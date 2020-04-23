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 Тіло курсанта з вогнепальним пораненням виявили на військовому полігоні Львівщини

На військовому полігоні Львівщини виявлено тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ.

"22 квітня 2020 року, близько 18:30, на військовому полігоні у Львівській області виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м.Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.

Слідчим ТУ ДБР до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальний злочин. Слідство триває.

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Тіло курсанта з вогнепальним пораненням виявили на військовому полігоні Львівщини 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3190971
 
 
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Надеемся на честное расследование.
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..вот на абсолютно пустом безлюдном полигоне, неожиданно... "обнаружили"..
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