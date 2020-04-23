 Тіло курсанта з вогнепальним пораненням виявили на військовому полігоні Львівщини

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України, передає Цензор.НЕТ.
"22 квітня 2020 року, близько 18:30, на військовому полігоні у Львівській області виявлено без ознак життя тіло курсанта одного з вищих військових навчальних закладів з вогнепальним пораненням у груди", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, Територіального управління Державного бюро розслідування (м.Львів) та працівники військової прокуратури Львівського гарнізону.
Слідчим ТУ ДБР до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальний злочин. Слідство триває.
Надеемся на честное расследование.