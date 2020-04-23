 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Голосіївському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - +13
- Дарницький - +11
- Деснянський - +11
- Дніпровський - +1
- Оболонський - +6
- Печерський - + 6
- Подільський - +4
- Святошинський - +6
- Солом'янський - + 10
- Шевченківський - +2
Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 266. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 106 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 164, в Шевченківському - 85, Голосіївському - 100, Оболонському - 59, Подільському - 49, Дніпровському - 83, Деснянському - 87, Святошинському - 60.