 Кількість хворих на COVID-19 на Харківщині зросла до 101, 18 з них медики: 1 пацієнт з коронавірусом у реанімації, - ОДА

"За добу в області 17 нових підтверджених випадків захворювання на COVID-19 жителів Харкова, Балаклійського, Валківського, Дергачівського, Зміївського та Харківського районів", - написав Кучер у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що серед нових підтверджених захворілих – 4 медики (лікарі та санітари) – працівники Валківської ЦРЛ, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Обласної психіатричної лікарні №1 (с. Стрілеча). Таким чином, кількість захворілих медиків збільшилася до 18 осіб.

В цілому на ранок четверга в Харківській області зареєстровано 260 підозр на Covid-19 (в тому числі 22 - за минулу добу). З них 101 випадок - підтверджений, 63 - спростовано, інші - на стадії перевірки.

Зі 101 хворого 7 осіб одужали, 2 померли, обидві жінки.

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Серед захворілих приблизно порівну жінок і чоловіків (51 і 50 осіб відповідно). Найбільше випадків підтвердженого Covid-19 зареєстровано в Харкові (49 осіб) і у Валківському районі області (23 особи).

Найбільше випадків захворювань зареєстровано у віковій групі від 41 до 60 років (36 осіб). Трохи менше - в вікових групах від 21 до 40 років і від 61 до 80 років (32 і 28 випадків відповідно). Найменше - у віковій групі до 20 років (5 випадків).

З 92 хворих на туберкульоз 53 госпіталізовані (у тому числі 1 людина в реанімації на кисневій масці), 39 - на самоізоляції.

З підозрою на Covid-19 госпіталізовано 78 осіб. 18 - на самоізоляції.

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