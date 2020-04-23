 Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.
"Виступ був емоційний, але я не вів мову про національність, я говорив про конкретних осіб, які уже близько чотирьох тижнів порушують умови карантину в Івано-Франківську. Вони проживають у сквері привокзальному, відповідно біля нашого Прикарпаття, без масок, чіпляються до людей, не дотримуються соціальної дистанції. Ініціатива була самої поліції, яка звернулася до мене з тим, щоб конкретним особам надати транспорт, адже вони прописку мають Свалявський район, і, відповідно, Іршавський район, для того, щоб вони поїхали додому, ну вони висловили таке бажання", — розповів Марцінків.
Він каже, що був здивований, коли частину осіб відвезли, а частина осіб і надалі проживала в привокзальному сквері.
"Це при тому, що сьогодні заборонено не те що проживати, а й гуляти у скверах, не дотримуватися дистанції, перебувати в громадських місцях без масок, ба більше того, ми пропонували, у нас є відповідний центр для людей, які не мають, де перебувати, є можливість на час карантину там проживати і отримувати харчування, ми робимо безкоштовні тестування людей, які не мають помешкання, вони категорично відмовилися. Можливо, я занадто емоційно сказав, прошу вибачення", — додає мер Франківська.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зажадав від Нацполіції вивезти всіх ромів з міста.
Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.
Ну, тогда совсем другое дело!
Выселяй ромов и ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ нарушителей.
Все нормально и по-европейски.
Они мне и нах не нужны.
Попытка №2.
А я про тебя ничего не знаю и знать не хочу.
А то, пля, умный за счёт других быть сердобольным...
Они под твоими окнами живут?
Аж противно.
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
епт - человек напр. приехал из того же Марика во франковск и его там "ромы" оставили без копейки - что делать? бомжевать? А **** делаете вы шоб такого не происходило? Зато только зацепи черно....мазого, сразу вопли о расизме и прочие кукареканья. Это еще если не зарежут то.
и что интересно, именно же евреи и пропагандируют всем остальным "интренационализм" - но к себе допускают только чистокровных евреев. Сами укрепляясь пропагандой ослабляют всех остальных.