в еквіваленті майже 4,7 млн грн), які були приховані в схованці, спеціально створеній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.

Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.













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