 Зеленський призначив Петрова головою Закарпатської ОДА

Відповідний указ опубліковано на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Петрова Олексія Геннадійовича головою Закарпатської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі.

Зазначимо, раніше він обіймав посаду начальника управління СБУ в Кіровоградській області з 2019 року. А також був керівником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України з 2017 по 2019 рік.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Він пробув на цій посаді 5 місяців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив із робочим візитом на Закарпаття, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП. ФОТО