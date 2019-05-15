 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на КПВВ "Мар'їнка" був проведений огляд автомобіля "Шевроле Такума" під керуванням жителя Донецька, який їхав з Донецька в м. Курахове. За результатами огляду в автомобілі виявлено та вилучено 3 млн 407 тис. грн., 50,8 тис. доларів США та 880 євро (в еквіваленті майже 4,7 млн грн), які були приховані в схованці, спеціально створеній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
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+5
очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
+5
Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания долбоебов таких как ты.
+4
Спонсоры,мля...
И если тебя спрашивают, везешь ли деньги, а ты говоришь "300 гривень", а находят 5 лимонов, то последствия будут обязательно.
Суд, конечно, может поверить, что ты не знал, забыл, деньги жена положила перед поездкой за шубой, так и купил машину, и т.д. и т.п.
Но это вряд ли.
Декларувати гроші треба тільки при перетині державного кордону, наскільки я знаю.
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Кримінальний кодекс України
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.