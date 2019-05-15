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 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники спецпідрозділу податкової міліції Державної фіскальної служби України, які включені до складу Об'єднаних сил, спільно з прикордонниками та співробітниками СБУ вилучили велику суму готівки невідомого походження в національній та іноземній валюті, призначеної для незаконного переміщення через лінію розмежування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на КПВВ "Мар'їнка" був проведений огляд автомобіля "Шевроле Такума" під керуванням жителя Донецька, який їхав з Донецька в м. Курахове. За результатами огляду в автомобілі виявлено та вилучено 3 млн 407 тис. грн., 50,8 тис. доларів США та 880 євро (в еквіваленті майже 4,7 млн грн), які були приховані в схованці, спеціально створеній у конструкціях автомобіля. Походження зазначених коштів водій пояснити не зміг.

Зараз вживаються заходи для реєстрації в ЄРДР кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 01
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 02
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 03
На КПВВ Марїнка припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн 04

Дивіться: Роботу неліцензованої пилорами зупинили в Донецькій області: вилучено продукції на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3126946
 
   
 Топ коментарі
 
очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
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Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания долбоебов таких как ты.
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очередной транш от кормильцев с Лугандонии....
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При совке за слово "совок" давали десятку с конфискацией.
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Блин. Машина бабла чёрного и не учтёного. За рулём скорее всего придурок и пара братэл. Ну где проезжала эта машина? Где я был? Кольт начищен. Замочить пару сепаров или сами бы отдали баблос жизнь дороже. На КПВВ "Марьинка" пресечена попытка незаконного ввоза из оккупированных территорий наличности неизвестного происхождения в эквиваленте 4,7 млн. грн - Цензор.НЕТ 6244
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надеюсь бабло забрал не свинарчук и не толстомордый енерал
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нет, конечно, теперь зеленчуку все бабло достанется
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Напевно хтось з команди зе ОБЛИЗНЯ впіймав, і мінінгіт, бо не розрахується за вибори.
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Я вас умоляю. Нет законов, запрещающих перевозить бабло. Спрятал, потому что разбойников боялся. Все эти "конфискаты" после селфи возвращаются владельцу. В крайнем случае, после суда.
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закона нет, но есть порядок ввоза.
И если тебя спрашивают, везешь ли деньги, а ты говоришь "300 гривень", а находят 5 лимонов, то последствия будут обязательно.
Суд, конечно, может поверить, что ты не знал, забыл, деньги жена положила перед поездкой за шубой, так и купил машину, и т.д. и т.п.
Но это вряд ли.
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Эй. Порохоботы. Чего не орёте что это Зеленскому на выборы финансирование подвалило???
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ща теряю сознание в кармане два рубля..это кекство На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2963 На КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн - Цензор.НЕТ 2053
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Порохобецилам и порохотитушкам зарплата из Ольгино шла.
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Согласен с тобой, это зарплата для Зедебилоидов и им подобным су..кам, которые жрут все Украинское и ненавидят Украину. Которые сук..ки родились в мокшанских болотах и рвутся к цивилизации, деньги для оболванивания ********* таких как ты.
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Комментаторы долбаные, по-бейтесь головой об стену! Это люди распродают все, что могут (квартиры, бизнес, мебель, имущество), и валят с деньгами не в Рашу, а Украину! Что остается им делать? Ждать еще 50 лет? Подарить все бандюкам?
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Все может быть. Настораживает фраза - не смог объяснить происхождение.
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Юристи, підкажіть, - який закон забороняє перевозити гроші в межах України?
Декларувати гроші треба тільки при перетині державного кордону, наскільки я знаю.
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Есть правила перекину линии розмежування. Там есть ограничения.
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а это шо тебе не державный кордон? или ты не знаешь шо там (в лугандоне) все с трехцветными флагами живут и рашпаспорта получают? ах у ительный, ты целкой не притворяйся!
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а это шо тебе не державный кордон?
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Кримінальний кодекс України

Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
1. Умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
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а вот с этим, лугандоновец, к путлеру, пушилину, пасечнику и к гоблину..... моя бы воля - лугандон стеной, ров с крокодилами и пусть в своей резервации делают что хотят! тут новый гарант референдум всеукраинский по поводу НАТО предлагает, а необходим с другой повесткой типа - украинцы а нужен ли нам лугандон с его отравленой ватой и рас п и женной рашистами инфраструктурой... после подсчета голосов, дается время кто хочет втУкраину переселяйтесь, после окончания срока , ров сикрокодилами и колючая проволка , никаких пособий выплат пенсий и т.д. никаких пунктов пропуска... занавес!
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Молодці прикордонники, а ось що цікаво, пачки купюр перемотані резинками різного колеру під різними схемами, явно щоб не попутати...
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Цензор.НЕТФотоПодіїНа КПВВ "Мар'їнка" припинено спробу незаконного ввезення з окупованих територій готівки невідомого походження в еквіваленті 4,7 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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