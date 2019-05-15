 Ще 21 суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді, - ВККСУ. СПИСОК

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВККСУ, 13 травня комісія зустрілася з 24 суддями, з яких 18 визнано такими, що відповідають займаній посаді.
Наступного дня, як повідомляється, на засіданні колегії ВККСУ проводилися співбесіди і визначалися результати кваліфікаційного оцінювання восьми суддів місцевих судів. З них такими, що відповідають займаній посаді, визнано трьох.
Нагадаємо, що на початку листопада 2018 р. неперевіреними залишалися 1675 практичних завдань із 4797. Потім Комісія зробила перерву в їхній перевірці у зв'язку з необхідністю перевірки робіт кандидатів до Верховного Суду і Вищого антикорсуду.
За підрахунками ВККС, кваліфікаційне оцінювання суддів має завершитися у вересні 2019 р. Загалом у 2018 р. кваліфікаційне оцінювання успішно пройшли 1624 судді, а провалили його 179 суддів.
Почему до сих пор весь этот бардак не закончился каким-нибудь генералом Пиночетенко - загадка. Какая ещё страна выдержит полную смену власти каждые пять лет ?
Про Рудого, Зебіли писали, що в нього 15 ярдів... навіть тут брехали
73% поставило за ціль поставити на 1 місце Коломойського, а то негоже бути після Ахметова. А Україна? Да начхати їм на неї. Зато змінили "систему".
Проплывай мимо.
Не пори херню - тут в судьи идут только брать взятки и за неприкосновенностью