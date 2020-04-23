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 Політика України, Суспільство
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Все про:цигани (84) Марцінків (30) роми (1)

 Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що його заява про "виселення ромів" стосувалася виключно порушників карантину, а про національність не йшлося.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо", передає Цензор.НЕТ.

"Виступ був емоційний, але я не вів мову про національність, я говорив про конкретних осіб, які уже близько чотирьох тижнів порушують умови карантину в Івано-Франківську. Вони проживають у сквері привокзальному, відповідно біля нашого Прикарпаття, без масок, чіпляються до людей, не дотримуються соціальної дистанції. Ініціатива була самої поліції, яка звернулася до мене з тим, щоб конкретним особам надати транспорт, адже вони прописку мають Свалявський район, і, відповідно, Іршавський район, для того, щоб вони поїхали додому, ну вони висловили таке бажання", — розповів Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиція мера Івано-Франківська Марцінківа щодо ромів є неприпустимою, а Нацполіція - не каральна машина, - Аваков

Він каже, що був здивований, коли частину осіб відвезли, а частина осіб і надалі проживала в привокзальному сквері.

"Це при тому, що сьогодні заборонено не те що проживати, а й гуляти у скверах, не дотримуватися дистанції, перебувати в громадських місцях без масок, ба більше того, ми пропонували, у нас є відповідний центр для людей, які не мають, де перебувати, є можливість на час карантину там проживати і отримувати харчування, ми робимо безкоштовні тестування людей, які не мають помешкання, вони категорично відмовилися. Можливо, я занадто емоційно сказав, прошу вибачення", — додає мер Франківська.

Нагадаємо, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків зажадав від Нацполіції вивезти всіх ромів з міста.

Поліція Івано-Франківської області почала розслідування за фактом висловлювань Івано-Франківського міського голови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190976
 
   
 Топ коментарі
 
Так называемые "ромы" нарушители не только карантина.Законов,правопорядка,спокойной жизни граждан,Не работают,промышляют кражами,наркотиками ,попрошайничеством.В бюджет не платят налоги, но берут пособия,пенсии.Мы содержим эту плесень на свои налоги.Это зараза на теле общества.Существует благодаря коррупции и продажности правоохранительных органов.
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Мусорские подосы имеют тонны денег с наркобарижничества циган. Аваковци будут бороться со всемы, кто сттанетт на пути циганского беспредела
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надо строить национальное государство, как в Израиле. украинец -наиболее бесправный гражданин по сравнении со всем нацменами в Украине. А сейчас мер украинского города должен перед сраным армяшкой оправдываться за то, что хотел территорию города очистить от заразы, которую разносят цыгане.
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Ну да, а в Индии избивают белых туристов не по национальности тоже, а как нарушителей карантина
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и ваще ,нарушителей надо бить по морде,а не по национальности.
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А-а-а...
Ну, тогда совсем другое дело!
Выселяй ромов и ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ нарушителей.
Все нормально и по-европейски.
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Толераст? Посели эту шваль у себя дома и будет тебе счастье.И не надо трандеть за Европу,они с этим дерьмом не справились.
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Выдайте его американскому посольству.
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Так называемые "ромы" нарушители не только карантина.Законов,правопорядка,спокойной жизни граждан,Не работают,промышляют кражами,наркотиками ,попрошайничеством.В бюджет не платят налоги, но берут пособия,пенсии.Мы содержим эту плесень на свои налоги.Это зараза на теле общества.Существует благодаря коррупции и продажности правоохранительных органов.
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Тебе напомнить, кто осуществлял геноцид "так называемых ромов"?
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Так кацапня на своих говноканалах уже захлебывается от счастья - поставлю сотку баксов уже и по миру разнесли! Поздравим Руслана с его 15 минутами славы ...
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Я говноканалы не смотрю, в отличие от тебя.
Они мне и нах не нужны.
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Ну мля а я за поребриком приглядываю - потому что если им уж совсем жрать будет нечего их недофюрер сноваможет о "маленькой победоносной войне задматься" ... А с таким говнокомандующим нам будут "вила" ...
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Та гоняли их в средние века по всей Европе. Но преуспел конечно Адольфыч. В чем проблема?
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нет, мы не нацисты. Но держать их в узде категорически необходимо! Ты просто еще не сталкивался с цыганским беспределом.
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Ты всё знаешь и про ромов, и про узду, и про беспредел, и про меня.
А я про тебя ничего не знаю и знать не хочу. Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів - Цензор.НЕТ 5169
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Ну так пусть цыгане, которых ты называешь "ромами" ( непонятно с какого х.я) у тебя под окнами поселятся и нюхай их.

А то, пля, умный за счёт других быть сердобольным...
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За твой счёт?
Они под твоими окнами живут?
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Цыгане ведут ярко выраженный асоциальный образ жизни, а посему должны быть пижжены и прессованы. Точка.
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Мусорские подосы имеют тонны денег с наркобарижничества циган. Аваковци будут бороться со всемы, кто сттанетт на пути циганского беспредела
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Руслан ты дебил - я видел то видео: не важно что ты имел ввиду - важно что ты сказал А сказал ты так что кацапские каналы аж прослезились от счастья! Еще бы такой подарок мер от "нацысткой партии занимается этническими чистками в городе" ... Выгребай теперь ...
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
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а я Руслана поддержу, если бы он добавил к цыганам еще и кацапов, было бы вообще супер. Просто нельзя это было делать на камеру.
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Ну а я о чем Но я его знаю отлично - он как бы то сказать очень ограниченная личность ...
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Говори как есть - если долб"**, гнать его нафуй! От них не меньше проблем. Я его, слава богу не знаю.
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Никто и никогда по настоящему и не решал эту проблему (мороки много и бабла на этом не срубишь), может пришло время принять санитарный кодекс и взяться за решение проблемы не только ромов, но и бомжей,беспризорников!?
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С цыганами ситуация особая. Они идеальная находка для власти. Стоит договорится с местным бароном и тебе обеспечена 100% поддержка цыганского стада на выборах.
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Совершенно верно. Со временем они начинают борзеть и их приходится паковать. Тут же начинаются крики всяких обществ по защите животных. Потом опять выборы и все по кругу. Беда когда они успевают оборзеть настолько, что начинают посылать нах все местные власти вместе взятые.
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кто не обеспечивает себя (нормальные условия для жизни), те по факту НЕДЕЕСПОСОБНЫ, а значит должны быть ограничены в правах и свободах (в первую очередь политических правах "избирать или быть избранными").
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оно то так, но до вируса все было ОК?
епт - человек напр. приехал из того же Марика во франковск и его там "ромы" оставили без копейки - что делать? бомжевать? А **** делаете вы шоб такого не происходило? Зато только зацепи черно....мазого, сразу вопли о расизме и прочие кукареканья. Это еще если не зарежут то.
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надо строить национальное государство, как в Израиле. украинец -наиболее бесправный гражданин по сравнении со всем нацменами в Украине. А сейчас мер украинского города должен перед сраным армяшкой оправдываться за то, что хотел территорию города очистить от заразы, которую разносят цыгане.
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Не йшлося про національність, а про порушників карантину, - Марцінків пояснив свою заяву про ромів - Цензор.НЕТ 6877

и что интересно, именно же евреи и пропагандируют всем остальным "интренационализм" - но к себе допускают только чистокровных евреев. Сами укрепляясь пропагандой ослабляют всех остальных.
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да, и сами создали фашисткое государство по сути, которое именно людей дискриминирует по национальному признаку.
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