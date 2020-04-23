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 Політика України
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Все про:адвокат (729) обшук (897) Шеремет (408) Кузьменко Юлія (68) Кіян Петро (2)

 Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий

Під час обшуку, який сьогодні Нацполіція проводила за місцем проживання підозрюваної у справі щодо вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко та її цивільного чоловіка, волонтера Петра Кияна вилучили сімкарти, стартові пакети до них, роутери і рушницю, яка належить Петру Кияну з дозвільними документами на право володіння.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів адвокат Юлії Кузьменко Тарас Безпалий.

За його словами, шукали мобільні телефони, сімкарти, незареєстровану зброю, вибухівку.

Відповідаючи на запитання, чому прийшли з обшуком зараз, через п'ять місяців після затримання Кузьменко, нагадав, що обшук в її будинку, за цією ж адресою проводився 12 грудня минулого року. "Вони нічого не пояснюють. Єдиною підставою для сьогоднішнього обшуку у Юлії Кузьменко може бути - відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину. Тому через 5 місяців після затримання вони знову прийшли з обшуком і намагаються хоч щось знайти. Але нічого такого їм виявити не вдалося", - пояснив Тарас Безпалий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: Суд продовжив арешт Кузьменко до 30 травня

Зараз Юлія Кузьменко в ізоляторі тимчасового утримання. За словами адвоката, всі ці п'ять місяців будь-яких активних слідчих дій з нею не проводилося. "Крім слідчого експерименту, в якому вона брала участь, запропонували пройти психологічну експертизу в КНДІСЕ, але ми відмовилися, оскільки у нас є певна недовіра до пана Ірхіна і інших експертів цієї установи.

Також відмовилися від поведінки одночасного допиту Кузьменко і Дугарь у зв'язку з тим, що зараз карантин. З огляду на, що Юлія в ІТТ, для неї потенційно небезпечно спілкування з іншими людьми. Більше ніяких слідчих дій не проводилося", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на рішення суду першої інстанції про продовження утримання Юлії Кузьменко під вартою на 28 квітня.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", з обшуком поліція прийшла о 6. 20 ранку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190995
 
   
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"Иду туда - не знаю куда, ищу то - не знаю что...". Черговий "обсер" "ЗЕбільної влади...
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Ну шо, лягшонок кермит, помогли тебе твои кацапы? Единственным основанием для обыска у Кузьменко может быть отсутствие каких-либо доказательств, которые бы подтвердили виновность, - адвокат Безпалый - Цензор.НЕТ 8303
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проголодалось? хреново хозяин кормит? держи талончик на 11.80 и ни в чём себе не отказывай. Єдиною підставою для обшуку в Кузьменко може бути відсутність будь-яких доказів, які б підтвердили вину, - адвокат Безпалий - Цензор.НЕТ 5661
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Дмитро Корчинський
45 хв ·

Захисники Юлії Кузьменко повідомляють, що у неї вдома та у її чоловіка знаову обшук.

Все ж таки система дуже гуманізувалася за останні десятиліття.

Колись, коли хотіли "состряпать дєло", катували підслідчого.

Нині "катують" лише його хату, якщо не вважати катуванням ув'язнення і приниження.

Якщо довго шукати, у кожного можна знайти докази кожного злочину, ососбливо якщо принести їх з собою.
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По такой логике вообще никто и никогда не проводил бы обыски.
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Лісові пожежі в Чернобилі, справа Чорновол, тепер обшуки у Кузьменка... це все ланки одного ланцюга. Зєля з шоблою створюють інформаційні приводи, щоб люди забули про Єрмака.
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові.
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Пока пикуроы не станут отвечать за базар своим майном.У них страха не будет А за майно можно судиться долго пока власть не поменяется,чтобкотролировать владу и кошты надо их громадам не отдавать в корыто печорских пагорбив.
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точно...плюс что-то подкинуть (поэтому нужно вести съемку, чтоб следить за руками )
дело валится потихоньку...и каждые два-три месяца обыски...смогут что-то дать???
что? а только попробовать запугать или держать в постоянном напряжении ...
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