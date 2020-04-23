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 Політика України
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Все про:Закарпаття (932) Зеленський (5158) призначення (535) ОДА (926) Петров Олексій (1)

 Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Петрова головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначимо, раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Він пробув на цій посаді 5 місяців.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190979
 
 
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украинцев в поле зрения бубочки с ермаком совсем, видно, не осталось.
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А еще куда-то надо назначить "Иванова" и "Сидорова"...
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все назначения -як не кацап, то жид чи інший нацмен.
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бла-бла-бла))
премьер львовянин и львовянинов дофига в кабмине
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львовянин -не значит украинец. судя по фамилии -даный украинец жидовського роду.
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больше двух лет при порохе начальник контрразведки, так-то
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А как же Петров с гуцулами общаться будет? Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА - Цензор.НЕТ 4720 Вот скажут они ему : "Усі гори чули ваш файний гумор! Йо, ми би си мали гонор и просили вас файно стуліть пельку! " И что Петров? "Дякую, дуже дякую"?
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